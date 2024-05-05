Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Авторский тур в Минеральных Водах

Подняться к языческому храму на высоту 2560 м, увидеть пейзажи «Игры престолов» и Цей-Лоам

За 7 дней увидим все главные достопримечательности самой маленькой республики в России. Будем жить среди гор на курорте в Джейрахском ущелье и ходить по тропам налегке.

Дойдём до языческого храма, куда приходили местные просить у Бога плодородия дождь, древнего христианского святилища, сторожевых и жилых башен.

Поднимемся на Столовую гору к снежным вершинам и Ляжгинскому водопаду, одному из крупнейших в Ингушетии. Прогуляемся среди скал и крепостей, напоминающих пейзажи сериала «Игра престолов».

Посетим «Эрзи», Эгикхал, Вовнушки, увидим древние склепы и террасы, похожие на рисовые поля Таиланда.

Обновимся в термальных источниках, пообедаем с видом на Главный Кавказский хребет и у водопада, которым когда-то любовался учёный Менделеев. Треккинги доступны для новичков и детей от 7 лет.
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Ближайшие даты:
5
мая
9
июн
7
июл
15
сен
6
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет58 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 7 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Маршрут проходит в пограничной зоне с Грузией. Гражданам России для посещения Республики Ингушетия достаточно иметь оригинал паспорта РФ. Гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) посещение региона возможно только по пропуску в пограничную зону. Оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). Для оформления пропуска, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Проживание. В гостиничном комплексе «Армхи» в 2-3-местных номерах с удобствами. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Выдают полотенца. Есть Wi-Fi. В 10-минутах пешком от гостиницы находится маленький продуктовый магазин. На территории комплекса есть банкомат, ресторан, бассейны, сауна. До ближайшей аптеки — 5 км.

Питание. Включены завтраки со 2-го дня по системе «шведский стол», ужины с 1-го дня и обеды со 2-го дня. Обеды в виде пикников во время треккингов: бутерброды, чай из термосов, сладости.

Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке и подходит новичкам и детям от 7 лет. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Но ежедневно будем набирать и сбрасывать высоту — от 350 до 930 метров. Это, примерно, как подъём на 110-310 этажей. Будьте готовы много ходить, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь.
Общий километраж — 66,5 км.

Связь и интернет. «МТС», «Мегафон», «Билайн» до 9:00 и после 18:00. «Теле2» отсутствует. В гостинице есть Wi-Fi.

Программа тура по дням

1 день

Термальные источники и Джейрахское ущелье

Встречаемся в 11:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды, а в 11:30 в аэропорту. Переезжаем на микроавтобусе в Ингушетию. В пути около 4 часов. По дороге заедем на обед в кафе и на термальные источники «Гедуко». Купальные принадлежности необходимо сразу взять с собой в салон машины.

Вечером заселимся в гостиничный комплекс «Армхи». Познакомимся и отпразднуем приезд за ужином. Всю неделю будем просыпаться среди гор в Джейрахском ущелье и дышать чистейшим воздухом.

Термальные источники и Джейрахское ущельеТермальные источники и Джейрахское ущельеТермальные источники и Джейрахское ущельеТермальные источники и Джейрахское ущельеТермальные источники и Джейрахское ущельеТермальные источники и Джейрахское ущельеТермальные источники и Джейрахское ущельеТермальные источники и Джейрахское ущелье
2 день

Крепости, водопад Фуртоуг и нефритовые террасы

После сытного завтрака отправимся к древнему аулу Фуртоуг с крепостью и водопадом по пути, которым когда-то любовался великий учёный Менделеев. Пройдём за день 14,5 км с набором 530 м высоты.

