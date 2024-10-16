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историю. За интереснейшим рассказом по дороге, он отмечал моменты, которые интересны именно нам и поэтому прямо в пути корректировал немного маршрут, чтобы мы увидели именно то, что покорит наше сердце. Все места для ночевки в горах так же были супер комфортными. На один день Абдулла передавал ведение экскурсии своему брату и мы так же остались супер довольны этим днем. Могу сказать, что мы бывали на многих экскурсиях в разных странах, и нам есть с чем сравнить. То, как Абдулла трепетно относится к своим гостям и работе - выше всяких похвал и мы однозначно вернемся, чтобы дальше изучать данный край с ним.