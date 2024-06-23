Добро пожаловать в Приэльбрусье — живописный горный край, пахнущий хвоей, манящий белоснежными пиками и угощающий дорогих гостей минеральной водой. Мы проведём вас по интересным маршрутам — справятся все! Вы полюбуетесь реками, водопадами и ледниками и, конечно, увидите незабываемый Эльбрус — высочайшую точку России и Европы. Будем жить в уютном отеле и пробовать блюда кавказской кухни: чебуреки, хычины и шашлыки.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Маршрут доступен всем, кто не имеет медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Ежедневно мы будем совершать радиальные пешие выходы различной протяжённости и нагрузки.

Трансфер из Минеральных Вод до посёлка Терскол будет осуществляться на заказном автотранспорте. В остальные дни передвигаемся пешком. При желании группы, можно заказать такси или использовать маршрутки (за дополнительную плату).