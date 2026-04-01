Джип-выезд по-кавказски: Домбай, Приэльбрусье, Безенги в мини-группе

Отдохнуть в Кисловодске, съездить к Медовым водопадам, увидеть храм 10 века и Язык тролля
Приезжайте туда, где заснеженные пики встречаются с небесами, а Северный Кавказ раскрывает объятия! Вы сможете самостоятельно изучить старинный курорт на водах, Кисловодск, — свободного времени запланировано много.

будете исследовать природные богатства соседних республик — Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Мы доберёмся к склонам Мусса-Ачитара (Домбай) и Эльбруса и полюбуемся бирюзой Кара-Кёля, Гижгита и Голубых озёр. Погуляем по Тебердинскому заповеднику и попробуем нарзан прямо из источника. Увидим Медовые водопады и гору Кольцо и окажемся над пропастью, забравшись на Язык тролля.

А также познакомимся с наследием древних — посетим аланский храм и балкарское село с развалинами каменных домов и родовых башен.

Описание тура

Организационные детали

Что необходимо взять с собой:
- паспорт
- наличные деньги
- одежда/обувь по сезону
- головной убор
- солнцезащитные очки
- крем для лица с SPF
- купальник, сланцы (для посещения терм)

Программа тура по дням

1 день

Свободный день в Кисловодске

Встретим вас по прибытии в Минеральные Воды и направимся в Кисловодск. Остаток дня оставим свободным. Вы сможете оценить вкус нарзана в питьевой галерее, пройтись по бульвару и парку, посетить старинную крепость или сувенирные лавки. За доплату стоит покататься по канатной дороге или на лошадях по Берёзовскому ущелью.

2 день

Домбай: Сырные пещеры, древний храм, озеро Кара-Кёль, Тебердинский заповедник

В 7:00 выезжаем в Домбай. Остановимся на перевале Гумбаши, откуда в ясную погоду видны Эльбрус и весь Кавказский хребет. Осмотрим Сырные пещеры — гроты из песчаника с причудливыми углублениями и узорами. Прикоснёмся к вечности в Сентинском или Шоанинском храме 10 века. Полюбуемся озером Кара-Кёль и по канатной дороге поднимемся на вершину Мусса-Ачитара. Пообедаем в национальном кафе и погуляем по Тебердинскому заповеднику у реки Уллу-Муруджу. Вернёмся в Кисловодск около 19:00.

3 день

Приэльбрусье: Баксанское ущелье, озеро Гижгит, город Тырныауз, Поляна Нарзанов

В 7:00 выезжаем в Приэльбрусье. Полюбуемся живописными Баксанским ущельем и бирюзовым озером Гижгит. Посетим высокогорный город Тырныауз и по канатной дороге поднимемся на склоны Эльбруса. При желании и за доплату можно подобраться ближе к вершине на снегоходе. Отдохнём в прекрасных ландшафтах, пообедаем, согреемся ароматным чаем или глинтвейном. А также побываем на Поляне Нарзанов, где целебную воду можно попробовать прямо из источника, по желанию группы заглянем в Парк альпак. К 19:00 вернёмся в Кисловодск.

4 день

Медовые водопады, гора Кольцо

До полудня свободное время. Потом едем на Медовые водопады и гору Кольцо. Желающие смогут покататься на зиплайне над Аликоновским ущельем. Около 17:00 вернёмся.

5 день

Кабардино-Балкария: ущелье Безенги, Черекская теснина, Верхняя Балкария, Язык тролля, Голубые озёра

В 6:30 снова в путь. Наш маршрут будет проходить через живописные районы Северного Кавказа: ущелье Безенги, Черекскую теснину, село Верхняя Балкария. Увидим уникальный выступ — Язык тролля, полюбуемся Голубыми озёрами, осмотрим развалины каменных домов, сторожевых башен, ограждений 16 века. Если захотите, посетим термальные источники в Аушигере. Около 20:00 вернёмся в Кисловодск.

6 день

Возвращение домой

На прощание можем совместно позавтракать, погулять по Курортному бульвару, посетить сувенирный рынок. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет46 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
  • Фото и видео
  • Поддержка 24/7, помощь в подборе билетов, чат участников для координации/обмена фото
  • Заряд положительных эмоций и тёплая компания
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
  • Питание - около 300-800 ₽ средний чек
  • Канатная дорога - 1500-2700 ₽
  • Конная прогулка - 2000 ₽
  • Парк альпак
  • Термы - 700 ₽
  • Экосборы на некоторых локациях - 100-250 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 13:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Путешествуя по Северному Кавказу более 10 лет, я влюбилась в эти сказочные места величественных гор, чистейших рек и неповторимой южной природы и хочу показать их в формате многодневных путешествий. У
вас будет возможность перезагрузиться от шума мегаполиса, наполниться энергией этих заповедных краёв и зарядиться нереальными эмоциями! Туры проводятся в мини-группах до 6 человек — как правило, подбирается по-настоящему классная компания единомышленников, многие из которых продолжают общаться после окончания поездки! У нас только местные гиды, знающие и любящие свой регион. В приоритете — комфорт, безопасность и персональный подход к каждому гостю. Также разрабатываем индивидуальные туры под вашу компанию по самым красивым локациям Кавказа без толп путешественников.

