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Арбат не стоит встречать по одёжке. Залюбовавшись блеском его огней и роскошью домов, вы рискуете упустить самое важное.



Ведь главное, что делает эту улицу такой живой и родной — люди, воспевшие его в воспоминаниях и творчестве. Я проведу вас по самой известной улице страны, покажу памятники и особняки с историей. И расскажу о людях Арбата, их судьбах и мечтах.