Автомобильная экскурсия по Москве - всё самое главное

Автомобильная экскурсия по главным достопримечательностям Москвы: Чистые пруды, старейшие московские вокзалы, Китай0город, Замоскворечье, Воробьёвы горы, Москва-Сити, сталинские высотки. Лучшие панорамы города за 2,5 часа.
Описание экскурсии

Москва:

  • главные достопримечательности за 2,5 часа.
  • Главные локации и лучшие панорамы столицы в компании увлеченного гида всего за 2,5 часа. Вы увидите самое сердце Москвы — те места, где возникла, становилась, крепла и возвышалась земля Русская. От древнего Кремля до современных небоскребов Москва-Сити.
  • Историческое сердце Москвы.
  • Вы увидите Кремль, Красную площадь, Спасскую башню, Храм Василия Блаженного, колокольню Иван Великий, Успенский и Архангельский соборы — главные объекты московского и всероссийского исторического и культурного наследия. Особое внимание уделим Боровицкому холму и Боровицкой башне Кремля — месту рождения города.
  • Панорамы и архитектурные шедевры.
С Воробьёвых гор вы увидите потрясающую панораму города, сделаете уникальные фотографии. Увидите сталинские высотки, Поклонную гору — главный комплекс, посвящённый победам России, Москва-Сити с его небоскребами, Белый дом, Новый Арбат, Большой и Малый театры. Важная информация:
  • Экскурсия проводится на седане представительского класса Infiniti M25 или Volvo S80.
  • Для групп от 5 до 9 человек — минивэн, от 10 до 18 — микроавтобус, от 19 до 46 — туристический автобус (цена индивидуально).
  • Сообщите заранее о детях до 7 лет для предоставления детского кресла.
  • Возможен трансфер из аэропортов и вокзалов за дополнительную плату.
  • Экскурсия имеет четкое место начала - метро Чистые Пруды, выход номер 1, и завершения - метро Китай-Город, выход номер 6.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь трёх вокзалов
  • Улица Мясницкая
  • Район Чистые пруды
  • Площадь Покровские ворота
  • Район Ивановская горка
  • Лубянская площадь
  • Улица Варварка
  • Красная площадь, парк Зарядье
  • Храм Василия Блаженного
  • Большой Каменный и Большой Замоскворецкий мосты
  • Район Замоскворечье
  • Панорамы Московского Кремля
  • Храм Христа Спасителя
  • Памятник 300-летию военно-морского флота РФ
  • Воробьёвы горы
  • Москва-Сити
  • Сталинские высотки
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Чистые пруды, Сокольническая линия, Москва
Завершение: Метро Китай-город, выход 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
