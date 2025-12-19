Погружение в атмосферу местной природы начнётся с первой ночи под звёздами, а каждый день будет приносить новые открытия: от водопадов
Описание тура
Организационные детали
Личное снаряжение должно весить не более 11-15 кг.
Рекомендуемые вещи: штурмовой рюкзак, коврик, спальник, треккинговые палки, фонарик, одежда для сна, купальник, термобелье, непродуваемая куртка, головной убор, солнцезащитный крем и гигиеническая помада, личные документы, деньги, аптечка и другие необходимые вещи.
Для сна и комфорта: накидка от дождя, сменная одежда и обувь, легкое полотенце, очки солнцезащитные.
Рекомендовано наличие пауэр-банков для зарядки.
Погода переменчива, рекомендуется подготовиться к холодной ночи и возможным дождям.
Программа тура по дням
Встреча и старт похода
Утром мы встречаемся на вокзале и садимся в трансфер, направляясь в сторону Архыза. На поляне Таулу устраиваем небольшой перекус: доедаем припасы с поезда, пробуем местные хычины и лимонад — у каждого свои предпочтения. После этого пересаживаемся в УАЗики, чтобы продолжить путь в горы — туда, где асфальт заканчивается и начинается настоящий природный ландшафт. Добравшись до первой стоянки, делимся по палаткам, распределяем места для сна, проверяем снаряжение, знакомимся и настраиваемся на приключение. Вечером — ужин и восхитительный звездный небосклон.
Трансфер из Минеральных Вод займет около 3-4 часов. Ночёвка в палатках, а с этого дня у нас начинается полный цифровой детокс, и связи не будет.
Софийские водопады и ледник
Мы просыпаемся в окружении величественных гор, наслаждаясь утренней тишиной. Завтрак и короткая зарядка, чтобы подготовить тело к новому дню. Сегодня отправляемся к Софийским водопадам и перевалу Софийское седло. С высоты откроются прекрасные виды на ледник и горные пики. После обеда нас ждет заслуженный отдых: кто-то читает, кто-то выбирает настольные игры, а кто-то просто лежит, наблюдая за облаками, которые обнимают вершины.
Прогулка налегке около 10 км, с подъемом на 700 м вверх и спуском на 700 м вниз. Ночёвка в палатках.
Софийские озёра, перевал Иркиз и баня
Сегодня — день, наполненный настоящей горной магией. Мы выходим рано, поднимаемся по ущелью, мимо коров-альпинистов и скал, и добираемся до перевала. Внизу нас ожидают ледяные озёра с плавающими айсбергами. Если повезёт с погодой, можно даже искупаться. После пикника у озера спускаемся в лагерь, успевая вернуться до темноты — ведь вечером нас ждёт баня! Прогулка составит 12 км с перепадом высот +1000 м и -1000 м.
Переезд в новую долину и прогулка к водопаду
Сегодня у нас день отдыха и восстановления. Мы переезжаем в новую долину (около 2 часов) — снова на УАЗиках, по живописным дорогам, среди лошадей, цветущих полян и речек с бурными потоками. На месте ставим лагерь и неторопливо идём к водопаду. Вода, срывающаяся с обрыва, пульсирует в воздухе — здесь приятно просто стоять и наслаждаться моментом. День будет посвящён отдыху: можно читать, загорать, греться на солнышке или проводить время у костра.
Природные купели и поход к высокогорному озеру
Мы начинаем день с визита к природным купелям — кристально чистым ваннам, вырезанным течением в русле реки. Здесь устроим пикник и насладимся моментом, ведь в этом месте можно остановиться и не спешить. Дальше каждый выбирает для себя: кто хочет продолжить отдых, может остаться загорать или вернуться в лагерь, а кто жаждет новых приключений — пойдёт к перевалу Айюлю и высокогорному озеру. Этот подъём — самый сложный в походе: необходимо преодолеть еще +700 метров. Вершина озера с ледяной водой и камнями создаст атмосферу тишины и покоя. Спустившись к вечеру, наслаждаемся ужином и проводим последнюю ночь в палатках.
Программа минимум: 4 км, лёгкий день. Программа максимум: до 18 км, +1200 м / -1200 м.
Рафтинг, лошади и возвращение в цивилизацию
Возвращаемся в цивилизацию, но не расслабляемся — впереди еще активный день. После завтрака отправляемся в поселок Архыз, но прежде нас ждёт увлекательное приключение: сплав 10 км по бурной реке, затем обед и полуторачасовая конная прогулка по Тебердинскому заповеднику. Дикий лес, тихие луга и водопад добавят атмосферы уединения.
К вечеру возвращаемся в гостиницу, отдых, ужин в кафе и подведение итогов путешествия. За дополнительную плату можно постирать вещи и воспользоваться баней.
Трансфер в Минеральные Воды и завершение программы
Завтрак, сборы и переезд в Минеральные Воды. Кто-то поедет на поезд, кто-то продолжит путешествие.
Переезд в Минеральные Воды 3-4 часа.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|70 200 ₽
|Дети до 13 лет
|58 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (на активной части маршрута)
- Трансфер от/до вокзала или аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Прокат группового снаряжения (палатки, тенты, газовые горелки и т. д.)
- Рафтинг, конная прогулка
- Баня
- Страховка от несчастного случая
- Регистрация группы в МЧС
- Специализированная аптечка
Что не входит в цену
- Билеты до до Минеральных Вод и обратно
- Питание в Архызе
- Личное снаряжение
- Доплата за 1-местное размещение в гостинице - 2000 ₽
- Любые дополнительные расходы, связанные с изменением программы или форс-мажорами