Приглашаем вас в Терскол, который окружён горами как стеной: тяжёлые и спокойные, они будто держат небо на своих плечах.Вы поселитесь в уютном отеле посреди соснового бора у реки, каждый день

будете выходить на маршрут и обедать на природе. Реки, ледники, поляны Чегет и Азау, озеро Донгуз-Орун-Кёль — Приэльбрусье раскроется во всей красе. Полюбуетесь панорамами с канатных дорог, встретите юрких сусликов и насладитесь водой, дарующей здоровье: расслабитесь в горячих источниках «Гедуко» и выпьете нарзана прямо из родника. На всём пути вас будет сопровождать Эльбрус, словно точка отсчёта для каждого нового поворота тропы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Инструктор может вносить изменения в маршрут в зависимости от погоды и физического состояния группы. Это делается для безопасности и комфорта участников.

При подборе одежды важно учитывать принцип многослойности.

ОДЕЖДА

Базовый слой

Термобельё. Должно плотно прилегать к телу

Футболка — 2–3 шт. Лучше, если одна из них будет «термо». Можно рубашку с длинным рукавом

Нижнее бельё

Утепляющий слой

Флисовая кофта. 1–2 шт.

Перчатки (флис и аналоги)

Шапка (шерсть или флис)

Шарф или баф

Треккинговые носки, 2–3 пары. Настоятельно рекомендуем выбрать носки именно для походов и треккинга

Защищающий слой от ветра и дождя

Куртка мембранная (Gore-Tex или аналоги)

Штаны (Gore-Tex или аналоги) мембранные, непродуваемые, непромокаемые

Штаны ходовые легкие синтетические быстросохнущие

Дождевик

Гамаши (бахилы)

Головной убор: кепка, баф, панама

Обувь для ходьбы в гостинице

Одежда для отдыха в гостинице — штаны, кофта, футболка

Одежда для сна

ОБУВЬ

Треккинговые ботинки — разношенные, непромокаемые. Ботинки крайне желательно высокие, средней жёсткости

При покупке обуви рекомендуем:

приобретать в профильных магазинах, проконсультироваться со специалистом

примерять обувь во второй половине дня, когда нога расхожена и более приближена к походным условиям

полностью шнуровать обувь при примерке

учитывать, что пальцы не должны упираться в носок ботинка

ОСТАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

Рюкзак для прогулок — 20–35 литров. Для индивидуальных вещей в течение дня и продуктов на обед

Накидка на рюкзак от дождя

Треккинговые палки

Посуда (кружка, ложка, миска, нож) — пластиковые или металлические

Бутылка для воды (0,5–1 литр) — может быть обычная пластиковая

Термос — 0,5–1 литр. Лучше брать именно термос, а не термокружку

Сидушка туристическая-попер

Очки солнцезащитные

Крем солнцезащитный (SPF 50 и выше)

Средства личной гигиены (умывальные принадлежности, влажные салфетки или полотенца)

Фонарик налобный (с запасными батарейками)

Личная аптечка — ваши индивидуальные лекарства, пластыри, эластичный бинт

Документы — паспорт, медицинский страховой полис, для детей — свидетельства о рождении (оригиналы документов)

Мобильный телефон, портативное зарядное устройство

Деньги на личные или непредвиденные расходы