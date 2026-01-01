Молодёжный тур в Домбай: лёгкие треккинги, природные чудеса и отель 4* с видом на вершины

Прогуляться к Бадукским озёрам и Чучхурскому водопаду, увидеть Эльбрус и подняться на Мусса-Ачитара
Приглашаем вас в короткое, но насыщенное на впечатления и живописные пейзажи путешествие.

Кавказ откроется перед вами во всём великолепии: вы увидите древние храмы, услышите гул водопадов-великанов, попробуете знаменитый нарзан прямо из
источников, по тропам векового леса доберётесь до кристально чистых озёр. А ещё сделаете эффектные снимки на фоне высшей точки Европы и вершин Большого Кавказского хребта. Жить будем в роскошном отеле 4* с видом на горы.

Описание тура

Организационные детали

Документы и деньги:
- Паспорт (свидетельство о рождении детей)
- Полис ОМС
- Билеты (в распечатанном виде)
- Деньги. Часть денежных средств лучше взять наличными

Сумка и рюкзак.
- Оптимальный объем рюкзака 15-20 литров
- Не берите большие чемоданы, багажного места мало, почти во всех отелях и гостевых домах есть стиральные машинки

Одежда и обувь.
- В зависимости от сезона, если это лето, возьмите с собой мастерку, т. к. ночью перепад температуры около 10 градусов
- Стоит взять кроссовки, особенно если вы планируете много ходить

Учитывайте менталитет региона, проявите уважение к культуре и традициям той местности, где решили провести отпуск, во избежание конфликтных ситуаций.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Домбай через перевал Гум-Баши, гора Кольцо и Шоанинский храм

Соберёмся в аэропорту Минеральных Вод и отправимся в Домбай. Дорога займёт около 4 часов, но путь пройдёт незаметно. Маршрут проложен через перевал Гум-Баши.

Увидим гору Кольцо и сделаем остановку на смотровой площадке, откуда откроются великолепные виды на Эльбрус и окружающие горные хребты. Затем посетим Шоанинский храм 10 века — древнейший памятник христианской архитектуры региона. К святыне пройдём по короткой тропе пешком.

По прибытии в Домбай разместимся в отеле, отдохнём и поужинаем.

2 день

Треккинг к Бадукским озёрам

Сегодня проведём день на природе — отправимся к Бадукским озёрам, расположенным на высоте около 2000 метров. Они словно сошли с открытки: три горных водоёма скрыты среди векового леса. Самое большое из них образовалось примерно два столетия назад после землетрясения.

Пройдём по тропе, ведущей через густой хвойно-лиственный лес, где воздух наполнен ароматами хвои и прохладной свежестью. Вечером при желании сможем посетить баню и расслабиться в тёплой, уютной атмосфере.

3 день

Прогулка по ущелью Домбай-Ульген к Чухурскому водопаду

Отправимся в поход по ущелью Домбай-Ульген. Начнём день с подъёма по канатной дороге, затем пройдём через Русскую поляну и продолжим маршрут вдоль реки Домбай-Ульген. На всём пути будут открываться завораживающие виды: ледяные вершины, стремительные потоки воды и кристально чистый горный воздух. Финальной точкой станет водопад Чучхурский — мощный трёхступенчатый каскад, срывающийся со скал.

4 день

Подъём на Мусса-Ачитара, «Летающая тарелка» и озеро Кара-Кёль

Утро начнём с подъёма по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара высотой 3168 метров. С вершины откроются завораживающие панорамы Кавказского хребта: заснеженные пики, глубокие ущелья и ледники, уходящие за горизонт.

После фотопаузы пообедаем в кафе с панорамными окнами, откуда виден весь горный массив. Затем прогуляемся к легендарной гостинице «Летающая тарелка» — зданию в форме НЛО. Здесь же познакомимся с добродушными яками Яшей и Гошей.

Вечером отправимся в Кисловодск. По дороге сделаем остановку у живописного озера Кара-Кёль.

