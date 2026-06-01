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Александровская слобода: библиотека Ивана Грозного и тайны подземелий (из Москвы)

Побывать там, где Иван Грозный правил Русью, а купцы задавали тон губернской жизни (билеты включены)
В 16 веке Александров стал негласной столицей Русского царства: здесь Иван Грозный принимал послов, подписывал договоры и держал свою легендарную библиотеку. Через три столетия город снова прославился — уже благодаря купцам.

Вы побываете в их особняке, станете участником домашнего спектакля и узнаете, чем жила слобода во времена Достоевского. А по желанию спуститесь в «Чертоги» — пещеру из самоцветов.
Александровская слобода: библиотека Ивана Грозного и тайны подземелий (из Москвы)
Александровская слобода: библиотека Ивана Грозного и тайны подземелий (из Москвы)
Александровская слобода: библиотека Ивана Грозного и тайны подземелий (из Москвы)

Описание экскурсии

9:00 — дорога во Владимирскую область (около 115 км). В пути гид расскажет, почему Александров называли государевым двором, как слобода стала центром опричнины и что связывало Ивана Грозного с этим городом.

11:00 — прибытие в Александров

Экскурсия по музею-заповеднику «Александровская Слобода» с осмотром:

  • территории кремля и Успенской церкви
  • Сытного двора
  • Распятской церкви-колокольни
  • домового храма русских цариц и княгинь

13:30 — обед в кафе (оплачивается дополнительно)

15:00 — Художественный музей и театрализованная программа

16:30 — дополнительная опция: выставка «Чертоги подземного царства». По одну сторону — творения природы: гранат, малахит, нефрит, яшма, агат, а также сапфиры, рубины и алмазы. По другую — камни, созданные руками человека. Контраст впечатляет

17:30 — отправление в Москву

19:00 — ориентировочное прибытие

Организационные детали

  • В стоимость входит транспортное обслуживание и входные билеты во все объекты по программе
  • Дополнительно оплачивается обед — 750 ₽ за чел. и выставка «Чертоги подземного царства» — 350 ₽ (оплата при бронировании)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Обратите внимание

  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если отмените поездку, мы удержим средства, уже потраченные на организацию
  • Мы оставляем за собой право изменять порядок посещения локаций

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый5490 ₽
Пенсионеры5440 ₽
Дети от 6 до 16 лет5290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около станции метро ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
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Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы Театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?

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