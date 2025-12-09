Горы зовут: Пятигорск и топ-3 локации Карачаево-Черкессии
Посетить Бермамыт, Архыз и Домбай, осмотреть храмы древних аланов и поужинать по-кавказски
Отправимся туда, где седой Кавказ подпирает облака, ветер шепчет древние легенды, а свобода ощущается особенно остро.
Посетим топовые локации и курорты Карачаево-Черкессии: на джипах доберёмся к плато Бермамыт, отдохнём на склонах читать дальше
Архыза и Домбая, издалека полюбуемся Эльбрусом и Казбеком.
Отыщем в горах осколки Аланского царства: осмотрим развалины поселения 10 века и несколько храмов, построенных зодчими из Византии.
Увидим самый большой в России телескоп, а также побываем в Пятигорске: поднимемся на Машук, обойдём лермонтовские места и за сытным ужином прочувствуем знаменитое кавказское гостеприимство.
Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо взять паспорт, удобную одежду/обувь по погоде, дождевик (при необходимости), средства защиты от солнца, купальные принадлежности.
Программа тура по дням
1 день
Обзорная по Пятигорску, приветственный ужин
Встретим вас по прибытии в Минеральные Воды и поедем в Пятигорск. Погуляем по городу, посетим лермонтовские места, по канатной дороге поднимемся на Машук и полюбуемся видами. Затем — размещение в отеле. Вечером вас ждёт ужин: вы отведаете кавказских блюд, познакомитесь с командой и почувствуете местное гостеприимство.
2 день
На джипах на вершину Бермамыта
Впереди — потрясающе красивый день. На джипах по живописному горному серпантину мы поднимемся на плато Бермамыт. В ясную погоду отсюда виден Эльбрус, до которого рукой подать — всего 20 км. Сделаем эффектные фото на память и вернёмся в Пятигорск.
3 день
Аланское городище, обсерватория в Архызе
Завтракаем, освобождаем номера и едем в Архыз. Посетим Аланское городище с христианскими храмами 10 века. Поднимемся к Специальной астрофизической обсерватории РАН с самым большим в России телескопом — его диаметр составляет 6 метров. Затем — заселение в отель, отдых.
4 день
Панорамы Архыза, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу в Домбае
Утром по канатной дороге поднимемся на высоту 2350 метров. Полюбуемся панорамами и направимся в Домбай. По пути заедем в Шоанинский храм 10 века, построенный византийскими зодчими (треккинг 2 км). Остановимся у горной реки Уллу-Муруджу, одной из чистейших в России. После размещения в номерах — свободное время, прогулка по заповеднику.
5 день
Гора Мусса-Ачитара, термальный источник или озеро Туманлы-Кёль
После завтрака освобождаем номера. По канатной дороге поднимемся на Мусса-Ачитара — главную вершину Домбая. Отсюда видны весь Кавказский хребет, Эльбрус и Казбек. Заедем на термальный источник (октябрь-март) или к озеру Туманлы-Кёль (апрель-сентябрь) и вернёмся в Минеральные Воды к обратным рейсам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
47 000 ₽
1-местное проживание
60 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, 1 ужин
Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все экскурсии и активности по программе
Экосборы
Что не входит в цену
Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
Обеды, ужины (кроме одного)
Доплата за 1-местное проживание
Билеты на канатные дороги
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал в 13:00 или аэропорт в 13:30
Завершение: Минеральные Воды, ж/д вокзал или аэропорт, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — Организатор в Минеральных Водах
Провёл экскурсии для 15 туристов
Мы проводим туры по Северному Кавказу с 2006 года. Наша миссия — сделать отдых в наших краях качественным, доступным и запоминающимся. Мы окружим вас заботой и гостеприимством так, будто вы читать дальше
наши родственники! Наши маршруты первой (самой лёгкой) категории сложности, они давно исследованы нами и нашими гостями, а значит безопасны. Мы обязательно проводим инструктаж, а проводники носят с собой аптечку и смогут оказать первую помощь.