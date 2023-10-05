Взойти на высшую точку Дагестана и побывать в самом высокогорном селе России
Встретим рассвет на самой высокой точке Дагестана — на высоте 4466 метров! Палатки, общее снаряжение и 3-разовое питание уже включены в стоимость, вам осталось лишь собрать рюкзаки и отправиться навстречу приключениям.
мая
мая
мая
мая
мая
июн
июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 499 ₽
Описание
Организационные детали
Для участия необходимо оформить загранпропуск, на оформление уходит от 15 до 25 дней, поэтому бронировать нужно заранее.
Оформление пропуска входит в стоимость тура
Участие возможно с 17 лет.
Условия отмены: возврат возможен за вычетом фактически понесённых расходов, которые составляют 15% от стоимости тура
Проживание. Будем жить в палатках — их предоставляем на время тура.
Питание. В программу включено 3-разовое питание.
Уровень сложности. Средний. Важно отсутствие серьёзных заболеваний, желательны опыт пребывания в горах и хорошая физическая форма.
Дети. Участие возможно с 17 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Махачкалу и дорога в аул Куруш
Встречаемся в Махачкале и отправляемся в аул Куруш — самое высокогорное село в стране у южной границы России. Путь займёт 5-6 часов с остановками на перекус. Вы окажетесь на высоте 2500 метров! Разобьём лагерь и ляжем спать в палатках.
Акклиматизация и прогулки по окрестностям
Сегодня совершим первый акклиматизационный выход, чтобы привыкнуть к высоте и адаптироваться. Прогуляемся по селу и налегке пройдём по горным хребтам.
Подход к подножию
Позавтракаем, нагрузим рюкзаки и отправимся к подножию Базардюзю, по пути любуясь альпийскими лугами и снежными вершинами. К вечеру доберёмся до места назначения. Поставим палатки, поужинаем и ляжем спать пораньше — завтра встанем рано.
Штурм вершины Базардюзю
Проснёмся, когда ещё будет темно, и начнём штурм горы. Рассвет встретим уже на вершине и высшей точке Дагестана. Только представьте, вы заберётесь на высоту 4466 метров!
Спустимся к палаткам, соберём лагерь и пообедаем, а затем вернёмся в Махачкалу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Питание
- Общее снаряжение (палатки, альпверёвка, карабины, горелка, посуда, рации)
- Фотосъёмка на цифровой фотоаппарат
- Услуги гида
- Оформление загранпропуска (на оформление уходит от 15 до 25 дней, поэтому бронировать нужно заранее)
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Махачкалы и обратно
- Личное снаряжение: рюкзак, спальник, коврик, сидушка
- Аренда рюкзака, спальника, коврика (при необходимости) - 200 руб