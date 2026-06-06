Это однодневный маршрут по горному Дагестану — от видов с Буйнакского перевала и Гимринского тоннеля до мастер‑классов в Унцукуле (орнаментальная насечка по дереву) и Балхаре (лепка из глины).
Пикник у террас, фотосессия, традиционный обед в доме горца и беседы о жизни аула подарят глубокое знакомство с культурой ремёсел и гостеприимством региона.
Пикник у террас, фотосессия, традиционный обед в доме горца и беседы о жизни аула подарят глубокое знакомство с культурой ремёсел и гостеприимством региона.
Описание мастер-класса
- Встреча в 8:00 и выезд. В дороге — вводная информация о Дагестане, национальной культуре и истории.
- Остановка на Буйнакском (Атлыбоюнском) перевале — панорама Махачкалы и Долины смерти «Кар‑кар».
- Проезд через Буйнакск — краткие исторические заметки, посещение Гимринского туннеля и Гимринской башни — рассказ о Кавказской войне.
- Унцукуль — мастер‑класс по орнаментальной насечке по дереву, история мотивации и символики, практическая сессия. Тёплый обед в доме горца.
- Дорога к Балхару вдоль речных террас — возможность для пикника и фотосессии.
- Балхар — мастер‑класс по лепке из глины, экскурсия по улочкам, посещение музея и знакомство с декором из кизяка.
- Возвращение примерно в 18:00.
Организационные детали
- Включено: трансфер, мастер-классы, пикник, обед, 20–50 обработанных фото и видео.
- Продолжительность мастер-класса — 1–1,5 ч. Все материалы входят в стоимость.
- В Балхаре вы можете создать свои уникальные глиняные изделия, далее они пройдут два обжига и глазуровку. Готовые изделия можно забрать через 1–3 месяца. Если вы из другого города, мы отправим ваши изделия транспортной компанией, доставка оплачивается вами отдельно.
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Honda Pilot.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|4449 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурав — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 784 туристов
Приветствую тебя, путник, на гостеприимной дагестанской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и фототуры в горах Дагестана. Моя команда состоит из опытных гидов, влюблённых в горы.
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии на «Унцукуль и Балхар - мастер‑классы в Дагестане»
Групповая
до 20 чел.
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июн в 07:00
3600 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Душевное путешествие в Хунзах из Махачкалы (всё включено)
Вас ждет путешествие по знаменитым местам Хунзаха: от Гимринского тоннеля до водопада Тобот, с дегустацией национальных блюд
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июн в 08:00
4000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Махачкалы в горы - к древним аулам Кахиб, Гоор и Языку тролля
Познакомиться с природой, историей и гастрономией горного Дагестана за 1 день
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
9 июн в 07:00
4500 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с горным Дагестаном: Хунзах, Матлас и сап-прогулка
Исследуйте величие гор, открывая водопады Хунзаха и тайны Матласских пещер, наслаждаясь сап-прогулкой по изумрудным водам
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
8 июн в 09:00
9 июн в 09:00
15 600 ₽
19 500 ₽ за всё до 6 чел.
4449 ₽ за человека