Встречаемся в Минеральных Водах и отправляемся в посёлок Домбай. Ехать будем около 3 часов, возьмите с собой в дорогу что-нибудь перекусить. По пути остановимся в посёлке Теберда, где встретимся с гидом и отправимся на экскурсию в Тебердинский заповедник. Здесь растут сосны, пихты, клёны и берёзовые леса; встречаются редкие животные, некоторые даже занесены в Красную книгу: кавказский тур, серна, кавказская лесная кошка. Во время прогулки полюбуемся древним озером, возраст которого — около 10 тысяч лет.

Поужинаем в кафе и прогуляемся к подвесному деревянному Поцелуеву мосту через реку Аманауз. Вечером прибудем в Домбай, разместимся в гостинице и отдохнём после насыщенного дня.