Налюбуемся серебристыми струями водопада, панорамами на Джейрахское ущелье и горную реку Армхи. Увидим крепость Фуртоуг и нефритовые террасы, напоминающие рисовые поля Таиланда. Восхитимся красотой Главного Кавказского хребта и Казбека, грузинского пятитысячника. Осенью сделаем пёстрые фотографии с багровым шиповником и красным барбарисом на фоне позолоченных деревьев и древних построек. В Бейни осмотрим массивные стены крепости и увидим гору, куда поднимемся в один из следующих дней.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Крепости, водопад Фуртоуг и нефритовые террасыКрепости, водопад Фуртоуг и нефритовые террасыКрепости, водопад Фуртоуг и нефритовые террасыКрепости, водопад Фуртоуг и нефритовые террасыКрепости, водопад Фуртоуг и нефритовые террасыКрепости, водопад Фуртоуг и нефритовые террасыКрепости, водопад Фуртоуг и нефритовые террасыКрепости, водопад Фуртоуг и нефритовые террасы
3 день

Башни Ингушетии

Встретим утро в горах сытным завтраком и доедем на микроавтобусе до Салгинского ущелья. Пройдём за день 16,3 км. Перепад высот — 1940-1510-1940 м.

Сегодня увидим сторожевой бастион Магой-Джел и 4 древних башенных комплекса. Узнаем об истории мест, посмотрим на боевые и жилые башни, уникальные памятники средневековой ингушской архитектуры. Восхитимся горными вершинами, сделаем эффектные фотографии и послушаем кавказские легенды. Остановимся на обед-пикник с панорамным видом.

Вечером вернёмся в гостиницу. После ужина — свободное время.

Башни ИнгушетииБашни ИнгушетииБашни ИнгушетииБашни ИнгушетииБашни ИнгушетииБашни ИнгушетииБашни ИнгушетииБашни ИнгушетииБашни Ингушетии
4 день

Священная гора Ингушетии и древний языческий храм

Сегодня поднимемся на высоту более 2500 метров над уровнем моря — к белоснежным вершинам и безлюдным местам. Треккинг на 12,1 км с набором почти 1000 м высоты. Берём с собой сытный обед-пикник, заряженные камеры, треккинговые палки и отличное настроение на 10 часов хода.

Начнём подъём на плато Столовой горы от села Бейни, где мы уже были. Священная вершина изображена на гербе Республики Ингушетия и Владикавказа. По пути осмотрим снаружи древний храм Мят-Сели, куда внутрь имеет право заходить только жрец. В святилище две двери арочного типа. Одна из них выходит на закат солнца, а другая — на восход. Полюбуемся панорамой курортного городка Армхи и Джейрахского ущелья. Приятный бонус — сочная черника и кисленькая брусника с конца июля по тропе.

Нагулявшись и восхитившись видами, вернёмся в гостиницу.

Священная гора Ингушетии и древний языческий храмСвященная гора Ингушетии и древний языческий храмСвященная гора Ингушетии и древний языческий храмСвященная гора Ингушетии и древний языческий храмСвященная гора Ингушетии и древний языческий храмСвященная гора Ингушетии и древний языческий храмСвященная гора Ингушетии и древний языческий храмСвященная гора Ингушетии и древний языческий храмСвященная гора Ингушетии и древний языческий храмСвященная гора Ингушетии и древний языческий храмСвященная гора Ингушетии и древний языческий храмСвященная гора Ингушетии и древний языческий храм
5 день

«Эрзи», Вовнушки, Эгикхал, Тхаба-Ерды, Цей-Лоамский перевал и Ассинское ущелье на машине

Сегодня увидим самые отдалённые и аутентичные уголки Ингушетии. Устроим себе день отдыха и отправимся в путь на машинах — будем больше любоваться панорамами из окошка и выходить на смотровых площадках. Пройдём всего 6,5 км.

Посетим один из крупнейших башенных комплексов республики — «Эрзи». Здесь был обнаружен бронзовый орёл 8-го века, который сейчас хранится в Эрмитаже. Как отлитая в Арабском халифате статуэтка оказалась в ингушской крепости — до сих пор является секретом. Остановимся на большой смотровой площадке на Цей-Лоамском перевале, откуда увидим Кавказский хребет, гору Казбек, застывшую скалу Шан и вершину Цей-Лоам. Впервые полюбуемся последней так близко!

Заедем в башенный город Эгикхал, бывший центр административной и торговой жизни. Осмотрим старинный христианский храм Тхаба-Ерды («Храм Веры»), соединивший в себе черты архитектур Грузии, Армении и Византии. Увидим визитную карточку Ингушетии — Вовнушки. Позднесредневековые оборонно-сторожевые башни органично вписаны в живописное ущелье реки на фоне впечатляющих скал. В конце дня — заглянем в Ассинское ущелье с 40-метровым водопадом и бурлящей рекой.

