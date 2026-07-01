Описание тура
Организационные детали
Гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) посещение региона возможно только по пропуску в пограничную зону. Оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). Для оформления пропуска у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Питание. Включены завтраки со 2-го дня, обеды-пикники во время треккингов.
Транспорт. Микроавтобус Sprinter, Крафтер и аналогичные (до 18 мест) или минивэн (до 8 мест).
Возраст участников. 7-60
Уровень сложности. Средний. Активные передвижения, маршруты до 25 км. Нужна базовая физподготовка. Маршрут является треккинговым и подходит начинающим туристам. Будем ходить по лесным тропам и грунтовым дорогам. Перепад высот — до 430 метров. Общий километраж — 51,4 км. Рекомендуем взять треккинговые палки и разношенную треккинговую обувь.
Программа тура по дням
Термальные источники и переезд в Ингушетию
13:30-14:00 — сбор группы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа). 18:30-19:30 — сбор группы в г. Владикавказ (аэропорт Беслан).
Переезд в Ингушетию из Минеральных Вод займёт около 5 часов (260 км). По дороге сделаем остановку в кафе на обед и на термальных источниках (1-1,5 ч), где комфортно искупаться даже в зимние морозы. Купальные принадлежности необходимо заранее достать и взять с собой в салон микроавтобуса. Ближе к вечеру разместимся в гостинице.
Путешественники, которые присоединятся в Беслане, не смогут попасть на термальные источники.
Башни, снежники и водопады Джейрахского ущелья
Пройдём 14,5 км, перепад высот 1580-1950 м, продолжительность 7-8 часов.
После сытного завтрака посетим аул и крепость Бейни. Башенных комплексов и памятников архитектуры в нашем путешествии будет предостаточно! По дороге к крепости Фуртоуг и одноимённому водопаду Джейрахское ущелье порадует нас заснеженными вершинами, среди которых будет красоваться и пятитысячник Казбек. Восхитимся 12-метровым частично замёрзшим потоком воды — Менделеевским или Фуртоугским водопадом — на склоне священной Столовой горы. Запланирована остановка на обед-пикник.
Вечером вернёмся в гостиницу.
Салгинское ущелье
Пройдём 12,3 км, перепад высот 1940-1510-1940 м, продолжительность 7-8 часов.
После завтрака доедем к началу треккингового маршрута на сегодня — Салгинскому ущелью. Здесь находится уникальная сторожевая башня Магой-Джел. Далее увидим крепостные ансамбли: «Лялах», «Гу», «Салги» и «Хани». Насладимся хвойным лесом, тишиной и полюбуемся горной рекой. Вечером вернёмся в гостиницу.
Башенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментами
Пройдём 6,5 км, продолжительность 8-9 часов.
Порадуем сегодня себя облегчённым треккингом и насыщенным на достопримечательности днём. Рассмотрим башенные комплексы — «Эрзи» и «Эгикал». Полюбуемся панорамой священной вершины мест с Цей-Лоамского перевала. Проедем Ассинское ущелье, которое украшает бирюзовая река. Увидим древний христианский храм Тхаба-Ерды со средневековыми грузинскими орнаментами на стенах — удивительное наслоение культур и вековых пластов. Завершим день осмотром уникального памятника ингушской архитектуры — комплекса оборонно-сторожевых башен «Вовнушки».
Священная гора Ингушетии
Сегодня поднимемся на высоту более 2500 метров над уровнем моря — к белоснежным вершинам и безлюдным местам. Треккинг на 12,1 км с набором почти 1000 м высоты. Берём с собой сытный обед-пикник, заряженные камеры, треккинговые палки и отличное настроение на 6-8 часов хода. Наша цель максимум — древний храм Мят-Сели. Цель минимум (5,2 км, 390 м набор высоты) — беседка на горе.
Решение, идти ли дальше до храма, принимает инструктор, опираясь на погодные условия и подготовку участников группы.
Начнём подъём на плато Столовой горы от села Бейни, где мы уже были. Священная вершина изображена на гербе Республики Ингушетия и Владикавказа. Полюбуемся панорамой курортного городка Армхи и Джейрахского ущелья. В ясную погоду виден и пятитысячник Казбек.
Нагулявшись и восхитившись видами, вернёмся в гостиницу.
Владикавказ и завершение в Минеральных Водах
После завтрака выезжаем из гостиницы в сторону Минеральных Вод. По дороге заедем во Владикавказ, где прогуляемся по украшенной пешеходной улице. Желающие могут остаться во Владикавказе. Тур завершается во Владикавказе (11:00-12:00) или Минеральных Водах (16:00-17:00).
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Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды-пикники
- Переезды по программе
- Входные билеты в заповедник и на все объекты по программе
- Термальные источники
- Работа инструктора-проводника
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Ужины и обед в 1-й день в дороге
- 1-местное размещение - доплата 22 500 ₽/чел за тур
- Страховка (по желанию)