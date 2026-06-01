В 16 веке Александров стал негласной столицей Русского царства: здесь Иван Грозный принимал послов, подписывал договоры и держал свою легендарную библиотеку. Через три столетия город снова прославился — уже благодаря купцам. Вы побываете в их особняке, станете участником домашнего спектакля и узнаете, чем жила слобода во времена Достоевского. А по желанию спуститесь в «Чертоги» — пещеру из самоцветов.

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Описание экскурсии

9:00 — дорога во Владимирскую область (около 115 км). В пути гид расскажет, почему Александров называли государевым двором, как слобода стала центром опричнины и что связывало Ивана Грозного с этим городом.

11:00 — прибытие в Александров

Экскурсия по музею-заповеднику «Александровская Слобода» с осмотром:

территории кремля и Успенской церкви

Сытного двора

Распятской церкви-колокольни

домового храма русских цариц и княгинь

13:30 — обед в кафе (оплачивается дополнительно)

15:00 — Художественный музей и театрализованная программа

16:30 — дополнительная опция: выставка «Чертоги подземного царства». По одну сторону — творения природы: гранат, малахит, нефрит, яшма, агат, а также сапфиры, рубины и алмазы. По другую — камни, созданные руками человека. Контраст впечатляет

17:30 — отправление в Москву

19:00 — ориентировочное прибытие

Организационные детали

В стоимость входит транспортное обслуживание и входные билеты во все объекты по программе

Дополнительно оплачивается обед — 750 ₽ за чел. и выставка «Чертоги подземного царства» — 350 ₽ (оплата при бронировании)

С вами будет один из гидов нашей команды

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