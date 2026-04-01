Вы прокатитесь по маршрутам Великого шёлкового пути и горным перевалам, насладитесь релаксом в горячей минеральной воде, восстанавливающей силы, сделаете невероятные кадры с хребта Габулу-Чат и убедитесь, что Домбай не зря прозвали «Швейцарией Кавказа». Будем передвигаться на комфортабельном внедорожнике или кроссовере.
Описание тура
Организационные детали
Брать билеты обратно с вылетом не раньше 19:30.
Что брать с собой.
1. Документы.
В путешествие необходимо взять с собой паспорт. Если Вы не являетесь гражданином РФ и у Вас нет российского паспорта, просьба предупредить заранее, в некоторых турах его наличие обязательное.
Деньги.
В Кисловодске есть банкоматы и можно платить картой.
В Архызе и Домбае неплохо, если у Вас будет какая-то сумма в наличных.
Одежда, обувь и вещи, которые могут пригодиться.
1. Зимняя обувь.
2. Верхняя одежда — зимняя куртка, пальто, пуховка.
3. Термобельё — джемпер, штаны, носки.
4. Флисовая кофта, худи, теплый свитер.
5. Носки, несколько пар, одни из них теплые.
6. Одежда, в которой вы приедете.
7. Спортивный костюм, удобные вещи для отеля.
8. Перчатки.
9. Шапка.
10. Нижнее бельё.
11. Крем с высокой степенью защиты.
12. Беруши.
13. Очки солнцезащитные.
14. Туалетная бумага или же влажные салфетки.
15. Зарядка для гаджетов.
16. Лёкий небольшой рюкзак.
Лекарства в дорогу.
Аптечка личная:
1. лейкопластырь обычный и бактерицидный,
2. жаропонижающее,
3. лекарство от расстройства желудка,
4. от головной боли,
5. пара-тройка «Фервекса» или аналогов,
6. ремантадин,
7. гигиеническая помада,
8. капли для глаз,
9. свои индивидуальные лекарства и лекарства, которые сочтете нужным взять с собой.
Связь.
В Кисловодске, Домбае и Архызе есть мобильная связь и интернет. В горах не везде. Сейчас, кроме всего прочего, связь глушат местами.
Программа тура по дням
Купание в термах и прибытие в Кисловодск
Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод и отправимся в Кисловодск. По дороге посетим термы в станице Суворовской. Здесь вы сможете искупаться в горячих источниках, бьющих прямо из недр земли. Минеральная вода известна своими целебными свойствами: она поможет омолодить организм, восстановить жизненные силы, снять усталость и улучшить общее самочувствие. К вечеру прибудем в город.
Путешествие в Архыз, подъём на хребет Габулу-Чат
Второй день проведём в Архызе. Этот район известен не только как современный горнолыжный курорт, но и как один из самых красивых регионов Карачаево-Черкесии. Климат здесь мягче, чем в Домбае и Приэльбрусье, а склоны покрыты густыми лиственными и хвойными лесами. Зимой Архыз напоминает сказочное снежное царство.
Поднимемся по канатной дороге на северный склон хребта Габулу-Чат, к отметке 2505 метров над уровнем моря. С вершины откроются впечатляющие виды на пик Абишира-Ахуба и Большой Кавказский хребет.
Пообедаем в одном из уютных ресторанов посёлка, где подадут блюда карачаевской кухни. Вечером вернёмся в Кисловодск.
«Швейцария Кавказа»: перевал Гум-Баши, подъём на высоту 3200 метров и горы Домбая
Сегодня побываем в Домбае, который нередко называют «Швейцарией Кавказа». Дорога, ведущая к этому месту, в древности была частью Великого шёлкового пути. Когда-то по этим тропам неспешно двигались караваны, везя шёлк и пряности из Китая и стран Азии.
Маршрут пройдёт по живописным серпантинам и приведёт нас к перевалу Гум-Баши, расположенному на высоте 2250 метров. Со смотровой площадки увидим вершины Большого Кавказского хребта, саму гору Гум-Баши и, если позволит погода, — величественный Эльбрус.
В Домбае поднимемся по канатной дороге до отметки 3200 метров. По мере подъёма откроются захватывающие дух виды на вершины Главного Кавказского хребта: Домбай-Ульген, пик Инэ, Зуб Суфруджу, Белалакая и Семёнов-Баши. С высоты будут видны Домбайская поляна, водопады и ледники.
Пообедаем в одном из местных ресторанчиков, а затем отправимся в аэропорт Минеральных Вод. Прибытие запланировано к 18:00. Билеты на обратный рейс рекомендуется брать с вылетом не ранее 19:30.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|20 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорта
- Сопровождение опытным гидом-водителем
- Купание в термальных источниках
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Проживание
- Обеды и ужины - от 500 ₽ до 1000 ₽
- Билеты на канатную дорогу в Архызе и Домбае