Прокатиться по канатной дороге, побывать в заповедных местах и увидеть «летающую тарелку»
Зовём с нами! Мы будем жить в уютной гостинице, гулять по живописным ущельям, дышать чистейшим воздухом и любоваться головокружительными видами заснеженных вершин. Насладимся пейзажами и местной кухней и проветрим голову.
ноя
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 100 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие в туре с детьми от 7 лет в сопровождении родителей.
Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме и не должны иметь медицинских противопоказаний к нагрузкам и пребыванию на больших высотах (2000-3000 м над уровнем моря).
В труднопроходимые ущелья будет организована заброска на внедорожных автомобилях «УАЗ» или другом подходящем транспорте. Общая протяжённость маршрута — 470 км. Погода в горах переменчивая, за день можно наблюдать все времена года. Участникам нужно быть готовым к заморозкам и снегопадам.
Проживание. В гостинице «Снежный барс», 2-3-местное размещение, удобства в номере.
Питание. В стоимость тура включены завтраки. В остальное время участники питаются за свой счёт в кафе (средний чек ≈ 500 руб.). Кухня Кавказа отличается множеством острых и печёных блюд, обилием молочных продуктов. Сопровождающий проконсультирует, где можно вкусно и экономно поесть. На экскурсии в горные ущелья можно взять перекус с собой.
Если у вас аллергия на какие-либо продукты, просьба заранее предупредить об этом.
Программа тура по дням
Тебердинский заповедник
Встречаемся в Минеральных Водах и отправляемся в посёлок Домбай. Ехать будем около 3 часов, возьмите с собой в дорогу что-нибудь перекусить. По пути остановимся в посёлке Теберда, где встретимся с гидом и отправимся на экскурсию в Тебердинский заповедник. Здесь растут сосны, пихты, клёны и берёзовые леса; встречаются редкие животные, некоторые даже занесены в Красную книгу: кавказский тур, серна, кавказская лесная кошка. Во время прогулки полюбуемся древним озером, возраст которого — около 10 тысяч лет.
Поужинаем в кафе и прогуляемся к подвесному деревянному Поцелуеву мосту через реку Аманауз. Вечером прибудем в Домбай, разместимся в гостинице и отдохнём после насыщенного дня.
Гора Мусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье
Позавтракав, по канатной дороге поднимемся на вершину горы Мусса-Ачитара. С обзорной площадки полюбуемся 30-километровой цепью гор, ледниками и завораживающими ущельями. Подышим чистейшим воздухом высокогорья, пофотографируемся на фоне пиков, покрытых снегом. Увидим необычную гостиницу в виде летающей тарелки, рассмотрим сувениры, которые местные жители предлагают купить гостям. Желающие смогут приобрести травяные сборы, мёд, изделия из шерсти и необычное варенье, например, из сосновых шишек.
Затем отправимся на прогулку в Гоначхирское ущелье и к озеру Туманлыкель, название которого переводится как «туманное», потому что над ним часто сгущаются облака. При неблагоприятной погоде можно вместо этой экскурсии посетить нарзанные источники. А зимой заменим эту экскурсию весёлыми забавами: катанием на санках, коньках, лыжах (оплачивается дополнительно).
Поужинаем в кафе и вернёмся в гостиницу.
Треккинг по ущелью, Алибекский водопад
Сегодня совершим треккинг по живописному ущелью в Тебердинском заповеднике. Доедем до одного из самых первых альпинистских лагерей Кавказа «Алибек». Отсюда в ясную погоду можно полюбоваться заснеженными вершинами и ледниками. Затем поднимемся по горной тропе и увидим мощный и эффектный Алибекский водопад. Насладимся пейзажами и помедитируем, слушая шум воды. После вернёмся в посёлок и пообедаем национальным блюдом карачаево-балкарской кухни — хычинами (за доплату). Если успеем до заката, прогуляемся к ущелью Чёртова Мельница.
Зимой посещение водопада заменяется катанием на лыжах, санках, коньках (прокат оплачивается дополнительно).
Трансфер в аэропорт
С утра позавтракаем и отправимся в Минеральные Воды. По дороге увидим ещё одну природную достопримечательность — горную реку Уллу-Муруджу, вода которой известна своими целительными свойствами за счёт высокого содержания серебра.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа инструктора
- Групповой трансфер из/в аэропорт г. Минеральные Воды
- Встреча в аэропорту в 1-й день
- Все переезды и заброски по маршруту
- Проживание в 2-3-местных номерах в гостинице
- Все завтраки, начиная со 2-го дня
- Входные билеты по программе
- Билеты на канатную дорогу
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка
- Расходы личного характера: сувениры, индивидуальный трансфер, дополнительные экскурсии, прокат спортинвентаря