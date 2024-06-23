Гулять по горам и ущельям и наслаждаться природой, не пренебрегая комфортом
Мы проведём вас по интересным маршрутам — справятся все! Вы полюбуетесь реками, водопадами и ледниками и, конечно, увидите незабываемый Эльбрус — высочайшую точку России и Европы. Будем жить в уютном отеле и пробовать блюда кавказской кухни: чебуреки, хычины и шашлыки.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|50 700 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Маршрут доступен всем, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Ежедневно мы будем совершать радиальные пешие выходы различной протяжённости и нагрузки.
Трансфер из Минеральных Вод до посёлка Терскол будет осуществляться на заказном автотранспорте. В остальные дни передвигаемся пешком. При желании группы, можно заказать такси или использовать маршрутки (за дополнительную плату).
Проживание. В отеле «Альпина» или другом аналогичном отеле. Размещение в двухместных номерах с удобствами. Для летних заездов возможно размещение в двухместных номерах «эконом» с удобствами (душ и санузел) на 2-3 номера. В этом случае вы получите скидку на проживание — 3300 руб. (скидка действует только при двухместном размещении).
Мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы любого пола (в зависимости от наличия комнат). Если вам необходим другой вариант, просьба сообщить об этом заранее.
Питание. В стоимость входят только завтраки при отеле, готовят повара. Остальное питание — за свой счёт. Ужины в кафе, обеды — в зависимости от программы дня. В основном, это горячие обеды в кафе по пути, но если на весь день запланирован активный выход, то группа заранее заходит в магазин, и каждый самостоятельно покупает себе что-то для перекуса. В отеле наполняем термосы чаем и берём с собой.
Связь и интернет. На всём маршруте работают операторы сотовой связи «МТС» и «Мегафон», оператор «Tele2» не работает в Ставропольском крае и Кабардино-Балкарской Республике. Если у вас другой оператор, проверьте зону покрытия на сайте компании.
Программа тура по дням
Встреча и переезд в посёлок Терскол
Встречаемся и отправляемся в Терскол. Время в пути — около 3 часов. По приезде разместимся в отеле, и вы отдохнёте после дороги.
Поляна Нарзанов, ущелье Ирикчат
День начнётся с переезда до посёлка Эльбрус, а затем отправимся в поход по живописному ущелью Ирикчат. Поднимемся до Поляны нарзанов, известной большим количеством целебных минеральных источников, и устроим здесь привал. Вы попробуете вкусную воду, насладитесь единением с природой. Затем каменистой тропой отправимся к водопаду и, преодолев не очень простой путь, выйдем к перевалу двух ущелий — Ирик и Ирикчат. С высоты полюбуемся заснеженными горами, а в ясную погоду — пиками Эльбруса и Ачкерьякольским лавовым потоком.
Прогулка и водопад Девичьи косы
Сегодня идём гулять по склону Эльбруса. Поднимемся на высоту 2750 метров, чтобы увидеть высокогорный водопад Девичьи косы высотой 30 м, струи которого напоминают длинные распущенные волосы девушки. По пути насладимся запахом хвои и видами Кавказского хребта. Возьмём с собой обед и перекусим на свежем воздухе. Прогулка продлится около 4 часов.
Гора Чегет
В этот день отправимся покорять гору Чегет. Сначала будем подниматься пешком, затем прокатимся по канатной дороге до 2720-метровой высоты, где есть кафе, в которое можно зайти при желании, и обзорная площадка. С неё открываются головокружительная панорама на оба пика Эльбруса, Баксанское ущелье, горы Донгуз-Орун и Когутай. Нагулявшись, надышавшись высокогорным воздухом и налюбовавшись видами, снова проедем по канатной дороге, но уже вниз, и пообедаем аппетитным и ароматным шашлыком и горячими хычинами. После заглянем на местный сувенирный рынок.
Станция «Гара-Баши»
Это будет непростой, но очень насыщенный день! От поляны Азау на фуникулёре поднимемся до станции «Гара-Баши» (3780 м), самой высокогорной в Европе — окажемся выше облаков! Полюбуемся ледниками и скалами, увидим дорогу, по которой туристы совершают восхождение на Эльбрус, и приюты, где альпинисты акклиматизируются перед походом. На высоте пообедаем в кафе.
Ущелье Терскол и нарзанные источники
Этот день запасной, так как погоду в горах невозможно предугадать. Если до этого мы выполним всю намеченную программу, то сегодня прогуляемся до ущелья Терскол. Пройдём хвойные леса и просторные луга, полюбуемся необычным водопадом, быстрой речкой и нависшим над землёй ледником. Дойдём до нарзанных источников и отдохнём на поляне у освежающей воды, в которой содержатся минералы железа, кальция и магния, придающие камням ярко-оранжевый оттенок. На Поляне нарзанов есть кафе и сувенирная лавка — при желании можно заглянуть.
А вечером желающие попарятся в баньке, чтобы расслабиться и восстановить силы перед возвращением домой.
Отъезд
После завтрака у вас будет свободное время, затем выезжаем в Минеральные Воды. В аэропорт прибудем около 15:00. Желающие продолжить отдых смогут выйти у г. Пятигорск на ул. Теплосерной.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-инструктора
- Трансфер Минеральные Воды - Терскол - Минеральные Воды
- Трансфер Терскол - п. Эльбрус - Терскол
- Проживание в отеле (6 ночей)
- Завтраки
- Билет на канатную дорогу на Чегет (станция Ай)
- Билет на канатную дорогу до станции «Гара-Баши» (Эльбрус)
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Проезд до ж. - д. вокзала в 7-й день
- Обеды и ужины - от 500 руб. за 1 приём
- Одноместное размещение - 15 300 руб
- Индивидуальный трансфер - от 5000 руб. за легковую машину при желании
- Баня