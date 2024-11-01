Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Авторский тур в Минеральных Водах

Прокатиться по канатной дороге, побывать в заповедных местах и увидеть «летающую тарелку»

Для того, чтобы переключиться с повседневных забот на ощущение единения с природой и миром, почувствовать себя вдохновлённым и полным сил, нужна самая малость — ухать недалеко и ненадолго и лучше в горы.

Зовём с нами! Мы будем жить в уютной гостинице, гулять по живописным ущельям, дышать чистейшим воздухом и любоваться головокружительными видами заснеженных вершин. Насладимся пейзажами и местной кухней и проветрим голову.
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Ближайшие даты:
1
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет28 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие в туре с детьми от 7 лет в сопровождении родителей.
Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме и не должны иметь медицинских противопоказаний к нагрузкам и пребыванию на больших высотах (2000-3000 м над уровнем моря).
В труднопроходимые ущелья будет организована заброска на внедорожных автомобилях «УАЗ» или другом подходящем транспорте. Общая протяжённость маршрута — 470 км. Погода в горах переменчивая, за день можно наблюдать все времена года. Участникам нужно быть готовым к заморозкам и снегопадам.

Проживание. В гостинице «Снежный барс», 2-3-местное размещение, удобства в номере.

Питание. В стоимость тура включены завтраки. В остальное время участники питаются за свой счёт в кафе (средний чек ≈ 500 руб.). Кухня Кавказа отличается множеством острых и печёных блюд, обилием молочных продуктов. Сопровождающий проконсультирует, где можно вкусно и экономно поесть. На экскурсии в горные ущелья можно взять перекус с собой.
Если у вас аллергия на какие-либо продукты, просьба заранее предупредить об этом.

Программа тура по дням

1 день

Тебердинский заповедник

Встречаемся в Минеральных Водах и отправляемся в посёлок Домбай. Ехать будем около 3 часов, возьмите с собой в дорогу что-нибудь перекусить. По пути остановимся в посёлке Теберда, где встретимся с гидом и отправимся на экскурсию в Тебердинский заповедник. Здесь растут сосны, пихты, клёны и берёзовые леса; встречаются редкие животные, некоторые даже занесены в Красную книгу: кавказский тур, серна, кавказская лесная кошка. Во время прогулки полюбуемся древним озером, возраст которого — около 10 тысяч лет.

Поужинаем в кафе и прогуляемся к подвесному деревянному Поцелуеву мосту через реку Аманауз. Вечером прибудем в Домбай, разместимся в гостинице и отдохнём после насыщенного дня.

Тебердинский заповедникТебердинский заповедникТебердинский заповедникТебердинский заповедник
2 день

Гора Мусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье

Позавтракав, по канатной дороге поднимемся на вершину горы Мусса-Ачитара. С обзорной площадки полюбуемся 30-километровой цепью гор, ледниками и завораживающими ущельями. Подышим чистейшим воздухом высокогорья, пофотографируемся на фоне пиков, покрытых снегом. Увидим необычную гостиницу в виде летающей тарелки, рассмотрим сувениры, которые местные жители предлагают купить гостям. Желающие смогут приобрести травяные сборы, мёд, изделия из шерсти и необычное варенье, например, из сосновых шишек.

Затем отправимся на прогулку в Гоначхирское ущелье и к озеру Туманлыкель, название которого переводится как «туманное», потому что над ним часто сгущаются облака. При неблагоприятной погоде можно вместо этой экскурсии посетить нарзанные источники. А зимой заменим эту экскурсию весёлыми забавами: катанием на санках, коньках, лыжах (оплачивается дополнительно).
Поужинаем в кафе и вернёмся в гостиницу.

Гора Мусса-Ачитара, Гоначхирское ущельеГора Мусса-Ачитара, Гоначхирское ущельеГора Мусса-Ачитара, Гоначхирское ущельеГора Мусса-Ачитара, Гоначхирское ущельеГора Мусса-Ачитара, Гоначхирское ущелье
3 день

Треккинг по ущелью, Алибекский водопад

Сегодня совершим треккинг по живописному ущелью в Тебердинском заповеднике. Доедем до одного из самых первых альпинистских лагерей Кавказа «Алибек». Отсюда в ясную погоду можно полюбоваться заснеженными вершинами и ледниками. Затем поднимемся по горной тропе и увидим мощный и эффектный Алибекский водопад. Насладимся пейзажами и помедитируем, слушая шум воды. После вернёмся в посёлок и пообедаем национальным блюдом карачаево-балкарской кухни — хычинами (за доплату). Если успеем до заката, прогуляемся к ущелью Чёртова Мельница.
Зимой посещение водопада заменяется катанием на лыжах, санках, коньках (прокат оплачивается дополнительно).

Треккинг по ущелью, Алибекский водопадТреккинг по ущелью, Алибекский водопадТреккинг по ущелью, Алибекский водопадТреккинг по ущелью, Алибекский водопад
4 день

Трансфер в аэропорт

С утра позавтракаем и отправимся в Минеральные Воды. По дороге увидим ещё одну природную достопримечательность — горную реку Уллу-Муруджу, вода которой известна своими целительными свойствами за счёт высокого содержания серебра.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа инструктора
  • Групповой трансфер из/в аэропорт г. Минеральные Воды
  • Встреча в аэропорту в 1-й день
  • Все переезды и заброски по маршруту
  • Проживание в 2-3-местных номерах в гостинице
  • Все завтраки, начиная со 2-го дня
  • Входные билеты по программе
  • Билеты на канатную дорогу
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Расходы личного характера: сувениры, индивидуальный трансфер, дополнительные экскурсии, прокат спортинвентаря
Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту г. Минеральные Воды в 12:30. Прилететь нужно до 12:30. Групповой трансфер отправляется ровно в 13:00. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников группы, и вы не сможете быть на месте вовремя, то вам необходимо добраться в Домбай самостоятельно на такси (стоимость - от 4000 руб. за легковую машину, оплачивается дополнительно)
Завершение: Аэропорт г. Минеральные Воды. Рекомендуем приобретать обратные билеты на рейсы после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхТреккинг и походыПрирода и пейзажиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыГорыКанатная дорога

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