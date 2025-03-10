Мини-группа
до 7 чел.
Искусство Востока: роспись керамики
Погрузитесь в мир восточной росписи и создайте уникальное изделие в уютной кофейне. Узнайте больше о культуре и философии Востока
Начало: В районе м. "Партизанская"/МЦК "Измайлово"
30 мар в 11:00
5 апр в 11:00
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
Рисование вином: мастер-класс от художника (18+)
Погрузитесь в мир искусства и вина на мастер-классе, где вы создадите уникальный этюд и насладитесь дегустацией в приятной компании
Начало: Недалеко от метро «Орехово»
30 мар в 14:00
1 апр в 17:00
от 5000 ₽ за человека
Индивидуальная
Кофейные картины: мастер-класс от художника в Москве
Насладиться ароматом кофе и создать этюды в сепии
Начало: Недалеко от метро «Орехово»
30 мар в 14:30
1 апр в 14:00
от 4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия10 марта 2025Все было отлично организовано и продумано. Нам показали много образцов росписи, в достаточном количестве были краски, кисти. Уютное помещение и
- ДДарья24 февраля 2025Давно хотела на этот мастер-класс, т. к. изучаю искусство ислама, и хотелось узнать новое + практику с дпи. Мне понравился ведущий, душевная атмосфера и результат - расписная тарелочка. Не хватило аутентичного чаепития из красивого сервиза как на фото в профиле.
- ММарина23 февраля 2025Очень все понравилось, хорошая организация, уютная атмосфера, Дарья замечательный мастер, все объясняла, давала советы и у нас даже получилось!!! Большое спасибо!!!
- ААлексей15 января 2025Великолепный вариант для размеренного, но очень интересного и полезного времяпрепровождения с элементами релакса. Полная арт-терапия. Были семьей, переживали, что не
- ССветлана11 января 2025Дарья, спасибо! Нам очень понравилось, и организация мероприятия, и подача материала и конечно результат нашего мастер класса. Все было супер!
- ГГвоздкова9 декабря 2024Огромное спасибо Мастеру Ирине. Все было продумано до мелочей. Лекция, оформление, проведение мастер- класса, все на высоком профессиональном уровне. Очень приятная локация и, конечно, общение.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мастер-классы по рисованию»
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