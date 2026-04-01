Мы покажем вам природные жемчужины Архыза и Домбая: панорамы Большого Кавказского хребта, суровые ледники и шумные водопады. Вы прокатитесь по маршрутам Великого шёлкового пути и горным перевалам, насладитесь релаксом в горячей минеральной воде, восстанавливающей силы, сделаете невероятные кадры с хребта Габулу-Чат и убедитесь, что Домбай не зря прозвали «Швейцарией Кавказа». Будем передвигаться на комфортабельном внедорожнике или кроссовере.

Описание тура

Организационные детали

Брать билеты обратно с вылетом не раньше 19:30.

Что брать с собой.

1. Документы.

В путешествие необходимо взять с собой паспорт. Если Вы не являетесь гражданином РФ и у Вас нет российского паспорта, просьба предупредить заранее, в некоторых турах его наличие обязательное.

Деньги.

В Кисловодске есть банкоматы и можно платить картой.

В Архызе и Домбае неплохо, если у Вас будет какая-то сумма в наличных.

Одежда, обувь и вещи, которые могут пригодиться.

1. Зимняя обувь.

2. Верхняя одежда — зимняя куртка, пальто, пуховка.

3. Термобельё — джемпер, штаны, носки.

4. Флисовая кофта, худи, теплый свитер.

5. Носки, несколько пар, одни из них теплые.

6. Одежда, в которой вы приедете.

7. Спортивный костюм, удобные вещи для отеля.

8. Перчатки.

9. Шапка.

10. Нижнее бельё.

11. Крем с высокой степенью защиты.

12. Беруши.

13. Очки солнцезащитные.

14. Туалетная бумага или же влажные салфетки.

15. Зарядка для гаджетов.

16. Лёкий небольшой рюкзак.

Лекарства в дорогу.

Аптечка личная:

1. лейкопластырь обычный и бактерицидный,

2. жаропонижающее,

3. лекарство от расстройства желудка,

4. от головной боли,

5. пара-тройка «Фервекса» или аналогов,

6. ремантадин,

7. гигиеническая помада,

8. капли для глаз,

9. свои индивидуальные лекарства и лекарства, которые сочтете нужным взять с собой.

Связь.

В Кисловодске, Домбае и Архызе есть мобильная связь и интернет. В горах не везде. Сейчас, кроме всего прочего, связь глушат местами.