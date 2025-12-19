Утром мы встречаемся на вокзале и садимся в трансфер, направляясь в сторону Архыза. На поляне Таулу устраиваем небольшой перекус: доедаем припасы с поезда, пробуем местные хычины и лимонад — у каждого свои предпочтения. После этого пересаживаемся в УАЗики, чтобы продолжить путь в горы — туда, где асфальт заканчивается и начинается настоящий природный ландшафт. Добравшись до первой стоянки, делимся по палаткам, распределяем места для сна, проверяем снаряжение, знакомимся и настраиваемся на приключение. Вечером — ужин и восхитительный звездный небосклон.

Трансфер из Минеральных Вод займет около 3-4 часов. Ночёвка в палатках, а с этого дня у нас начинается полный цифровой детокс, и связи не будет.