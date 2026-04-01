3 день

Приэльбрусье: Баксанское ущелье, озеро Гижгит, город Тырныауз, Поляна Нарзанов

В 7:00 выезжаем в Приэльбрусье. Полюбуемся живописными Баксанским ущельем и бирюзовым озером Гижгит. Посетим высокогорный город Тырныауз и по канатной дороге поднимемся на склоны Эльбруса. При желании и за доплату можно подобраться ближе к вершине на снегоходе. Отдохнём в прекрасных ландшафтах, пообедаем, согреемся ароматным чаем или глинтвейном. А также побываем на Поляне Нарзанов, где целебную воду можно попробовать прямо из источника, по желанию группы заглянем в Парк альпак. К 19:00 вернёмся в Кисловодск.