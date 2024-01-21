Наша гостиница находится между двумя горнолыжными комплексами, которые располагаются на Эльбрусе и Чегете. Каждое утро до 09:00 будет выезжать автобус на один из курортов (в пути около 5-10 минут). Соответственно, завтрак подаётся в гостинице до времени выезда. Просим не опаздывать.

За эти дни вы сможете покататься и по склонам Эльбруса, и по Чегету. На каждом горнолыжном комплексе есть несколько трасс разного уровня сложности. Для детей и новичков здесь предусмотрены тренировочные площадки. Желающие смогут взять уроки профессионального инструктора за доплату. Профессионалам тоже будет, где разгуляться, накататься и повысить свои навыки. Всё необходимое снаряжение можно взять в аренду.

Ваш гид-проводник сегодня проведёт первичный инструктаж по технике катания на горных лыжах, расскажет про трассы, дополнительные развлечения, места, где можно перекусить и вкусно пообедать. Затем вместе поднимемся на высоту 3850 метров на главную вершину этого края, откуда полюбуемся Главным Кавказским хребтом и горами Грузии. Весь день будем кататься, а вечером соберёмся вместе в гостинице.