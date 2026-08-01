Термальные источники в Адыгее летом. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«10:00 Экскурсия в Свято-Михайловский Афонский монастырь»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
50 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вы услышите рассказ о том, как монастырь возрождался из руин, побываете в старинном Троицком храме и прогуляетесь по ухоженной территории»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«посещение Свято-Михайловского монастыря»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 41 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее весной. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«10:00 Экскурсия в Свято-Михайловский Афонский монастырь»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
50 000 ₽ за человека
Термальные источники осенью и зимой в Адыгее. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«10:00 Экскурсия в Свято-Михайловский Афонский монастырь»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
50 000 ₽ за человека
-
5%
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В ходе экскурсии мы посетим национальный музей, музей востока, Соборную мечеть»
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
70 000 ₽
74 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В ходе экскурсии мы посетим национальный музей, музей востока, Соборную мечеть»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В ходе экскурсии мы посетим национальный музей, музей востока, Соборную мечеть»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
70 000 ₽ за человека
-
13%
Термальные источники в весенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Победа на экскурсию в Свято-Михайловский монастырь»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
57 500 ₽
66 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В ходе экскурсии мы посетим национальный музей, музей востока, Соборную мечеть»
23 авг в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в летней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Победа на экскурсию в Свято-Михайловский монастырь»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
57 500 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее осенью
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Термальные источники в осенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Победа на экскурсию в Свято-Михайловский монастырь»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
57 500 ₽ за человека
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Победа на экскурсию в Свято-Михайловский монастырь»
27 дек в 10:00
от 55 000 ₽ за человека
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