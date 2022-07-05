Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках

Подарите себе неделю полного успокоения и восстановления организма в горном источнике

5
3 отзыва
Подарите себе неделю полного успокоения и восстановления организма в горном источнике.

Вас ждет насыщенная экскурсионная программа по главным достопримечательностям Адыгеи, включая грандиозное плато Лаго-Наки, незабываемые водопады Руфабго, Свято-Михайловский Афонский монастырь и Хаджохскую теснину.

Этот комфортный, спокойный отдых подойдет тем, кто хочет скрыться от городской суеты, побыть наедине с собой или отдохнуть с семьей. Для любителей активного отдыха может быть организована конная прогулка по ущелью.
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
Ближайшие даты:
9
янв
16
янв
23
янв
30
янв
6
фев
13
фев
20
фев
Ещё
даты

Программа тура по дням

1 день

Краснодар и источник «Водная Ривьера»

09:30 10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале, трансфер в гостевой дом.

11:00 – 12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту, трансфер в гостевой дом.

13:00 – 14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.

14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

15:30 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов.

Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.

19:30 Ужин в гостевом доме.

В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.

Краснодар и источник «Водная Ривьера»Краснодар и источник «Водная Ривьера»Краснодар и источник «Водная Ривьера»
2 день

Ущелье реки Руфабго

09:00 Завтракот поваров гостевого дома.

10:00Отправление на экскурсию в ущелье реки Руфабго (в пер. с адыгейского «бешеный»).

Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.

Вы увидите шесть красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго, Девичья коса, Чаша Любви и Девичьи косы.

На авто Вы проедете к глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

14:00Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

19:00Ужин в гостевом доме.

Ущелье реки Руфабго
3 день

Конная прогулка

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».

Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута.

Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.

ВАЖНО! Ограничение по весу туриста – не более 95 кг.

При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

19:00 Ужин в гостевом доме.

Конная прогулка
4 день

Хаджохская теснина

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.

Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг.

Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.

Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя. Но можно представить.

А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники.

После Теснины Вас ждет интересная и довольно необычная коллекция местного музея – Беловодье, а также истории этих находок.

ВАЖНО! В теплое время года для активных туристов есть альтернатива экскурсиям – сплав по реке Белой!

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

19:00 Ужин в гостевом доме.

Хаджохская теснинаХаджохская теснинаХаджохская теснина
5 день

Плато Лаго-Наки и Азишская пещера

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день и наши повара заботливо соберут для всех туристов ланч-боксы с собой.

Конечная точка – знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.

В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый Адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.

14:00 Пикник на природе.

15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.

Высокогорное плато Лаго-Наки – уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.

Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.

18:00 Ужин в гостевом доме.

Плато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Азишская пещера
6 день

Свято-Михайловский Афонский монастырь

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.

Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами.

Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю – открывается изумительная панорама гор.

Вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов отсюда видны как на ладони.

Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

19:00 Ужин в гостевом доме.

Свято-Михайловский Афонский монастырьСвято-Михайловский Афонский монастырьСвято-Михайловский Афонский монастырь
7 день

Возвращение домой

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд.

Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.

Туристы, проживающие в гостевом доме Парк Хаджох питаются на территории этого гостевого дома.

Питание туристов происходит на территории гостевого дома Барская Усадьба в кафе.

Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.

В 4-х местных номерах гостевого дома «Рябиновые бусы» по согласованию возможно размещение 3-х человек без доплаты.

В 3-х местных номерах гостевого дома «на Аминовской» по согласованию возможно размещение 2-х человек без доплаты.

В ГД "Горная Лаванда" и "Отдых у реки" подселение невозможно.

Варианты проживания

Гостевой дом «Горная Лаванда»

6 ночей

Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.

Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода.

Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»

Гостевой дом «на Аминовской»

6 ночей

Гостевой дом "на Аминовской" расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.

Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»

Гостевой дом «Отдых у реки»

6 ночей

Гостевой дом "Отдых у реки" находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.

Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах.

Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»

Гостевой дом «Парк Хаджох»

6 ночей

Гостевой дом "Парк Хаджох" – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!

Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.

Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»

Гостевой дом «Рябиновые бусы»

6 ночей

Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.

Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.

Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»

Гостевой дом «Барская усадьба»

6 ночей

Гостевой дом «Барская усадьба» - это комплекс современных деревянных рубленых коттеджей в традиционном русском стиле. Уникальная локация делает отдых не только приятным, но и удобным. Номерной фонд составляют двухместные и трехместные номера со всеми удобствами. В каждом номере также есть холодильник, телевизор, сплит-система. Чайник, термопот в холле гостиницы. Коттеджи и интерьер выдержаны в едином стилистическом решении. В качестве досуга внутри комплекса гостевой дом «Барская усадьба» предлагает услуги бани на дровах и подогреваемого (в холодное время года) бассейна. Для детей оборудована безопасная современная детская площадка и детский участок бассейна. К услугам туристов: пользование бассейном, зоной барбекю и кухней, крытые беседки и парковка. Свое кафе на территории – домашняя кухня.

Номерной фонд для размещения туристов представлен:

  1. Двухместные номера с 2 раздельными кроватями – общая площадь номера 16 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – две односпальные кровати, шкаф, стол, стулья, тумбочки. а также телевизор, сплит-система, холодильник. Удобства в номере.
  2. Двухместные номера с 1 двуспальной кроватью - общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – двуспальная кровать, шкаф, стол, стулья, тумбочки, а также телевизор, сплит-система, холодильник. Удобства в номере.
  3. Трехместный номер студия – общая площадь номера 57 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – двуспальная кровать, диван, шкаф, стол, стулья, тумбочки, кухонный гарнитур. А также есть телевизор, холодильник, чайник и микроволновая печь. Удобства в номере.
Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар. В Краснодаре две точки сбора для туристов – ЖД вокзал и аэропорт. Отъезд от ЖД вокзала не позднее 10:30, от аэропорта не позднее 12:00. Обратный трансфер из гостевого дома не позднее 10:00
  • Проживание в гостевых домах Рябиновые Бусы, Парк Хаджох, Отдых у реки, Горная Лаванда или На Аминовской в 2-3-4 местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо)
  • Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой 5 посещений по 3 часа)
  • Работа гидов по программе
  • Все трансферы по программе
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Индивидуальный трансфер аэропорт Краснодара – Каменномостский – аэропорт Краснодара (в случае отличного времени прибытия от основной группы) – 3 500 руб. в одну сторону
  • Индивидуальный трансфер ж/д вокзал Краснодара – Каменномостский – ж/д вокзал Краснодара (в случае отличного времени прибытия от основной группы) – 4 000 руб. – 4 500 руб. в одну сторону
  • Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: монастырь – 200 руб. /чел. Хаджохская теснина – 500 руб. /чел. водопады Руфабго – 500 руб. /чел. Азишская Пещера – 600 руб. /чел. пещера Нежная – 300 руб. Беловодье – 150 руб. /чел. конная прогулка – 1 500 руб. /чел. (ограничения по весу туриста – 95 кг) экстрим парк – от 1 500-2 500 руб. (в зависимости от маршрута) рафтинг – 1 500 руб. /чел.
  • Монастырь – 200 руб. /чел.
  • Хаджохская теснина – 500 руб. /чел.
  • Водопады Руфабго – 500 руб. /чел.
  • Азишская Пещера – 600 руб. /чел.
  • Пещера Нежная – 300 руб.
  • Беловодье – 150 руб. /чел.
  • Конная прогулка – 1 500 руб. /чел. (ограничения по весу туриста – 95 кг)
  • Экстрим парк – от 1 500-2 500 руб. (в зависимости от маршрута)
  • Рафтинг – 1 500 руб. /чел.
  • Расходы личного характера
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Услуги прачечной
  • Сауна
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • головной убор (кепка, панама, шляпа);
  • солнцезащитные очки;
  • фото или видеоаппаратура;
  • небольшой рюкзак;
  • туристический коврик для сидения;
  • треккинговые ботинки;
  • непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
  • накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
  • плавки / купальник;
  • средства личной гигиены;
  • смены одежды и нижнего белья;
  • наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие скидки есть в туре?

