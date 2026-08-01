Термальные источники в Адыгее летом. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
50 000 ₽ за человека
Пять дней на термальных источниках Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
45 000 ₽ за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: Минеральные Воды / Краснодар / Армавир
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 21 000 ₽ за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 41 000 ₽ за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
69 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осенне-зимний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
45 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее весной. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
50 000 ₽ за человека
Термальные источники осенью и зимой в Адыгее. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
50 000 ₽ за человека
-
4%
Новогодние каникулы в Адыгее на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
30 дек в 10:00
82 500 ₽
86 000 ₽ за человека
Новогодние каникулы в Адыгее с заездом 31 декабря
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
31 дек в 10:00
86 000 ₽ за человека
Семейный мультиактив в Адыгее на 5 дней
Начало: Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
Завтра в 10:00
от 26 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее осенью
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Новый год в Адыгее. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
27 дек в 10:00
от 55 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Трансфер в/из аэропорта»
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