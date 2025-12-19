Мои заказы

Пешком по просторам Архыза: поход без рюкзаков с проживанием в палатках

Прогуляться верхом, зарядиться во время рафтинга и посетить Софийские водопады
Горы Архыза встретят вас тишиной и величием, заставляя забыть обо всём.

Погружение в атмосферу местной природы начнётся с первой ночи под звёздами, а каждый день будет приносить новые открытия: от водопадов
и ледников до высокогорных озёр, к которым предстоит подниматься по тропам. Отправляться в путь будем налегке. А жить будем в современных палатках, чтобы комфортно отдыхать после переходов. Восстановить силы поможет баня.

Описание тура

Организационные детали

Личное снаряжение должно весить не более 11-15 кг.

Рекомендуемые вещи: штурмовой рюкзак, коврик, спальник, треккинговые палки, фонарик, одежда для сна, купальник, термобелье, непродуваемая куртка, головной убор, солнцезащитный крем и гигиеническая помада, личные документы, деньги, аптечка и другие необходимые вещи.

Для сна и комфорта: накидка от дождя, сменная одежда и обувь, легкое полотенце, очки солнцезащитные.

Рекомендовано наличие пауэр-банков для зарядки.

Погода переменчива, рекомендуется подготовиться к холодной ночи и возможным дождям.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и старт похода

Утром мы встречаемся на вокзале и садимся в трансфер, направляясь в сторону Архыза. На поляне Таулу устраиваем небольшой перекус: доедаем припасы с поезда, пробуем местные хычины и лимонад — у каждого свои предпочтения. После этого пересаживаемся в УАЗики, чтобы продолжить путь в горы — туда, где асфальт заканчивается и начинается настоящий природный ландшафт. Добравшись до первой стоянки, делимся по палаткам, распределяем места для сна, проверяем снаряжение, знакомимся и настраиваемся на приключение. Вечером — ужин и восхитительный звездный небосклон.

Трансфер из Минеральных Вод займет около 3-4 часов. Ночёвка в палатках, а с этого дня у нас начинается полный цифровой детокс, и связи не будет.

Встреча и старт походаВстреча и старт походаВстреча и старт похода
2 день

Софийские водопады и ледник

Мы просыпаемся в окружении величественных гор, наслаждаясь утренней тишиной. Завтрак и короткая зарядка, чтобы подготовить тело к новому дню. Сегодня отправляемся к Софийским водопадам и перевалу Софийское седло. С высоты откроются прекрасные виды на ледник и горные пики. После обеда нас ждет заслуженный отдых: кто-то читает, кто-то выбирает настольные игры, а кто-то просто лежит, наблюдая за облаками, которые обнимают вершины.

Прогулка налегке около 10 км, с подъемом на 700 м вверх и спуском на 700 м вниз. Ночёвка в палатках.

Софийские водопады и ледникСофийские водопады и ледникСофийские водопады и ледник
3 день

Софийские озёра, перевал Иркиз и баня

Сегодня — день, наполненный настоящей горной магией. Мы выходим рано, поднимаемся по ущелью, мимо коров-альпинистов и скал, и добираемся до перевала. Внизу нас ожидают ледяные озёра с плавающими айсбергами. Если повезёт с погодой, можно даже искупаться. После пикника у озера спускаемся в лагерь, успевая вернуться до темноты — ведь вечером нас ждёт баня! Прогулка составит 12 км с перепадом высот +1000 м и -1000 м.

Софийские озёра, перевал Иркиз и баняСофийские озёра, перевал Иркиз и баняСофийские озёра, перевал Иркиз и баня
4 день

Переезд в новую долину и прогулка к водопаду

Сегодня у нас день отдыха и восстановления. Мы переезжаем в новую долину (около 2 часов) — снова на УАЗиках, по живописным дорогам, среди лошадей, цветущих полян и речек с бурными потоками. На месте ставим лагерь и неторопливо идём к водопаду. Вода, срывающаяся с обрыва, пульсирует в воздухе — здесь приятно просто стоять и наслаждаться моментом. День будет посвящён отдыху: можно читать, загорать, греться на солнышке или проводить время у костра.

