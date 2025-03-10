Мастер-классы по рисованию – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы по рисованию» в Москве, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
3 часа
13 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Искусство Востока: роспись керамики
Погрузитесь в мир восточной росписи и создайте уникальное изделие в уютной кофейне. Узнайте больше о культуре и философии Востока
Начало: В районе м. "Партизанская"/МЦК "Измайлово"
30 мар в 11:00
5 апр в 11:00
2700 ₽ за человека
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
Погрузитесь в мир искусства и вина на мастер-классе, где вы создадите уникальный этюд и насладитесь дегустацией в приятной компании
Начало: Недалеко от метро «Орехово»
30 мар в 14:00
1 апр в 17:00
от 5000 ₽ за человека
Кофейные картины: мастер-класс от художника в Москве
2 часа
Индивидуальная
Кофейные картины: мастер-класс от художника в Москве
Насладиться ароматом кофе и создать этюды в сепии
Начало: Недалеко от метро «Орехово»
30 мар в 14:30
1 апр в 14:00
от 4000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    10 марта 2025
    Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
    Все было отлично организовано и продумано. Нам показали много образцов росписи, в достаточном количестве были краски, кисти. Уютное помещение и
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    приятная ведущая! Было даже кофе/ чаепитеие, к чаю каждый заказал десерт или панини из кафе. Мы очень приятно провели время и унесли с собой раписанные нами плиточки или тарелочки. От души рекомендую формат для приятного времяпровождения! Думали, что не справимся, но у всех все получилось! Спасибо)

  • Д
    Дарья
    24 февраля 2025
    Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
    Давно хотела на этот мастер-класс, т. к. изучаю искусство ислама, и хотелось узнать новое + практику с дпи. Мне понравился ведущий, душевная атмосфера и результат - расписная тарелочка. Не хватило аутентичного чаепития из красивого сервиза как на фото в профиле.
    Давно хотела на этот мастер-класс, т. к. изучаю искусство ислама, и хотелось узнать новое + практику
  • М
    Марина
    23 февраля 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Очень все понравилось, хорошая организация, уютная атмосфера, Дарья замечательный мастер, все объясняла, давала советы и у нас даже получилось!!! Большое спасибо!!!
    Очень все понравилось, хорошая организация, уютная атмосфера, Дарья замечательный мастер, все объясняла, давала советы и у
  • А
    Алексей
    15 января 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Великолепный вариант для размеренного, но очень интересного и полезного времяпрепровождения с элементами релакса. Полная арт-терапия. Были семьей, переживали, что не
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    у всех получится сделать работу. В результате - не только все получилось, но еще и все знакомые и друзья с недоверием позже отнеслись, сами ли мы это сваяли!))) Необыкновенные девочки-организаторы. Располагают к себе, стараются удержать атмосферу добра и позитива, интересные, творческие, инициативные! Классная и располагающая обстановка в самой студии - все комфортно, атмосферно, настраивает на познание себя и своих творческих способностей, располагает к беседам… Нам все понравилось! довольны не только результатом, но и новым опытом! Большое спасибо за такой формат! Необычно, интересно, познавательно! Всем рекомендуем!!!

  • С
    Светлана
    11 января 2025
    Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
    Дарья, спасибо! Нам очень понравилось, и организация мероприятия, и подача материала и конечно результат нашего мастер класса. Все было супер!
    Дарья, спасибо! Нам очень понравилось, и организация мероприятия, и подача материала и конечно результат нашего мастер класса. Все было супер!
  • Г
    Гвоздкова
    9 декабря 2024
    Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
    Огромное спасибо Мастеру Ирине. Все было продумано до мелочей. Лекция, оформление, проведение мастер- класса, все на высоком профессиональном уровне. Очень приятная локация и, конечно, общение.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мастер-классы по рисованию»

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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Патриаршие пруды
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Воробьевы Горы
  9. Александровский сад
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в марте 2025
Сейчас в Москве в категории "Мастер-классы по рисованию" можно забронировать 3 экскурсии от 2700 до 5000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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