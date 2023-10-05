Предлагаем почувствовать себя смелыми восходителями и альпинистами: будем жить в палатке под звёздами, совершать акклиматизационные выходы, гулять по альпийским лугам и горным хребтам. Встретим рассвет на самой высокой точке Дагестана — на высоте 4466 метров! Палатки, общее снаряжение и 3-разовое питание уже включены в стоимость, вам осталось лишь собрать рюкзаки и отправиться навстречу приключениям.

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Описание

Организационные детали

Для участия необходимо оформить загранпропуск, на оформление уходит от 15 до 25 дней, поэтому бронировать нужно заранее.

Оформление пропуска входит в стоимость тура

Участие возможно с 17 лет.

Условия отмены: возврат возможен за вычетом фактически понесённых расходов, которые составляют 15% от стоимости тура