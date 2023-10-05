Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Авторский тур в Махачкале

Взойти на высшую точку Дагестана и побывать в самом высокогорном селе России

5
1 отзыв
Предлагаем почувствовать себя смелыми восходителями и альпинистами: будем жить в палатке под звёздами, совершать акклиматизационные выходы, гулять по альпийским лугам и горным хребтам.

Встретим рассвет на самой высокой точке Дагестана — на высоте 4466 метров! Палатки, общее снаряжение и 3-разовое питание уже включены в стоимость, вам осталось лишь собрать рюкзаки и отправиться навстречу приключениям.
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Выше только звёзды: восхождение на Базардюзю
Ближайшие даты:
2
мая
9
мая
16
мая
23
мая
30
мая
6
июн
13
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 499 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для участия необходимо оформить загранпропуск, на оформление уходит от 15 до 25 дней, поэтому бронировать нужно заранее.
Оформление пропуска входит в стоимость тура

Участие возможно с 17 лет.

Условия отмены: возврат возможен за вычетом фактически понесённых расходов, которые составляют 15% от стоимости тура

Проживание. Будем жить в палатках — их предоставляем на время тура.

Питание. В программу включено 3-разовое питание.

Уровень сложности. Средний. Важно отсутствие серьёзных заболеваний, желательны опыт пребывания в горах и хорошая физическая форма.

Дети. Участие возможно с 17 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Махачкалу и дорога в аул Куруш

Встречаемся в Махачкале и отправляемся в аул Куруш — самое высокогорное село в стране у южной границы России. Путь займёт 5-6 часов с остановками на перекус. Вы окажетесь на высоте 2500 метров! Разобьём лагерь и ляжем спать в палатках.

Прибытие в Махачкалу и дорога в аул КурушПрибытие в Махачкалу и дорога в аул КурушПрибытие в Махачкалу и дорога в аул Куруш
2 день

Акклиматизация и прогулки по окрестностям

Сегодня совершим первый акклиматизационный выход, чтобы привыкнуть к высоте и адаптироваться. Прогуляемся по селу и налегке пройдём по горным хребтам.

Акклиматизация и прогулки по окрестностямАкклиматизация и прогулки по окрестностямАкклиматизация и прогулки по окрестностямАкклиматизация и прогулки по окрестностям
3 день

Подход к подножию

Позавтракаем, нагрузим рюкзаки и отправимся к подножию Базардюзю, по пути любуясь альпийскими лугами и снежными вершинами. К вечеру доберёмся до места назначения. Поставим палатки, поужинаем и ляжем спать пораньше — завтра встанем рано.

Подход к подножиюПодход к подножиюПодход к подножию
4 день

Штурм вершины Базардюзю

Проснёмся, когда ещё будет темно, и начнём штурм горы. Рассвет встретим уже на вершине и высшей точке Дагестана. Только представьте, вы заберётесь на высоту 4466 метров!

Спустимся к палаткам, соберём лагерь и пообедаем, а затем вернёмся в Махачкалу.

Штурм вершины БазардюзюШтурм вершины БазардюзюШтурм вершины Базардюзю

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Питание
  • Общее снаряжение (палатки, альпверёвка, карабины, горелка, посуда, рации)
  • Фотосъёмка на цифровой фотоаппарат
  • Услуги гида
  • Оформление загранпропуска (на оформление уходит от 15 до 25 дней, поэтому бронировать нужно заранее)
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Махачкалы и обратно
  • Личное снаряжение: рюкзак, спальник, коврик, сидушка
  • Аренда рюкзака, спальника, коврика (при необходимости) - 200 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, 15:00
Завершение: Махачкала, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
5 окт 2023
Огромная благодарность Казбеку! Организовать довольно сложное восхождение на таком уровне, надо иметь талант. Помимо увиденных красот, есть чему поучиться в горных навыках. Однозначно рекомендую обращаться, если хотите действительно хорошего гида и проводника. Ещё раз спасибо! Надеюсь, ещё не раз совместно совершить восхождение.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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