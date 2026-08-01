Термальные источники в Адыгее летом. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«По дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещере Большая Азишская, а также сможете приобрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
50 000 ₽ за человека
Пять дней на термальных источниках Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«На экскурсиях посмотрите впечатляющие водопады, пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья, грандиозные каньоны»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вход в пещеру Азишскую — от 800 руб»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
45 000 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вы посетите монастырь с подземными кельями и знаменитое плато Лаго-Наки, спуститесь в настоящую пещеру, а также по желанию совершите конную прогулку»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Следуя к диким пещерам, делаем остановку у грота — стоянка первобытного человека»
Завтра в 10:00
93 000 ₽ за человека
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады и дажестоянка древнего человека»
Завтра в 10:00
от 85 000 ₽ за человека
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар/ Минеральные Воды
«Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека»
Завтра в 10:00
96 000 ₽ за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: Минеральные Воды / Краснодар / Армавир
«В окрестностях много красивых мест: водопады, пещеры со сталактитами и сталагмитами, скальные ущелья, грандиозные каньоны, лесные озера»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 21 000 ₽ за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вас ждут прогулки к живописным водопадам, по скальным ущельям, до грандиозных каньонов, даже спуститесь в пещеру со сталактитами и сталагмитами»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 41 000 ₽ за человека
Осеннее очарование гор Адыгеи
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Краснодар
«Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
80 000 ₽ за человека
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады и даже стоянка древнего человека»
27 фев в 10:00
6 мар в 10:00
48 000 ₽ за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
«Ещё — погружение в недра дикой пещеры, где пробудится наш внутренний исследователь»
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
69 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осенне-зимний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вход в пещеру Азишскую — от 800 руб»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
45 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее весной. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«По дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещере Большая Азишская, а также сможете приобрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
50 000 ₽ за человека
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар / Минеральные воды
«Отправляемся в путешествие по лабиринтам подземного мира — в дикие пещеры»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
85 000 ₽ за человека
Термальные источники осенью и зимой в Адыгее. Аква 7.0
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«По дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещере Большая Азишская, а также сможете приобрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
50 000 ₽ за человека
Осенними горными тропами Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады и даже стоянка древнего человека»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
60 000 ₽ за человека
-
5%
Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«На маршруте будет спуск с дюльфером и посещение сквозной пещеры»
20 дек в 10:00
10 янв в 10:00
75 000 ₽
79 000 ₽ за человека
-
5%
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек»
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
70 000 ₽
74 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
70 000 ₽ за человека
-
13%
Термальные источники в весенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер — келий монахов»
18 апр в 10:00
25 апр в 10:00
57 500 ₽
66 000 ₽ за человека
Майские праздники в горах Адыгеи
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
«В этот день мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры»
29 апр в 10:00
5 мая в 10:00
79 000 ₽ за человека
-
4%
Новогодние каникулы в Адыгее на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«15:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья — там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов»
30 дек в 10:00
82 500 ₽
86 000 ₽ за человека
Рождественский тур в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«В туре нас ждет знаменитое плато Лаго-Наки, конная прогулка, пещеры, термальные источники, а также вкусная национальная кухня»
4 янв в 10:00
от 52 400 ₽ за человека
8 дней на термальных источниках в Адыгее осенью
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды / Армавир / Майкоп
«Рельеф горного плато с отвесными скалами, просторными альпийскими лугами и многочисленными пещерами сформировался 300 миллионов лет назад древним океаном Тетис»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Летнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек»
23 авг в 10:00
70 000 ₽ за человека
Термальные источники в осенней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер — келий монахов»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
57 500 ₽ за человека
Новогодние каникулы в Адыгее с заездом 31 декабря
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вы увидите легендарное плато Лаго-Наки, спуститесь в одну из красивейших пещер Европы и насладитесь захватывающими панорамами Кавказских гор»
31 дек в 10:00
86 000 ₽ за человека
Термальные источники в летней Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер — келий монахов»
23 авг в 10:00
30 авг в 10:00
57 500 ₽ за человека
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