Переезд в новую долину и прогулка к водопадуПереезд в новую долину и прогулка к водопадуПереезд в новую долину и прогулка к водопаду
5 день

Природные купели и поход к высокогорному озеру

Мы начинаем день с визита к природным купелям — кристально чистым ваннам, вырезанным течением в русле реки. Здесь устроим пикник и насладимся моментом, ведь в этом месте можно остановиться и не спешить. Дальше каждый выбирает для себя: кто хочет продолжить отдых, может остаться загорать или вернуться в лагерь, а кто жаждет новых приключений — пойдёт к перевалу Айюлю и высокогорному озеру. Этот подъём — самый сложный в походе: необходимо преодолеть еще +700 метров. Вершина озера с ледяной водой и камнями создаст атмосферу тишины и покоя. Спустившись к вечеру, наслаждаемся ужином и проводим последнюю ночь в палатках.

Программа минимум: 4 км, лёгкий день. Программа максимум: до 18 км, +1200 м / -1200 м.

Природные купели и поход к высокогорному озеруПриродные купели и поход к высокогорному озеруПриродные купели и поход к высокогорному озеру
6 день

Рафтинг, лошади и возвращение в цивилизацию

Возвращаемся в цивилизацию, но не расслабляемся — впереди еще активный день. После завтрака отправляемся в поселок Архыз, но прежде нас ждёт увлекательное приключение: сплав 10 км по бурной реке, затем обед и полуторачасовая конная прогулка по Тебердинскому заповеднику. Дикий лес, тихие луга и водопад добавят атмосферы уединения.

К вечеру возвращаемся в гостиницу, отдых, ужин в кафе и подведение итогов путешествия. За дополнительную плату можно постирать вещи и воспользоваться баней.

Рафтинг, лошади и возвращение в цивилизациюРафтинг, лошади и возвращение в цивилизацию
7 день

Трансфер в Минеральные Воды и завершение программы

Завтрак, сборы и переезд в Минеральные Воды. Кто-то поедет на поезд, кто-то продолжит путешествие.

Переезд в Минеральные Воды 3-4 часа.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет70 200 ₽
Дети до 13 лет58 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (на активной части маршрута)
  • Трансфер от/до вокзала или аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Прокат группового снаряжения (палатки, тенты, газовые горелки и т. д.)
  • Рафтинг, конная прогулка
  • Баня
  • Страховка от несчастного случая
  • Регистрация группы в МЧС
  • Специализированная аптечка
Что не входит в цену
  • Билеты до до Минеральных Вод и обратно
  • Питание в Архызе
  • Личное снаряжение
  • Доплата за 1-местное размещение в гостинице - 2000 ₽
  • Любые дополнительные расходы, связанные с изменением программы или форс-мажорами
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или вокзал Минеральных Вод, 9:30
Завершение: Аэропорт или вокзал Минеральных Вод, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин
Валентин — Организатор в Минеральных Водах
Провёл экскурсии для 35 туристов
Делаем путешествия, о которых говорят: «Это огонь!». Мы команда профессиональных путешественников, влюблённых в своё дело. Мы показываем красоту нашей планеты и помогаем каждому человеку поверить в себя. С нами вы
сможете побывать в невероятных местах, обрести новых друзей и стать частью большой семьи турклуба. Наши преимущества: большой опыт. Занимаемся туризмом с 2008 и делаем это профессионально. Только опытные гиды. Проходим обучение каждый год: первая помощь и другие курсы. У нас вкусно. Тщательно продуманное меню, разработанное нутрициологом и диетологом. Огромный выбор. Программы на любой вкус, возраст и кошелёк.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

