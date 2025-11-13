Эта экскурсия подойдёт для тех, кто только знакомится с искусством. Ребята увидят работы знаменитых мастеров.
Через картины — портреты, жанровые сцены и детали — научатся замечать, понимать и называть эмоции — свои и чужие.
Будем думать, чувствовать, рассуждать — чтобы после осталось хорошее впечатление об искусстве и желание вдумчиво вернуться к нему во взрослом возрасте.
Через картины — портреты, жанровые сцены и детали — научатся замечать, понимать и называть эмоции — свои и чужие.
Будем думать, чувствовать, рассуждать — чтобы после осталось хорошее впечатление об искусстве и желание вдумчиво вернуться к нему во взрослом возрасте.
Описание экскурсии
- Мы рассмотрим популярные картины известных художников — Перова, Врубеля, Саврасова, Васнецова и прочих. Если вы хотите обсудить конкретного художника или картину, поговорим и о них (напишите мне об этом заранее).
- Как правило, в среднем за экскурсию мы изучаем 10–15 картин (6–7 художников). Всё зависит от ребёнка, его интереса и хода экскурсии. Я всегда ориентируюсь на маленьких участников.
- Мы встретим одну картину, на которой не написано, кто изображён и что происходит. Дети сами расскажут её историю, опираясь только на выражения лиц и цвет. Это не просто игра — это навык эмпатии и интерпретации, важный для любого общения в жизни.
Организационные детали
- Экскурсия оплачивается только за детей. Взрослые сопровождают бесплатно.
- Билеты в галерею нужно приобрести дополнительно — 700 ₽ за взрослого, 350 ₽ за ребёнка от 7 до 17 лет включительно.
- Экскурсия рассчитана на детей от 6 до 12 лет, но я найду, о чём поговорить и с подростками.
- Стандартная продолжительность экскурсии — 1 час. Но если я вижу, что ребёнок готов воспринимать больше информации, а родители располагают временем, длительность можно увеличить. Стоимость при этом не изменится.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Третьяковской галереи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 27 туристов
Я искусствовед, детский гид и квест-мастер с большим сердцем и страстью к Москве. Провожу экскурсии, которые дети запоминают на всю жизнь. Помогаю им не просто смотреть на картины и здания
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
13 ноя 2025
8 ноября первый раз повела девочку 9 лет в Третьяковскую галерею. Очень хотелось, чтобы Оливия поняла и полюбила этот музей. Выбрала экскурсию по названию -"Смотри сердцем". И не ошиблась.
Оливия вышла
Оливия вышла
Ю
Юлиана
11 ноя 2025
Брала экскурсию в Третьяковку для племянника. Честно говоря, у меня были сомнения, что подростку понравится, последние посещения музеев он скучающе погружался в телефон… Не знаю как, но Полина сумела не
Д
Дарья
9 ноя 2025
Огромное спасибо за экскурсию «Смотри сердцем»! Это было не просто знакомство с искусством, а настоящее путешествие в мир чувств и фантазии. Детям (8 и 11 лет) понравилось! Интересные диалоги и открытия на каждом шагу. Теперь они смотрят на картины совсем другими глазами. Однозначно рекомендую!
К
Ксения
6 ноя 2025
Хорошая экскурсия для подростка. Огромное спасибо. Молодому человеку было очень интересно, время пролетело незаметно, экскурсовод Полина прекрасно дает материал, с ребенком в диалоге. С собой принес фото-наклейки картин и дома с удовольствием пересказывал полученную информацию.
Т
Татьяна
29 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Правильная подача информации! Современных детей (7 и 11 лет) не так просто расшевелить, но Полине это удалось! И вот отсутствующий взгляд сменяется сначала заинтересованным, потом удивленным, и, наконец,
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Квест
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 1625 ₽ за человека
Квест
Квест-прогулка «Операция: похищенный шедевр» в Третьяковской галерее
Начало: Лаврушинский пер., 10
Расписание: Согласно режиму работы Третьяковской галереи
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000 ₽ за человека
Билеты
Тайны Третьяковской галереи
Начало: Лаврушинский переулок, 10
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
4000 ₽ за билет