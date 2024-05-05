Возможно участие с детьми от 7 лет.

Маршрут не имеет ограничений: доступен для всех людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам и без противопоказаний к высоте (2000-3000 м над уровнем моря).

На маршруте будем передвигаться на арендованных микроавтобусах. Дороги, в основном, асфальтированные, часто бывают серпантины. В труднопроходимые ущелья будет заброска на внедорожниках УАЗ или другом подходящем транспорте. Возьмите средства от укачивания.

Виза для граждан РФ не нужна. Российским гражданам достаточно наличия паспорта РФ.

Территория горной Ингушетии находится в пограничной зоне, без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска с подачей документов за 45 дней.

Проживание. В гостиницах в двух- или трёхместных номерах с удобствами (в отдалённых горных посёлках удобства могут быть на несколько номеров).

При размещении в гостиницах с трёхместными номерами мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы любого пола. Если вы путешествуете один/одна, во время размещения в гостиницах с двухместными номерами мы постараемся найти вам пару для совместного размещения среди участников нашей группы. Однако если в группе не окажется такого туриста, вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение.

Питание. Завтраки в гостиницах входят в стоимость тура. Остальное питание — в кафе за свой счёт. В горных ущельях возможен перекус и чай на обед. Кухня Кавказа отличается обилием острых и печёных блюд, молочных продуктов.

Если у вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, предупредите об этом заранее.