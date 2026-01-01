Приглашаем вас в короткое, но насыщенное на впечатления и живописные пейзажи путешествие.Кавказ откроется перед вами во всём великолепии: вы увидите древние храмы, услышите гул водопадов-великанов, попробуете знаменитый нарзан прямо из

источников, по тропам векового леса доберётесь до кристально чистых озёр. А ещё сделаете эффектные снимки на фоне высшей точки Европы и вершин Большого Кавказского хребта. Жить будем в роскошном отеле 4* с видом на горы.

Описание тура

Организационные детали

Документы и деньги:

- Паспорт (свидетельство о рождении детей)

- Полис ОМС

- Билеты (в распечатанном виде)

- Деньги. Часть денежных средств лучше взять наличными

Сумка и рюкзак.

- Оптимальный объем рюкзака 15-20 литров

- Не берите большие чемоданы, багажного места мало, почти во всех отелях и гостевых домах есть стиральные машинки

Одежда и обувь.

- В зависимости от сезона, если это лето, возьмите с собой мастерку, т. к. ночью перепад температуры около 10 градусов

- Стоит взять кроссовки, особенно если вы планируете много ходить

Учитывайте менталитет региона, проявите уважение к культуре и традициям той местности, где решили провести отпуск, во избежание конфликтных ситуаций.