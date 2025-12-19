Я организую для вас путешествие, которое соединяет духовный опыт, историю и необыкновенную красоту православной архитектуры. На автомобиле представительского класса вы проедете дорогами паломников в Новый Иерусалим, Звенигород и парк «Патриот». Прикоснётесь к чудотворным иконам и откроете для себя основы христианства — без догматизма и сложных терминов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Новый Иерусалим — «русская Голгофа»

Начнём с одного из самых символичных мест Подмосковья — Нового Иерусалима. Это точная копия Храма Гроба Господня. Здесь вы увидите архитектуру, в которой соединились глубокий замысел и редкая для своего времени смелость. Поговорим о событиях, связанных с апостолами, о чудесах, о первых столетиях христианства и о смыслах, которые вдохновили создателей этой святыни.

Саввино-Сторожевский монастырь

Следующая остановка — древняя обитель под Звенигородом. Здесь вы увидите архитектурные ансамбли, которые сохранили дух Руси времён Сергия Радонежского. Поклонитесь мощам преподобного Саввы — духовника Сергия — и услышите истории о чудесах, связанных с монастырём и его необычной связью с эпохой Наполеона.

Главный храм Вооружённых Сил

Путешествие завершится у величественного храма, в каждой детали которого зашифрован символизм Великой Победы. Вы увидите огромный 90-тонный колокол, подниметесь к мозаикам и барельефам, рассказывающим о подвигах России, и почувствуете масштаб современного церковного искусства.

Во время поездки вы услышите живой и понятный рассказ:

о сакральных событиях и подвигах святых

необычных сюжетах, например о том, как пасынок Наполеона оказался связан с духовником Сергия Радонежского

чудесах и явлениях, сохранившихся в монастырских летописях

героях русской рати и духовном смысле воинской доблести

На каждой локации у вас будет до 1,5 часов свободного времени. По желанию вы сможете помолиться у святынь и совершить омовение в святом источнике Саввино-Сторожевского монастыря.

Организационные детали