Термальные источники в Адыгее летом. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю — открывается изумительная панорама гор»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
50 000 ₽ за человека
Пять дней на термальных источниках Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«С неё захватывающая панорама: леса, раскинувшиеся до горизонта, поляны, озёрца, речные излучины»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вы пойдете по верхней тропе, где каждый шаг раскрывает новые панорамы предгорий — зелёные волны холмов, уходящие вдаль, нарисованные кистью самой природы»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Впереди бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, гору Фишт»
Завтра в 10:00
93 000 ₽ за человека
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Впереди — бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, гору Фишт и многое другое»
Завтра в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар/ Минеральные Воды
«Впереди – бескрайний простор плато с его табунами лошадей, карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников на зеленых склонах, захватывающая панорама горных хребтов и долин с высоты более двух километров»
Завтра в 10:00
96 000 ₽ за человека
Осеннее очарование гор Адыгеи
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Краснодар
«Впереди — бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
80 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осенне-зимний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Услышим звуки бурной реки в узком ущелье, увидим панорамы высокогорного плато Лаго-Наки, посетим водопады Руфабго»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
45 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее весной. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю — открывается изумительная панорама гор»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
50 000 ₽ за человека
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар / Минеральные воды
«Нас ждет 6 активных дней в туре: бескрайние просторы плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров, джипинг и сплав»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
85 000 ₽ за человека
Термальные источники осенью и зимой в Адыгее. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю — открывается изумительная панорама гор»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
50 000 ₽ за человека
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5%
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты»
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
70 000 ₽
74 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
70 000 ₽ за человека
Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«А с самой скалы Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины»
4 янв в 10:00
от 52 400 ₽ за человека
Новогодние каникулы в Адыгее с заездом 31 декабря
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«А с самого хребта Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины»
31 дек в 10:00
86 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты»
23 авг в 10:00
70 000 ₽ за человека
Семейный мультиактив в Адыгее на 5 дней
Начало: Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«Вы пойдете по верхней тропе, где каждый шаг раскрывает новые панорамы предгорий»
Завтра в 10:00
от 26 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее осенью
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Термальные источники в осенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
57 500 ₽ за человека
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, эта панорама зачаровывает»
27 дек в 10:00
от 55 000 ₽ за человека
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