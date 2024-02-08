Сулакский каньон по праву считается одним из самых глубоких в мире.
А какие здесь фантастические пейзажи — огромный багаж впечатлений и эмоций гарантирован! В рамках экскурсионной поездки к знаменитой «визитной карточке» Дагестана мы также посетим форелевое хозяйство, на территории которого есть ресторан, где повара особенно вкусно готовят свежевыловленную форель, и сеть пещер Нохъо.
А какие здесь фантастические пейзажи — огромный багаж впечатлений и эмоций гарантирован! В рамках экскурсионной поездки к знаменитой «визитной карточке» Дагестана мы также посетим форелевое хозяйство, на территории которого есть ресторан, где повара особенно вкусно готовят свежевыловленную форель, и сеть пещер Нохъо.
Ближайшие даты:
17
фев
фев
18
фев
фев
19
фев
фев
20
фев
фев
21
фев
фев
22
фев
фев
23
фев
фев
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Сулакский каньон
- Смотровая Дубки
- Смотровая Тещин язык
- Форелевое хозяйство
Описание
Природное чудо Дагестана Глубина Сулакского каньона достигает 1920 метров, что на 200 метров больше легендарного Гранд-Каньона в США. Протяженность природного чуда республики составляет 53 километра в живописнейшей долине реки Сулак. Исток водной артерии находится высоко в горах, соединяя кристальную влагу ледников горных хребтов и многочисленных родников. Уникальные пещеры Сеть пещер Нохъо — это поистине уникальное место. В этой необычной локации обустроена необходимая туристическая инфраструктура: есть зиплайн, тарзанка, канатная дорога и уникальное для Дагестана кафе в скале. Примечательно, что сквозь пещеры Нохъо вы выйдете в самый центр каньона Сулак, к воротам Сулакского каньона. Перед вами развернется неописуемой красоты вид, который не оставит равнодушным никого! По необходимости автомобиль будет оборудован детским креслом или креслами. Обратите внимание! Экскурсионную поездку можно расширить посещением бархана Сарыкум и горы Тарки-Тау с прекрасным обзором Махачкалы (за доп. плату, по договоренности).
Ежедневно с 4:00 до 15:00, выезжаю в принципе в любое время указанно желательное время.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Катание на катере
- Место начала и завершения?
- г. Махачкала ул. Акушинского 3, ТЦ «Миркато»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 4:00 до 15:00, выезжаю в принципе в любое время указанно желательное время.Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Место встречи город Махачкала ул. Акушинского 3 ТЦ «Миркато»
- (За доплату заберу Вас с место Вашего прибывания)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эвелина
8 фев 2024
Отличный гид! Рассказал не только о всех локациях, но и о жизни Дагестана и его народов ❤️
Экскурсия прошла весело, комфортно, вкусно и красиво! Спасибо большое!
Гида очень рекомендую!
Экскурсия прошла весело, комфортно, вкусно и красиво! Спасибо большое!
Гида очень рекомендую!
М
Марина
1 фев 2024
Здравствуйте. Мы искали экскурсию, которая была бы удобна для путешествия с 2-летним ребёнком. И первое, что я нашла в интернете - это индивидуальная экскурсия "Сулакский каньон и панорамные смотровые + пещеры" с гидом Тимуром. Доверилась интуиции и она не подвела. Хорошая машина с креслом для ребёнка, комфортный темп путешествия, без каких-либо ограничений по времени на локациях. Потрясающие виды и пейзажи. Познавательные рассказы от Тимура по дороге. Мы все остались довольны. Я сохранила контакт и мы обязательно ещё вернёмся в Дагестан!
С
Светлана
1 фев 2024
Экскурсия великолепная, обязательно рекомендую! Приятный гид Тимур, очень много рассказал не только о маршруте, но и о традициях, обычаях народов Дагестана. Потрясающе вкусный обед в "Главрыбе", столы ломились! А прогулка на катере по каньону с необыкновенно прекрасными водопадами была незабываемой. В целом, впечатление прекрасное, большое спасибо! Очень много красоты и эмоций за 1 день!
Э
Эдуард
1 фев 2024
Поездка с детьми которые не всегда переносят дорогу… требует особенного подхода.. Как найти консесус между красотами котрые вас окружают и между серпантином и жарой… Экскурсия с Тимуром отвечала всем требованиям родителей… которые старались показать детям прекрасное… но боязнь дороги… могло все испортить. Составление маршрута оптимального… с остановками… с рассказами о местных обычаях…. что можно быть лучше. того что ты не знаешь. Это не твоя по сути культура. Но ты её не только воспринимаешь. Но понимаешь что красота в многообразии. Тимур это даёт и рассказывает об этом. И живёт этим. Мне понравилось то, что дети увидели не только мир вокруг. Но и всю красоту изнутри. Тимур. Большое человеческое Спасибо
Д
Дарья
1 фев 2024
Большое спасибо Тимуру за такую поездку! За интересный рассказ, за беседу, за организацию! А особенно - за море впечатлений! Горы, виды - это что-то впечатляющее! Всем рекомендую.
Похожие туры из Махачкалы
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к Сулакскому каньону: природа и легенды
Исследуйте величие Сулакского каньона, услышите истории о Чиркейской ГЭС и отведаете дагестанские блюда
у Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за...
Сегодня
Завтра
19 фев
20 фев
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Главный Сулакский каньон
ул. Дахадаева, 136 Джума-мечеть города Махачкала
Сегодня
Завтра
19 фев
20 фев
7 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Сулакский каньон и чудеса Дагестана
Откройте для себя красоту Сулакского каньона, тайны пещер Нохъо и величие бархана Сарыкум в одной экскурсии
в Махачкале. Выезд из других городов и районов кро...
Сегодня
Завтра
23 фев
24 фев
1500013 500₽ за всё до 6 чел.