Пять дней на термальных источниках Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Близость гор приносит прохладу сразу после захода солнца, поэтому купание в термальных источниках в вечернее время — просто наслаждение»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
45 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Важно для гостей из Сочи: поездка на геотермальный источник переносится на вечер того дня, когда запланирована экскурсия на плато Лаго-Наки»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах — в общем, наслаждаться вечером»
Завтра в 10:00
93 000 ₽ за человека
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вас ждет уют лесного домика, живой огонь и безмятежность тихих вечеров»
Завтра в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар/ Минеральные Воды
«В этот вечер (по согласованию с группой) можно съездить на горячие источники»
Завтра в 10:00
96 000 ₽ за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Если возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе, первое блюдо»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 41 000 ₽ за человека
Осеннее очарование гор Адыгеи
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Краснодар
«В нем все: залитые солнцем высокие ослепительно красивые вершины гор, водопады глубоких ущелий, неспешные прогулки по плато, а еще уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
80 000 ₽ за человека
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«А еще, уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров»
27 фев в 10:00
6 мар в 10:00
48 000 ₽ за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
«Купание в теплой воде под бездонным звездным куполом — один из волшебных вечеров тура»
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
69 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осенне-зимний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вечером нас ждет купание в термальных источниках»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
45 000 ₽ за человека
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар / Минеральные воды
«В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах — в общем, наслаждаться вечером в горах»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
85 000 ₽ за человека
Осенними горными тропами Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах — наслаждаться вечером в горах»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
60 000 ₽ за человека
-
13%
Термальные источники в весенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Экскурсионный тур по Адыгее с приятным бонусом — купанием в термальных источниках в вечернее время»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
57 500 ₽
66 000 ₽ за человека
Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
4 янв в 10:00
от 52 400 ₽ за человека
Майские праздники в горах Адыгеи
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах — в общем, наслаждаться вечером в горах»
29 апр в 10:00
5 мая в 10:00
79 000 ₽ за человека
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Начало: Россия, Краснодар / Минеральные Воды
«А еще уют лесного домика, огня и безмятежность тихих вечеров»
6 мар в 10:00
52 500 ₽ за человека
Термальные источники в летней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Близость гор приносит прохладу сразу после захода солнца, поэтому купание в термальных источниках в вечернее время — просто наслаждение»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
57 500 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее осенью
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Термальные источники в осенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Нас ждет купание в термальных источниках в вечернее время — просто наслаждение»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
57 500 ₽ за человека
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