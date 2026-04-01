Перезагрузка на Кавказе: Архыз и Домбай, купание в термах и лучшие горные пейзажи

Окунуться в целебные источники, подняться на высоту 3200 метров и побывать на перевале Гум-Баши
Мы покажем вам природные жемчужины Архыза и Домбая: панорамы Большого Кавказского хребта, суровые ледники и шумные водопады.

Вы прокатитесь по маршрутам Великого шёлкового пути и горным перевалам, насладитесь релаксом в горячей минеральной воде, восстанавливающей силы, сделаете невероятные кадры с хребта Габулу-Чат и убедитесь, что Домбай не зря прозвали «Швейцарией Кавказа». Будем передвигаться на комфортабельном внедорожнике или кроссовере.
Описание тура

Организационные детали

Брать билеты обратно с вылетом не раньше 19:30.

Что брать с собой.
1. Документы.
В путешествие необходимо взять с собой паспорт. Если Вы не являетесь гражданином РФ и у Вас нет российского паспорта, просьба предупредить заранее, в некоторых турах его наличие обязательное.

Деньги.
В Кисловодске есть банкоматы и можно платить картой.
В Архызе и Домбае неплохо, если у Вас будет какая-то сумма в наличных.

Одежда, обувь и вещи, которые могут пригодиться.
1. Зимняя обувь.
2. Верхняя одежда — зимняя куртка, пальто, пуховка.
3. Термобельё — джемпер, штаны, носки.
4. Флисовая кофта, худи, теплый свитер.
5. Носки, несколько пар, одни из них теплые.
6. Одежда, в которой вы приедете.
7. Спортивный костюм, удобные вещи для отеля.
8. Перчатки.
9. Шапка.
10. Нижнее бельё.
11. Крем с высокой степенью защиты.
12. Беруши.
13. Очки солнцезащитные.
14. Туалетная бумага или же влажные салфетки.
15. Зарядка для гаджетов.
16. Лёкий небольшой рюкзак.

Лекарства в дорогу.
Аптечка личная:
1. лейкопластырь обычный и бактерицидный,
2. жаропонижающее,
3. лекарство от расстройства желудка,
4. от головной боли,
5. пара-тройка «Фервекса» или аналогов,
6. ремантадин,
7. гигиеническая помада,
8. капли для глаз,
9. свои индивидуальные лекарства и лекарства, которые сочтете нужным взять с собой.

Связь.
В Кисловодске, Домбае и Архызе есть мобильная связь и интернет. В горах не везде. Сейчас, кроме всего прочего, связь глушат местами.

Программа тура по дням

1 день

Купание в термах и прибытие в Кисловодск

Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод и отправимся в Кисловодск. По дороге посетим термы в станице Суворовской. Здесь вы сможете искупаться в горячих источниках, бьющих прямо из недр земли. Минеральная вода известна своими целебными свойствами: она поможет омолодить организм, восстановить жизненные силы, снять усталость и улучшить общее самочувствие. К вечеру прибудем в город.

2 день

Путешествие в Архыз, подъём на хребет Габулу-Чат

Второй день проведём в Архызе. Этот район известен не только как современный горнолыжный курорт, но и как один из самых красивых регионов Карачаево-Черкесии. Климат здесь мягче, чем в Домбае и Приэльбрусье, а склоны покрыты густыми лиственными и хвойными лесами. Зимой Архыз напоминает сказочное снежное царство.

Поднимемся по канатной дороге на северный склон хребта Габулу-Чат, к отметке 2505 метров над уровнем моря. С вершины откроются впечатляющие виды на пик Абишира-Ахуба и Большой Кавказский хребет.

Пообедаем в одном из уютных ресторанов посёлка, где подадут блюда карачаевской кухни. Вечером вернёмся в Кисловодск.

3 день

«Швейцария Кавказа»: перевал Гум-Баши, подъём на высоту 3200 метров и горы Домбая

Сегодня побываем в Домбае, который нередко называют «Швейцарией Кавказа». Дорога, ведущая к этому месту, в древности была частью Великого шёлкового пути. Когда-то по этим тропам неспешно двигались караваны, везя шёлк и пряности из Китая и стран Азии.

Маршрут пройдёт по живописным серпантинам и приведёт нас к перевалу Гум-Баши, расположенному на высоте 2250 метров. Со смотровой площадки увидим вершины Большого Кавказского хребта, саму гору Гум-Баши и, если позволит погода, — величественный Эльбрус.

В Домбае поднимемся по канатной дороге до отметки 3200 метров. По мере подъёма откроются захватывающие дух виды на вершины Главного Кавказского хребта: Домбай-Ульген, пик Инэ, Зуб Суфруджу, Белалакая и Семёнов-Баши. С высоты будут видны Домбайская поляна, водопады и ледники.

Пообедаем в одном из местных ресторанчиков, а затем отправимся в аэропорт Минеральных Вод. Прибытие запланировано к 18:00. Билеты на обратный рейс рекомендуется брать с вылетом не ранее 19:30.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет20 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорта
  • Сопровождение опытным гидом-водителем
  • Купание в термальных источниках
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Проживание
  • Обеды и ужины - от 500 ₽ до 1000 ₽
  • Билеты на канатную дорогу в Архызе и Домбае
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 16:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Здравствуйте. Меня зовут Александр, я гид. Живу в Кисловодске. Я люблю горы, море и путешествия. Поначалу это было моим хобби и увлечением. У меня была обычная работа в офисе, и
на выходных или в отпуске я старался вырваться в горы. Но со временем путешествия стали моим основным занятием. Более 6 лет я организую экскурсии и путешествия по Кавказу. У меня есть команда единомышленников. Мне нравится показывать людям красоту и величие того края, в котором я живу. И влюблять людей в мои горы.

Похожие туры на «Перезагрузка на Кавказе: Архыз и Домбай, купание в термах и лучшие горные пейзажи»

Весь Кавказ за 4 дня в мини-группе: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
На машине
Джип-туры
4 дня
57 отзывов
Весь Кавказ за 4 дня в мини-группе: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Увидеть вершины Эльбруса, прогуляться по заповедным тропам и отдохнуть в термальных источниках
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или Кисловодск, желатель...
Завтра в 08:00
26 апр в 08:00
31 000 ₽ за человека
Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз (в мини-группе)
На машине
Джип-туры
3 дня
-
10%
39 отзывов
Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз (в мини-группе)
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или Кисловодск, время за...
27 апр в 08:00
29 апр в 08:00
23 400 ₽26 000 ₽ за человека
Природные и исторические сокровища Домбая и Архыза: джип-выезд в сердце Кавказа
На машине
Джиппинг
3 дня
-
10%
10 отзывов
Природные и исторические сокровища Домбая и Архыза: джип-выезд в сердце Кавказа
Осмотреть Аланское городище и древний храм, насладиться горными пейзажами и заглянуть в обсерваторию
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или место вашего прожив...
1 мая в 07:00
5 мая в 07:00
19 800 ₽22 000 ₽ за человека
Выходные на Домбае в мини-группе: Гум-Баши, Эльбрус, Мусса-Ачитара, озеро Туманлы-Кёль
На машине
2 дня
3 отзыва
Выходные на Домбае в мини-группе: Гум-Баши, Эльбрус, Мусса-Ачитара, озеро Туманлы-Кёль
Подняться в горы, насладиться нетронутой природой в Тебердинском заповеднике и испить нарзана
Начало: Минеральные Воды, 10:00 (возможна встреча в другое...
2 мая в 10:00
9 мая в 10:00
22 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
