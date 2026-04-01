Описание тура
Организационные детали
Что необходимо взять с собой:
- паспорт
- наличные деньги
- одежда/обувь по сезону
- головной убор
- солнцезащитные очки
- крем для лица с SPF
- купальник, сланцы (для посещения терм)
Программа тура по дням
Свободный день в Кисловодске
Встретим вас по прибытии в Минеральные Воды и направимся в Кисловодск. Остаток дня оставим свободным. Вы сможете оценить вкус нарзана в питьевой галерее, пройтись по бульвару и парку, посетить старинную крепость или сувенирные лавки. За доплату стоит покататься по канатной дороге или на лошадях по Берёзовскому ущелью.
Домбай: Сырные пещеры, древний храм, озеро Кара-Кёль, Тебердинский заповедник
В 7:00 выезжаем в Домбай. Остановимся на перевале Гумбаши, откуда в ясную погоду видны Эльбрус и весь Кавказский хребет. Осмотрим Сырные пещеры — гроты из песчаника с причудливыми углублениями и узорами. Прикоснёмся к вечности в Сентинском или Шоанинском храме 10 века. Полюбуемся озером Кара-Кёль и по канатной дороге поднимемся на вершину Мусса-Ачитара. Пообедаем в национальном кафе и погуляем по Тебердинскому заповеднику у реки Уллу-Муруджу. Вернёмся в Кисловодск около 19:00.
Приэльбрусье: Баксанское ущелье, озеро Гижгит, город Тырныауз, Поляна Нарзанов
В 7:00 выезжаем в Приэльбрусье. Полюбуемся живописными Баксанским ущельем и бирюзовым озером Гижгит. Посетим высокогорный город Тырныауз и по канатной дороге поднимемся на склоны Эльбруса. При желании и за доплату можно подобраться ближе к вершине на снегоходе. Отдохнём в прекрасных ландшафтах, пообедаем, согреемся ароматным чаем или глинтвейном. А также побываем на Поляне Нарзанов, где целебную воду можно попробовать прямо из источника, по желанию группы заглянем в Парк альпак. К 19:00 вернёмся в Кисловодск.
Медовые водопады, гора Кольцо
До полудня свободное время. Потом едем на Медовые водопады и гору Кольцо. Желающие смогут покататься на зиплайне над Аликоновским ущельем. Около 17:00 вернёмся.
Кабардино-Балкария: ущелье Безенги, Черекская теснина, Верхняя Балкария, Язык тролля, Голубые озёра
В 6:30 снова в путь. Наш маршрут будет проходить через живописные районы Северного Кавказа: ущелье Безенги, Черекскую теснину, село Верхняя Балкария. Увидим уникальный выступ — Язык тролля, полюбуемся Голубыми озёрами, осмотрим развалины каменных домов, сторожевых башен, ограждений 16 века. Если захотите, посетим термальные источники в Аушигере. Около 20:00 вернёмся в Кисловодск.
Возвращение домой
На прощание можем совместно позавтракать, погулять по Курортному бульвару, посетить сувенирный рынок. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|46 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Экскурсии по программе
- Фото и видео
- Поддержка 24/7, помощь в подборе билетов, чат участников для координации/обмена фото
- Заряд положительных эмоций и тёплая компания
Что не входит в цену
- Проживание
- Билеты в Минеральные Воды и обратно в ваш город
- Питание - около 300-800 ₽ средний чек
- Канатная дорога - 1500-2700 ₽
- Конная прогулка - 2000 ₽
- Парк альпак
- Термы - 700 ₽
- Экосборы на некоторых локациях - 100-250 ₽