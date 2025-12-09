Автомобильная экскурсия по главным достопримечательностям Москвы: Чистые пруды, старейшие московские вокзалы, Китай0город, Замоскворечье, Воробьёвы горы, Москва-Сити, сталинские высотки. Лучшие панорамы города за 2,5 часа.
Описание экскурсии
Москва:
- главные достопримечательности за 2,5 часа.
- Главные локации и лучшие панорамы столицы в компании увлеченного гида всего за 2,5 часа. Вы увидите самое сердце Москвы — те места, где возникла, становилась, крепла и возвышалась земля Русская. От древнего Кремля до современных небоскребов Москва-Сити.
- Историческое сердце Москвы.
- Вы увидите Кремль, Красную площадь, Спасскую башню, Храм Василия Блаженного, колокольню Иван Великий, Успенский и Архангельский соборы — главные объекты московского и всероссийского исторического и культурного наследия. Особое внимание уделим Боровицкому холму и Боровицкой башне Кремля — месту рождения города.
- Панорамы и архитектурные шедевры.
- Экскурсия проводится на седане представительского класса Infiniti M25 или Volvo S80.
- Для групп от 5 до 9 человек — минивэн, от 10 до 18 — микроавтобус, от 19 до 46 — туристический автобус (цена индивидуально).
- Сообщите заранее о детях до 7 лет для предоставления детского кресла.
- Возможен трансфер из аэропортов и вокзалов за дополнительную плату.
- Экскурсия имеет четкое место начала - метро Чистые Пруды, выход номер 1, и завершения - метро Китай-Город, выход номер 6.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь трёх вокзалов
- Улица Мясницкая
- Район Чистые пруды
- Площадь Покровские ворота
- Район Ивановская горка
- Лубянская площадь
- Улица Варварка
- Красная площадь, парк Зарядье
- Храм Василия Блаженного
- Большой Каменный и Большой Замоскворецкий мосты
- Район Замоскворечье
- Панорамы Московского Кремля
- Храм Христа Спасителя
- Памятник 300-летию военно-морского флота РФ
- Воробьёвы горы
- Москва-Сити
- Сталинские высотки
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Чистые пруды, Сокольническая линия, Москва
Завершение: Метро Китай-город, выход 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проводится на седане представительского класса Infiniti M25 или Volvo S80
- Для групп от 5 до 9 человек - минивэн, от 10 до 18 - микроавтобус, от 19 до 46 - туристический автобус (цена индивидуально)
- Сообщите заранее о детях до 7 лет для предоставления детского кресла
- Возможен трансфер из аэропортов и вокзалов за дополнительную плату
- Экскурсия имеет четкое место начала - метро Чистые Пруды, выход номер 1, и завершения - метро Китай-Город, выход номер 6
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Итальянские каникулы: уникальный тур по Москве
Исследуйте итальянское наследие Москвы, наслаждаясь историями, архитектурой и кофе в стиле Рима
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в понедельник в 18:00, в воскресенье в 17:00
14 дек в 17:00
15 дек в 18:00
1500 ₽ за человека