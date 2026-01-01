Кавказ откроется перед вами во всём великолепии: вы увидите древние храмы, услышите гул водопадов-великанов, попробуете знаменитый нарзан прямо из
Описание тура
Организационные детали
Документы и деньги:
- Паспорт (свидетельство о рождении детей)
- Полис ОМС
- Билеты (в распечатанном виде)
- Деньги. Часть денежных средств лучше взять наличными
Сумка и рюкзак.
- Оптимальный объем рюкзака 15-20 литров
- Не берите большие чемоданы, багажного места мало, почти во всех отелях и гостевых домах есть стиральные машинки
Одежда и обувь.
- В зависимости от сезона, если это лето, возьмите с собой мастерку, т. к. ночью перепад температуры около 10 градусов
- Стоит взять кроссовки, особенно если вы планируете много ходить
Учитывайте менталитет региона, проявите уважение к культуре и традициям той местности, где решили провести отпуск, во избежание конфликтных ситуаций.
Программа тура по дням
Переезд в Домбай через перевал Гум-Баши, гора Кольцо и Шоанинский храм
Соберёмся в аэропорту Минеральных Вод и отправимся в Домбай. Дорога займёт около 4 часов, но путь пройдёт незаметно. Маршрут проложен через перевал Гум-Баши.
Увидим гору Кольцо и сделаем остановку на смотровой площадке, откуда откроются великолепные виды на Эльбрус и окружающие горные хребты. Затем посетим Шоанинский храм 10 века — древнейший памятник христианской архитектуры региона. К святыне пройдём по короткой тропе пешком.
По прибытии в Домбай разместимся в отеле, отдохнём и поужинаем.
Треккинг к Бадукским озёрам
Сегодня проведём день на природе — отправимся к Бадукским озёрам, расположенным на высоте около 2000 метров. Они словно сошли с открытки: три горных водоёма скрыты среди векового леса. Самое большое из них образовалось примерно два столетия назад после землетрясения.
Пройдём по тропе, ведущей через густой хвойно-лиственный лес, где воздух наполнен ароматами хвои и прохладной свежестью. Вечером при желании сможем посетить баню и расслабиться в тёплой, уютной атмосфере.
Прогулка по ущелью Домбай-Ульген к Чухурскому водопаду
Отправимся в поход по ущелью Домбай-Ульген. Начнём день с подъёма по канатной дороге, затем пройдём через Русскую поляну и продолжим маршрут вдоль реки Домбай-Ульген. На всём пути будут открываться завораживающие виды: ледяные вершины, стремительные потоки воды и кристально чистый горный воздух. Финальной точкой станет водопад Чучхурский — мощный трёхступенчатый каскад, срывающийся со скал.
Подъём на Мусса-Ачитара, «Летающая тарелка» и озеро Кара-Кёль
Утро начнём с подъёма по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара высотой 3168 метров. С вершины откроются завораживающие панорамы Кавказского хребта: заснеженные пики, глубокие ущелья и ледники, уходящие за горизонт.
После фотопаузы пообедаем в кафе с панорамными окнами, откуда виден весь горный массив. Затем прогуляемся к легендарной гостинице «Летающая тарелка» — зданию в форме НЛО. Здесь же познакомимся с добродушными яками Яшей и Гошей.
Вечером отправимся в Кисловодск. По дороге сделаем остановку у живописного озера Кара-Кёль.
Урочище Джилы-Су, плато Шаджатмаз, Долина нарзанов и водопады
Отправимся к урочищу Джилы-Су — месту, где величественные горы соседствуют с водопадами, горячими источниками и завораживающими панорамами. Первой остановкой станет плато Шаджатмаз, расположенное на высоте 2100 метров. Отсюда откроется один из самых эффектных видов на Эльбрус и весь Кавказский хребет.
Затем посетим Долину нарзанов, где попробуем несколько видов минеральных вод прямо из природных источников. По пути проедем мимо фантастических скал «Аватары», формы которых напоминают кадры из фильма Джеймса Кэмерона.
Само Джилы-Су в переводе означает «тёплая вода»: здесь из недр Эльбруса выходят радоновые и нарзанные источники, прогретые до 24 °C. Каждый сможет испробовать воду из разных ключей и почувствовать различие во вкусе.
Финалом насыщенного дня станет знакомство с величественными водопадами Султан, Эмир и Каракая-су. К вечеру вернёмся в Минеральные Воды.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|55 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 ужин
- Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта
- Подъём по канатной дороге
- Сопровождение гида
- Все входные билеты в заповедники
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Обеды и ужины
- Посещение бани, хаммама и бассейна
- Доплата за 1-местное размещение - 20 000 ₽