Детям от 5 до 12 лет предоставляется скидка 15%.

Детям от 12 до 18 лет предоставляется скидка 10%.

Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?

Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.

Как организован трансфер из/до г. Минеральные Воды?

На все заезды до 31 августа 2022 г. возможна встреча туристов в аэропорту г. Минеральные Воды и обратные трансферы в Минводы по пятницам и субботам (в рамках наших регулярных туров).

Какие-либо доплаты за трансфер не нужны.

Встреча в день начала тура в аэропорту г. Минводы – до 13:00.

Обратный трансфер (пятницы и субботы) – выезд из гостевых домов в 10:00.

ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим туристов приобретать билеты с вылетом после 16:30.

ВАЖНО! Туристы, прилетающие в Минводы, приезжают в объекты размещения ориентировочно в вечером и пропускают обед и посещение термальных источников по программе.

Мы готовы пойти навстречу и отвезти желающих туристов на термальные источники после позднего обеда, а по возвращению их на базу, туристов будет дать еще поздний ужин.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
5 июля 2022
Замечательный тур! Хочется особенно отметить прекрасную организацию экскурсий. Все четко, без опозданий, с доброжелательным и заботливым сопровождением экскурсовода Анны. Большое спасибо ей за профессионализм! Скромность номерного фонда отеля Хаджок парка компенсируется вниманием персонала и готовностью персонала помочь в случае поломки унитаза, организации сауны или заказа такси. Кормят не вкусно, но голодным не останешься. Это единственный минус. Но в целом отличный тур! Очень рекомендуем!
С
4 июля 2022
Огромное спасибо организаторам тура, моя глубокая благодарность. Я просто в восторге! Отличная организация, прекрасно разработанная программа, все продумано до мелочей: трансфер, размещение, питание, сами поездки - все на высшем уровне и работало четко, как часы.)) Замечательный отель, не хуже заграничного (а мне есть, с чем сравнить), природа, от которой захватывает дух. Ранчо "Ковбой" поразило тем, что все продумано до мелочей: рюкзачки, которые крепятся к седлу, головные уборы при необходимости, чембур с карабином, чтобы привязать лошадь. Вот казалось бы мелочи, но их так часто не хватает! Хорошо продуманные маршруты, отличные инструктора. Видела все: и водопады потрясающей красоты, гроты и пещеры, буйство зелени (дубы, вязы, грушевые деревья, много цветов), прокатилась по канатной дороге, обедала в ресторане с потрясающим видом на горы. Марина - хозяюшка ранчо, инструктора Яна и Дмитрий - настоящие профессионалы своего дела, находят подход к каждому приезжающему. На ранчо живут не только лошади, но и косуля, еноты, кролики, нарядный петушок и курочки, ласковые собаки. А утром и вечером - до и после поездки - купание в круглосуточном подогреваемом бассейне в отеле. Красота! Часть моего сердца и души осталась в Адыгее."Большая Страна", спасибо вам огромное за мой отличный отдых, всем рекомендую доверить вам свой отдых и думаю, что никому не придется об этом пожалеть.
А
4 июля 2022
Всё идеально!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Майкопа

🚶Пешеходные🐴Конные прогулки🐼Животные🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры7-дневные туры🐴Конные туры🍀Природа и пейзажи🧖SPAТермальные источники

Похожие туры в Майкопе

Поход на озеро Псенодах
2 дня
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Егор
Егор
Нет отзывов
Поход на озеро Псенодах
Вас ждет поход на живописное ледниково-карстовое озеро Псенодах
Улица Мира, 7А, станица Даховская
7 750 за 1 человека
Рад знакомству, город Майкоп
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4.8
6 отзывов
Рад знакомству, город Майкоп
Открыть уютную столицу самой маленькой российской республики
на центральной площади им. Ленина
10 июля
12 июля
13 июля
14 июля
2 800 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Майкопе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Майкопе
ХОРОШО
🧭
ТАМ