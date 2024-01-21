Покататься по трассам главных курортов Кавказа, дойти до ледника и расслабиться в источниках
Горнолыжные курорты на вершинах Эльбрус и Чегет оснащены трассами различного уровня сложности, в том числе и тренировочными для новичков. Желающие смогут взять уроки инструктора и снаряжение в аренду.
Помимо катания, прогуляемся по сосновому лесу до ледника и расслабимся в горячих источниках под открытым небом. А жить будем совсем рядом с курортами и кафе, где возможно отведать местных блюд.
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Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Программа тура по дням
Термальные источники и Баксанское ущелье
Встречаемся в 11:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды, а в 11:30 в аэропорту. Едем в Баксанское ущелье в нашу гостиницу.
По пути остановимся понежиться в горячих источниках в комплексе «Гедуко», искупаемся в термальной воде, снимем стресс и зарядимся энергией. Купальные принадлежности необходимо взять с собой сразу в автобус. Пообедаем в кафе.
Ближайшую неделю будем жить среди гор в посёлке Терскол на высоте 2180 метров над уровнем моря.
На лыжах и сноуборде по склонам Эльбруса
Наша гостиница находится между двумя горнолыжными комплексами, которые располагаются на Эльбрусе и Чегете. Каждое утро до 09:00 будет выезжать автобус на один из курортов (в пути около 5-10 минут). Соответственно, завтрак подаётся в гостинице до времени выезда. Просим не опаздывать.
За эти дни вы сможете покататься и по склонам Эльбруса, и по Чегету. На каждом горнолыжном комплексе есть несколько трасс разного уровня сложности. Для детей и новичков здесь предусмотрены тренировочные площадки. Желающие смогут взять уроки профессионального инструктора за доплату. Профессионалам тоже будет, где разгуляться, накататься и повысить свои навыки. Всё необходимое снаряжение можно взять в аренду.
Ваш гид-проводник сегодня проведёт первичный инструктаж по технике катания на горных лыжах, расскажет про трассы, дополнительные развлечения, места, где можно перекусить и вкусно пообедать. Затем вместе поднимемся на высоту 3850 метров на главную вершину этого края, откуда полюбуемся Главным Кавказским хребтом и горами Грузии. Весь день будем кататься, а вечером соберёмся вместе в гостинице.
Горнолыжный курорт Чегет
Между Эльбрусом и Чегетом в сосново-берёзовом лесу проходит накатанная экотропа. Прямо по ней на лыжах можно добраться с одного горнолыжного курорта на другой — обязательно попробуйте! Также, по экотропе возможно докатиться практически до нашей гостиницы.
Если вчера мы изучали трассы Эльбруса, то сегодня нас ждёт красавец Чегет. Обратите внимание, что дни могут быть изменены местами, но мы точно побываем на обоих курортах. Вновь катаемся и наслаждаемся снежными просторами и горами весь день! Не забудьте попробовать в перерыве горячий глинтвейн и хычины — неотъемлемую часть кавказских горнолыжек.
Треккинг к леднику и домику с качелями
Разнообразим наш отдых лёгким треккингом в ущелье реки Терскол. Прогуляемся по хвойному лесу и постепенно поднимемся ближе к снежным вершинам. Дойдём до деревянного домика, возле которого есть атмосферное место для фотографий и созерцания — качели с красивым видом. Отдохнув, отправимся дальше к изумрудному леднику. Снега становится больше, но не стоит переживать — инструктор идёт первый и протаптывает тропинку. Нагулявшись, вернёмся в гостиницу.
День катания или другие развлечения на выбор
После завтрака нас вновь ждут уже знакомые трассы! Сегодня ещё один день катания на Эльбрусе или Чегете.
В любой день вы можете взять в аренду снегоступы, прокатиться на лошадях и снегоходах, самостоятельно прогуляться по окрестностям. Гид подскажет, куда можно сходить, где увидеть замёрзший водопад и попробовать вкуснейшие пирожки с черникой и брусникой.
День катания или другие развлечения на выбор
Сегодня последний день нашего путешествия на склонах Приэльбрусья — будем кататься до последнего и, возможно, встретим первые лучи заката на вершине. Сделаем много фотографий на память! Не забудьте взять с собой в поездку яркие куртки, платья, костюмы в виде зверушек или даже купальники — на фоне белого снега и вершин получаются эффектные кадры!
Возвращение в Минеральные Воды
Настало время прощаться. В 12:00 выселяемся из гостиницы. Будет время с утра выспаться, собраться и прогуляться на местный рынок за сувенирами. К 15:00-16:00 приедем в город.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропорт в 11:30Завершение: Минеральные Воды, 15:00-16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.