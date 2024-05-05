Познакомиться с самобытной культурой и топовыми местами Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана
Погуляете по древним городам, рассмотрите родовые селения, полюбуетесь летящими водопадами, захватывающими дух ущельями и каньонами. Пройдёмся по монументальному Грозному и проведём целый день в городе, которому больше тысячи лет.
Пошуршим песком загадочной пустыни и отдохнём у самого большого высокогорного озера на всём Северном Кавказе. Впечатлений хватит на год вперёд!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|73 300 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Маршрут не имеет ограничений: доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам и без противопоказаний к высоте (2000-3000 м над уровнем моря).
На маршруте будем передвигаться на арендованных микроавтобусах. Дороги, в основном, асфальтированные, часто бывают серпантины. В труднопроходимые ущелья будет заброска на внедорожниках УАЗ или другом подходящем транспорте. Возьмите средства от укачивания.
Виза для граждан РФ не нужна. Российским гражданам достаточно наличия паспорта РФ.
Территория горной Ингушетии находится в пограничной зоне, без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска с подачей документов за 45 дней.
Проживание. В гостиницах в двух- или трёхместных номерах с удобствами (в отдалённых горных посёлках удобства могут быть на несколько номеров).
При размещении в гостиницах с трёхместными номерами мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы любого пола. Если вы путешествуете один/одна, во время размещения в гостиницах с двухместными номерами мы постараемся найти вам пару для совместного размещения среди участников нашей группы. Однако если в группе не окажется такого туриста, вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение.
Питание. Завтраки в гостиницах входят в стоимость тура. Остальное питание — в кафе за свой счёт. В горных ущельях возможен перекус и чай на обед. Кухня Кавказа отличается обилием острых и печёных блюд, молочных продуктов.
Если у вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, предупредите об этом заранее.
Программа тура по дням
Черекское ущелье и Голуьые озёра, приезд в Нальчик
Встречаемся в аэропорту или на ж. -д. вокзале города Минеральные Воды и едем в Нальчик. По пути посетим живописное Черекское ущелье, где спрятаны ярко-бирюзовые Голубые озёра. Цвет воды в сочетании с окружающей зеленью впечатляет. Устроим обед-перекус в окружении завораживающего пейзажа и продолжим путь. По приезде в Нальчик разместимся в гостинице.
Северная Осетия-Алания: Куртатинское ущелье, «Город мёртвых»
Утром отправляемся в колоритную Северную Осетию. Сначала заедем в Куртатинское ущелье, образованное рекой Фиагдон. Живописные долины рек, луга и хребты соседствуют здесь с большим количеством культурно-исторических памятников. Увидим ансамбль Аланского Свято-Успенского мужского монастыря, являющегося копией храма византийского стиля 10 века.
В пещерах крепости Дзивгис в известняковых скалах посмотрим на сооружения, созданные сначала природными стихиями, потом — руками людей. Отсюда начинается прогулочный маршрут «Тропа чудес», по которому мы дойдём до смотровой площадки над каньоном Кадаргаван.
Затем поедем в Даргавс — некрополь 17 века, «Город мёртвых», где сохранилось около 100 башенок-склепов, вид которых известен многим по фотографиям Осетии. Пообедаем ароматными осетинскими пирогами (за доплату), а вечером разместимся в гостинице во Владикавказе.
Знакомство с Ингушетией и прогулка по Грозному
В этот день исследуем горную Ингушетию. Побываем у Ляжгинского водопада, крупнейшего в республике. Затем отправимся к старинному христианскому храму Тхаба-Ерды («Храм Веры»), соединившему в себе черты архитектур Грузии, Армении и Византии.
Осмотрим уникальный комплекс Вовнушки — три позднесредневековые оборонно-сторожевые башни, органично вписанные в живописное ущелье реки Гулой-Хи на фоне впечатляющих скал.
Вечером приедем в Грозный и прогуляемся по центральным улицам. Посмотрим на комплекс высотных зданий «Грозный-Сити», включающий семь небоскрёбов, и парадную мечеть «Сердце Чечни» в классическом османском стиле, декорированную белым мрамором.
Озеро Кезеной-Ам
Сегодня отправляемся к озеру Кезеной-Ам, самому большому высокогорному озеру на всём Северном Кавказе, которое называют чеченской Швейцарией. Места немноголюдные, а пейзажи просто фантастические! Погуляем, насладимся видами, посмотрим, как в воде плещется краснокнижная форель.
Затем посетим село Хой — одно из древнейших поселений чеченцев. Сейчас здесь находится историко-археологический комплекс. Пройдёмся по его территории, вы осмотрите старинные боевые башни, дома и мечети 12-19 веков.
Вечером поедем в Дагестан.
Дагестан: Сулакский каньон, Чиркейская ГЭС, бархан Сарыкум
Сегодня вас ждут головокружительные виды Дагестана! Вы увидите самый глубокий каньон в Европе — Сулакский. Он достигает 2000 метров в глубину, а по его дну вьётся ярко-бирюзовая лента реки Сулак. Посмотрим на Чиркейскую ГЭС, мощнейшую на Северном Кавказе.
Затем отправимся в настоящую пустыню, о происхождении которой до сих пор нет единого мнения — к бархану Сарыкум (Жёлтый песок). Сможем представить себя героями фильма «Белое солнце пустыни», который снимался здесь, и полюбуемся узорами на песке, созданными ветром. Здесь водятся животные и птицы, которые встречаются только в пустыне.
На эту и следующую ночи остановимся в Избербаше.
Дербент - город старше 1000 лет
Сегодня мы весь день проведём в древнем Дербенте, самом южном городе России, омываемом волнами Каспийского моря. Посмотрим на крепость Нарын-Кала 6 века, верного стража Дербента в течение 1,5 тысяч лет. Зайдём в её внутренний двор, вы узнаете историю, которую удалось восстановить археологам.
Прогуляемся по ремесленным кварталам — магалам, посетим мечеть и музей «Девичья баня». Пообедаем традиционными лепёшками чуду и хинкалом (за доплату). Вечером неспешно пройдёмся по набережной и подышим морским бризом.
Отъезд
Утром — завтрак и самостоятельный трансфер в аэропорт Махачкалы. Перед отъездом в желающие могут посетить атмосферный городской рынок в Избербаше, а также искупаться в термальных источниках.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Трансфер из Минеральных Вод
- Все переезды и заброски по программе
- Проживание в гостиницах в 2-3-местных номерах
- Завтраки со 2-го по 7-й день
- Входные билеты в достопримечательности по программе
- Экологический сбор заповедника Сарыкум
- Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Минеральных Вод и обратно из Махачкалы
- Трансфер в аэропорт Махачкалы
- Обеды и ужины (около 450 руб. за один приём)
- Медицинская страховка
- Доплата за одноместное размещение
- Дополнительные экскурсии