Пять дней на термальных источниках Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вход в заповедник Гузерипль — от 500 руб»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
45 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Гузерипль в Кавказский биосферный заповедник»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника (20 км), откуда и начнется маршрут»
Завтра в 10:00
93 000 ₽ за человека
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника, откуда и начнется маршрут»
Завтра в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар/ Минеральные Воды
«В этот день маршрут пройдет по территории Кавказского биосферного заповедника, в зоне альпийских лугов»
Завтра в 10:00
96 000 ₽ за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Каждый день вы будете купаться в большом бассейне с горячей кремниевой водой и жить возле кавказского биосферного заповедника»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 41 000 ₽ за человека
Осеннее очарование гор Адыгеи
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Краснодар
«Сегодня посетим Гранитный каньон и музей Кавказского биосферного заповедника (п»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
80 000 ₽ за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
«Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей кавказского биосферного заповедника (п»
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
69 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осенне-зимний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вход в заповедник Гузерипль — от 500 руб»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
45 000 ₽ за человека
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар / Минеральные воды
«После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника (20 км), откуда и начнется маршрут»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
85 000 ₽ за человека
Осенними горными тропами Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Изучаем экспонаты музея природы, общаемся с животными вольерного комплекса заповедника»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
60 000 ₽ за человека
-
5%
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Плато Лаго-Наки, известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
75 000 ₽
79 000 ₽ за человека
-
5%
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника»
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
70 000 ₽
74 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вход в заповедник — от 500 руб»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вход в заповедник — от 500 руб»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
70 000 ₽ за человека
-
13%
Термальные источники в весенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
57 500 ₽
66 000 ₽ за человека
Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Посетим Кавказский Биосферный Заповедник, кордон Гузерипль»
4 янв в 10:00
от 52 400 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вход в заповедник — от 500 руб»
23 авг в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в летней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
57 500 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее осенью
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«Проживать будем рядом с государственным природным биосферным заповедником, в 40 км от Красной поляны»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Термальные источники в осенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В поселке Гузерипль нам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника и подышать свежим горным воздухом»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
57 500 ₽ за человека
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