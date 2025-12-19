Авторская экскурсия «Большое путешествие к православным святыням»
Раскрыть сокровенные смыслы христианства, побывав в Новом Иерусалиме, Звенигороде и парке «Патриот»
Я организую для вас путешествие, которое соединяет духовный опыт, историю и необыкновенную красоту православной архитектуры.
На автомобиле представительского класса вы проедете дорогами паломников в Новый Иерусалим, Звенигород и парк «Патриот».
Прикоснётесь к чудотворным иконам и откроете для себя основы христианства — без догматизма и сложных терминов.
Описание экскурсии
Новый Иерусалим — «русская Голгофа»
Начнём с одного из самых символичных мест Подмосковья — Нового Иерусалима. Это точная копия Храма Гроба Господня. Здесь вы увидите архитектуру, в которой соединились глубокий замысел и редкая для своего времени смелость. Поговорим о событиях, связанных с апостолами, о чудесах, о первых столетиях христианства и о смыслах, которые вдохновили создателей этой святыни.
Саввино-Сторожевский монастырь
Следующая остановка — древняя обитель под Звенигородом. Здесь вы увидите архитектурные ансамбли, которые сохранили дух Руси времён Сергия Радонежского. Поклонитесь мощам преподобного Саввы — духовника Сергия — и услышите истории о чудесах, связанных с монастырём и его необычной связью с эпохой Наполеона.
Главный храм Вооружённых Сил
Путешествие завершится у величественного храма, в каждой детали которого зашифрован символизм Великой Победы. Вы увидите огромный 90-тонный колокол, подниметесь к мозаикам и барельефам, рассказывающим о подвигах России, и почувствуете масштаб современного церковного искусства.
Во время поездки вы услышите живой и понятный рассказ:
о сакральных событиях и подвигах святых
необычных сюжетах, например о том, как пасынок Наполеона оказался связан с духовником Сергия Радонежского
чудесах и явлениях, сохранившихся в монастырских летописях
героях русской рати и духовном смысле воинской доблести
На каждой локации у вас будет до 1,5 часов свободного времени. По желанию вы сможете помолиться у святынь и совершить омовение в святом источнике Саввино-Сторожевского монастыря.
Организационные детали
Экскурсия проводится на новом BMW X5
Входные билеты не нужны
Единственная дополнительная статья расходов — обед. Я предложу несколько проверенных мест: от монастырских трапезных и уютных столовых до кафе и пиццерий
Если планируете омовение в святом источнике, возьмите с собой купальные принадлежности
Сергей — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 51 туриста
Здравствуйте, меня зовут Сергей, я москвич. Моё увлечение по жизни — история нашей великой Родины. Готов передать вам самые интересные факты о ней в дружеском формате. Наше путешествие будет проходить на новом BMW X5.