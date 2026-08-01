Термальные источники в Адыгее летом. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вы увидите несколько водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
50 000 ₽ за человека
Пять дней на термальных источниках Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«На экскурсиях посмотрите впечатляющие водопады, пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья, грандиозные каньоны»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Посещение Хаджохской теснины, экскурсия на высокогорное плато Лаго-Наки, конный маршрут при желании, прогулка по водопадам Руфабго и сплав на рафтах по бурлящей горной реке наполнят впечатлениями, а также обеспечат надолго заряд энергии»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
45 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«По крутым склонам возвышаются величественные буки и каштаны, а внизу течет река Мишоко и струятся водопады»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Мы пройдем по каньону реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но не холодной водой»
Завтра в 10:00
93 000 ₽ за человека
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Отдыхая в горах, вы увидите залитые солнцем и ослепительно красивые вершины, водопады глубоких ущелий, неспешно погуляете по плато»
Завтра в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар/ Минеральные Воды
«Здесь всё включено — удовольствие от высокогорной экспедиции, сплава по горной реке, каньонинга по водопадам, скальных маршрутов»
Завтра в 10:00
96 000 ₽ за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: Минеральные Воды / Краснодар / Армавир
«В окрестностях много красивых мест: водопады, пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья, грандиозные каньоны, лесные озера»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 21 000 ₽ за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вас ждут прогулки к живописным водопадам, по скальным ущельям, до грандиозных каньонов, даже спуститесь в пещеру со сталактитами и сталагмитами»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 41 000 ₽ за человека
Осеннее очарование гор Адыгеи
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Краснодар
«В нем все: залитые солнцем высокие ослепительно красивые вершины гор, водопады глубоких ущелий, неспешные прогулки по плато, а еще уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
80 000 ₽ за человека
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«В нем все: залитые солнцем высокие, ослепительно красивые вершины гор, водопады глубоких ущелий, неспешные прогулки по плато»
27 фев в 10:00
6 мар в 10:00
48 000 ₽ за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
«Проходим каменные лабиринты, водопады, посещаем исторические объекты — «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры»
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
69 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осенне-зимний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Услышим звуки бурной реки в узком ущелье, увидим панорамы высокогорного плато Лаго-Наки, посетим водопады Руфабго»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
45 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее весной. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вы увидите несколько водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
50 000 ₽ за человека
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар / Минеральные воды
«Мы идём к водопадам по тропинке среди каменных лабиринтов»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
85 000 ₽ за человека
Термальные источники осенью и зимой в Адыгее. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вы увидите несколько водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
50 000 ₽ за человека
Осенними горными тропами Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Будем жить на уютной базе среди гор, гулять по реликтовым лесам, любоваться осенними пейзажами, бурными реками и водопадами»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
60 000 ₽ за человека
-
5%
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Лабиринты каменной теснины, поездка на высокогорное плато в солнечный морозный день, маршрут по ущельям с заледеневшими водопадами очень взбодрят вас»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
75 000 ₽
79 000 ₽ за человека
-
5%
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«15:00 Экскурсия по водопадам Руфабго»
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
70 000 ₽
74 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«15:00 Экскурсия по водопадам Руфабго»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Посмотрите пробудившиеся горные реки и водопады»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
70 000 ₽ за человека
-
13%
Термальные источники в весенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Также отправимся на пешеходную экскурсию в природный парк «Хаджохская теснина», где мы увидим всю мощь природной стихии и познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, прогуляемся по водопадам Руфабго»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
57 500 ₽
66 000 ₽ за человека
Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Проведем незабываемые 7 новогодних дней и окунемся в историю этого края, проникнемся потрясающими видами на горы, изучим загадочные ущелья с незамерзающими реками и загадочные замерзшие водопады»
4 янв в 10:00
от 52 400 ₽ за человека
Майские праздники в горах Адыгеи
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«Локация нашей горной базы и заброска на вездеходах позволяет начать с самого интересного — с диких мест водопадов Руфабго»
29 апр в 10:00
5 мая в 10:00
79 000 ₽ за человека
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Начало: Россия, Краснодар / Минеральные Воды
«В нем всё: залитые солнцем высокие, ослепительно красивые вершины гор, водопады глубоких ущелий, неспешные прогулки по плато»
6 мар в 10:00
52 500 ₽ за человека
-
4%
Новогодние каникулы в Адыгее на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Здесь расположен десяток водопадов в окружении каменистых склонов»
30 дек в 10:00
82 500 ₽
86 000 ₽ за человека
Семейный мультиактив в Адыгее на 5 дней
Начало: Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«Приглашаем в увлекательное семейное путешествие по Адыгее — краю водопадов, горных ущелий и тёплых термальных источников»
Завтра в 10:00
от 26 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«15:00 Экскурсия по водопадам Руфабго»
23 авг в 10:00
70 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее осенью
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Термальные источники в осенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Мы отправимся на пешеходную экскурсию в природный парк «Хаджохская теснина», где увидим всю мощь природной стихии в осенний период и познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, прогуляемся к водопадам Руфабго»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
57 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Водопады»
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