Вечером вернёмся в гостиницу.

«Эрзи», Вовнушки, Эгикхал, Тхаба-Ерды, Цей-Лоамский перевал и Ассинское ущелье на машине«Эрзи», Вовнушки, Эгикхал, Тхаба-Ерды, Цей-Лоамский перевал и Ассинское ущелье на машине«Эрзи», Вовнушки, Эгикхал, Тхаба-Ерды, Цей-Лоамский перевал и Ассинское ущелье на машине«Эрзи», Вовнушки, Эгикхал, Тхаба-Ерды, Цей-Лоамский перевал и Ассинское ущелье на машине«Эрзи», Вовнушки, Эгикхал, Тхаба-Ерды, Цей-Лоамский перевал и Ассинское ущелье на машине«Эрзи», Вовнушки, Эгикхал, Тхаба-Ерды, Цей-Лоамский перевал и Ассинское ущелье на машине«Эрзи», Вовнушки, Эгикхал, Тхаба-Ерды, Цей-Лоамский перевал и Ассинское ущелье на машине«Эрзи», Вовнушки, Эгикхал, Тхаба-Ерды, Цей-Лоамский перевал и Ассинское ущелье на машине«Эрзи», Вовнушки, Эгикхал, Тхаба-Ерды, Цей-Лоамский перевал и Ассинское ущелье на машине«Эрзи», Вовнушки, Эгикхал, Тхаба-Ерды, Цей-Лоамский перевал и Ассинское ущелье на машине«Эрзи», Вовнушки, Эгикхал, Тхаба-Ерды, Цей-Лоамский перевал и Ассинское ущелье на машине«Эрзи», Вовнушки, Эгикхал, Тхаба-Ерды, Цей-Лоамский перевал и Ассинское ущелье на машине
6 день

Ляжгинский водопад, древние склепы и хрупкие башни

После завтрака отправимся в неспешный треккинг на 11,1 км к Ляжгинскому водопаду и двум башенным комплексам. Перепад высоты незначительный. Будем много любоваться природой, фотографироваться и отдыхать.

Увидим древние склепы, похожие на осетинские, и хрупкие башни. Поднимемся к одному из крупнейших водопадов в Ингушетии по тенистой тропе. Умоемся горной водой и насладимся звуками природы. Через 7 часов вернёмся в гостиницу. Поделимся впечатлениями за ужином и проведём последний вечер нашего путешествия под звёздным небом.

Ляжгинский водопад, древние склепы и хрупкие башниЛяжгинский водопад, древние склепы и хрупкие башниЛяжгинский водопад, древние склепы и хрупкие башниЛяжгинский водопад, древние склепы и хрупкие башниЛяжгинский водопад, древние склепы и хрупкие башниЛяжгинский водопад, древние склепы и хрупкие башниЛяжгинский водопад, древние склепы и хрупкие башниЛяжгинский водопад, древние склепы и хрупкие башниЛяжгинский водопад, древние склепы и хрупкие башниЛяжгинский водопад, древние склепы и хрупкие башниЛяжгинский водопад, древние склепы и хрупкие башниЛяжгинский водопад, древние склепы и хрупкие башни
7 день

Отъезд

После завтрака выезжаем в Минеральные Воды. К 13:30 прибудем в аэропорт, а к 14:30 — на железнодорожный вокзал.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по маршруту
  • Проживание в 2-3-местных номерах
  • 3-разовое питание
  • Входные билеты на термальные источники
  • Входные билеты в Заповедник «Эрзи»
  • Входные билеты в дендрарий во Владикавказе
  • Сопровождение инструктором-проводником
  • Обратите внимание: стоимость тура 21-27 апреля - 50 900 руб
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обед в 1-й день в дороге - около 350-500 рублей
  • Одноместное размещение - доплата 13 000 рублей за весь тур
  • Страховка (не обязательно)
  • Сувениры и личные расходы
  • Посещение бассейнов и сауны на территории гостиничного комплекса
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропорт в 11:30
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт в 13:30 и ж. - д. вокзал в 14:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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