В 16 веке Александров стал негласной столицей Русского царства: здесь Иван Грозный принимал послов, подписывал договоры и держал свою легендарную библиотеку. Через три столетия город снова прославился — уже благодаря купцам.
Вы побываете в их особняке, станете участником домашнего спектакля и узнаете, чем жила слобода во времена Достоевского. А по желанию спуститесь в «Чертоги» — пещеру из самоцветов.
Вы побываете в их особняке, станете участником домашнего спектакля и узнаете, чем жила слобода во времена Достоевского. А по желанию спуститесь в «Чертоги» — пещеру из самоцветов.
Описание экскурсии
9:00 — дорога во Владимирскую область (около 115 км). В пути гид расскажет, почему Александров называли государевым двором, как слобода стала центром опричнины и что связывало Ивана Грозного с этим городом.
11:00 — прибытие в Александров
Экскурсия по музею-заповеднику «Александровская Слобода» с осмотром:
- территории кремля и Успенской церкви
- Сытного двора
- Распятской церкви-колокольни
- домового храма русских цариц и княгинь
13:30 — обед в кафе (оплачивается дополнительно)
15:00 — Художественный музей и театрализованная программа
16:30 — дополнительная опция: выставка «Чертоги подземного царства». По одну сторону — творения природы: гранат, малахит, нефрит, яшма, агат, а также сапфиры, рубины и алмазы. По другую — камни, созданные руками человека. Контраст впечатляет
17:30 — отправление в Москву
19:00 — ориентировочное прибытие
Организационные детали
- В стоимость входит транспортное обслуживание и входные билеты во все объекты по программе
- Дополнительно оплачивается обед — 750 ₽ за чел. и выставка «Чертоги подземного царства» — 350 ₽ (оплата при бронировании)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Обратите внимание
- После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если отмените поездку, мы удержим средства, уже потраченные на организацию
- Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения локаций
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|5490 ₽
|Пенсионеры
|5440 ₽
|Дети от 6 до 16 лет
|5290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
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