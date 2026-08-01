Термальные источники в Адыгее летом. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Мы пройдем по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
50 000 ₽ за человека
Пять дней на термальных источниках Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«На экскурсиях посмотрите впечатляющие водопады, пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья, грандиозные каньоны»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«плата) в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады»»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
45 000 ₽ за человека
Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«После прогулки переезжаем к ущелью Мишоко»
Завтра в 10:00
93 000 ₽ за человека
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«После завтрака на вездеходе совершаем заброску к верховью ущелья»
Завтра в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар/ Минеральные Воды
«Гранитное ущелье — грандиозное зрелище, вода и камень — противостояние, порождающее красоту»
Завтра в 10:00
96 000 ₽ за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: Минеральные Воды / Краснодар / Армавир
«В окрестностях много красивых мест: водопады, пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья, грандиозные каньоны, лесные озера»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 21 000 ₽ за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вас ждут прогулки к живописным водопадам, по скальным ущельям, до грандиозных каньонов, даже спуститесь в пещеру со сталактитами и сталагмитами»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 41 000 ₽ за человека
Осеннее очарование гор Адыгеи
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Краснодар
«Сегодня совершаем прогулку к водопадам ущелья реки Руфабго»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
80 000 ₽ за человека
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«После прогулки, переезжаем к ущелью Мешоко»
27 фев в 10:00
6 мар в 10:00
48 000 ₽ за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
«После завтрака вас ждет прогулка по ущелью Руфабго, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м»
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
69 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осенне-зимний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Услышим звуки бурной реки в узком ущелье, увидим панорамы высокогорного плато Лаго-Наки, посетим водопады Руфабго»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
45 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее весной. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«плата) в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады»»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
50 000 ₽ за человека
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар / Минеральные воды
«После завтрака на вездеходе совершаем заброску к верховью ущелья»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
85 000 ₽ за человека
Термальные источники осенью и зимой в Адыгее. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«плата) в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады»»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
50 000 ₽ за человека
Осенними горными тропами Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Увидим Гранитное ущелье, Хаджонскую теснину и загадочные дольмены, насладимся панорамой плато Лаго-Наки, отдохнем на термальных источниках»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
60 000 ₽ за человека
-
5%
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Лабиринты каменной теснины, поездка на высокогорное плато в солнечный морозный день, маршрут по ущельям с заледеневшими водопадами очень взбодрят вас»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
75 000 ₽
79 000 ₽ за человека
Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Проведем незабываемые 7 новогодних дней и окунемся в историю этого края, проникнемся потрясающими видами на горы, изучим загадочные ущелья с незамерзающими реками и загадочные замерзшие водопады»
4 янв в 10:00
от 52 400 ₽ за человека
Майские праздники в горах Адыгеи
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье»
29 апр в 10:00
5 мая в 10:00
79 000 ₽ за человека
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Начало: Россия, Краснодар / Минеральные Воды
«До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе»
6 мар в 10:00
52 500 ₽ за человека
-
4%
Новогодние каникулы в Адыгее на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«10:00 Пешая прогулка по ущелью ручья Руфабго (входные билеты за доп»
30 дек в 10:00
82 500 ₽
86 000 ₽ за человека
Новогодние каникулы в Адыгее с заездом 31 декабря
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В этом путешествии вас ждет перезагрузка: вы расслабитесь в горячих источниках, отправитесь на конную прогулку по живописным горным маршрутам и исследуете ущелья с водопадами»
31 дек в 10:00
86 000 ₽ за человека
Семейный мультиактив в Адыгее на 5 дней
Начало: Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«Самая живописная часть ущелья оборудована для экскурсий железными мостиками, ступеньками и площадками с поручнями»
Завтра в 10:00
от 26 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее осенью
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку»
27 дек в 10:00
от 55 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Ущелья»
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