5 день

Урочище Джилы-Су, плато Шаджатмаз, Долина нарзанов и водопады

Отправимся к урочищу Джилы-Су — месту, где величественные горы соседствуют с водопадами, горячими источниками и завораживающими панорамами. Первой остановкой станет плато Шаджатмаз, расположенное на высоте 2100 метров. Отсюда откроется один из самых эффектных видов на Эльбрус и весь Кавказский хребет.

Затем посетим Долину нарзанов, где попробуем несколько видов минеральных вод прямо из природных источников. По пути проедем мимо фантастических скал «Аватары», формы которых напоминают кадры из фильма Джеймса Кэмерона.

Само Джилы-Су в переводе означает «тёплая вода»: здесь из недр Эльбруса выходят радоновые и нарзанные источники, прогретые до 24 °C. Каждый сможет испробовать воду из разных ключей и почувствовать различие во вкусе.

Финалом насыщенного дня станет знакомство с величественными водопадами Султан, Эмир и Каракая-су. К вечеру вернёмся в Минеральные Воды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 ужин
  • Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта
  • Подъём по канатной дороге
  • Сопровождение гида
  • Все входные билеты в заповедники
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обеды и ужины
  • Посещение бани, хаммама и бассейна
  • Доплата за 1-местное размещение - 20 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:30
Завершение: Минеральные Воды, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурмагомед
Нурмагомед — Организатор в Минеральных Водах
Меня зовут Нурмагомед, и я ваш гид по удивительному Дагестану! Я родился и вырос в этом уникальном регионе, где каждый уголок пронизан историей, культурой и традициями, которые восходят к древним
временам. Моя цель — познакомить вас с великолепием Кавказа, его живописными горами, чистыми реками и гостеприимными людьми! Я люблю делиться знаниями о местной культуре, кухне и обычаях, а также рассказывать увлекательные истории, которые делают каждую поездку незабываемой. Вместе мы сможем исследовать древние крепости, попробовать настоящие дагестанские блюда и насладиться потрясающими видами на горные пейзажи. Я уверен, что путешествие по Дагестану станет для вас не только познавательным, но и вдохновляющим опытом!

Похожие туры на «Молодёжный тур в Домбай: лёгкие треккинги, природные чудеса и отель 4* с видом на вершины»

Главное на Домбае и в Кабардино-Балкарии и свободный день в Кисловодске
Джиппинг
На машине
Джип-туры
3 дня
5 отзывов
Главное на Домбае и в Кабардино-Балкарии и свободный день в Кисловодске
Подняться на Мусса-Ачитара, полюбоваться озёрами и Эльбрусом и попробовать знаменитый нарзан
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 13:00
5 мая в 13:00
20 мая в 13:00
16 000 ₽ за человека
Выходные на Домбае в мини-группе: Гум-Баши, Эльбрус, Мусса-Ачитара, озеро Туманлы-Кёль
На машине
2 дня
3 отзыва
Выходные на Домбае в мини-группе: Гум-Баши, Эльбрус, Мусса-Ачитара, озеро Туманлы-Кёль
Подняться в горы, насладиться нетронутой природой в Тебердинском заповеднике и испить нарзана
Начало: Минеральные Воды, 10:00 (возможна встреча в другое...
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
22 000 ₽ за человека
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Пешая
10 дней
2 отзыва
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал и аэропорт, 11:30-12:...
2 авг в 11:30
13 авг в 11:30
91 400 ₽ за человека
Треккинги на Домбае с проживанием в гостинице: Бадукские озёра, водопады и каньон Чёртова мельница
На машине
Канатная дорога
7 дней
2 отзыва
Треккинги на Домбае с проживанием в гостинице: Бадукские озёра, водопады и каньон Чёртова мельница
Погулять по горам и хвойным лесам, прокатиться по канатной дороге и отведать кавказский шашлык
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал или аэропорт, до 13:0...
25 мая в 08:00
1 июн в 08:00
46 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
55 000 ₽ за человека