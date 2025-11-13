читать дальше

в совершенном восторге от экскурсии, я бы даже сказала, что она была огорчена, что экскурсия закончилась.

Это не экскурсия в обычном ее понимании, а диалог с ребенком. Причем сначала ребенок самостоятельно пытается понять и объяснить что изображено на картине, какие эмоции она вызывает и почему, а потом уже следует небольшое повествование. 1,5 часа полного погружения в мир искусства.

Полина, спасибо большое!

Просьба Оливии сходить еще раз на такую же экскурсию - лучшая оценка.

Рекомендую эту экскурсию детям 6-12 лет.