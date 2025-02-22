Арбат не стоит встречать по одёжке. Залюбовавшись блеском его огней и роскошью домов, вы рискуете упустить самое важное.
Ведь главное, что делает эту улицу такой живой и родной — люди, воспевшие его в воспоминаниях и творчестве. Я проведу вас по самой известной улице страны, покажу памятники и особняки с историей. И расскажу о людях Арбата, их судьбах и мечтах.
Ведь главное, что делает эту улицу такой живой и родной — люди, воспевшие его в воспоминаниях и творчестве. Я проведу вас по самой известной улице страны, покажу памятники и особняки с историей. И расскажу о людях Арбата, их судьбах и мечтах.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы увидите
- Вестибюль станции метро «Арбатская» Филёвской линии — расскажу о плане реконструкции площади Арбатские ворота, что сбылось, а что осталось на бумаге.
- Кинотеатр «Художественный» — обсудим печальную судьбу его творца и значение в истории города.
- Усадьбу Толстых — «последний приют» Н. В. Гоголя.
- Ресторан «Прага» — как и что проигрывали азартные жители Москвы, кого спас от голодной смерти ресторан и кому не хватило 50 рублей для оплаты счёта.
- Роддом им. Грауэрмана — чей жизненный путь начался здесь и при чём тут Троцкий.
- Дома Геннадия Шпаликова, Булата Окуждавы и Анатолия Рыбакова.
- Деревянный особняк купца Пороховщикова.
- Театр им. Вахтангова.
- Дом актёра.
- Самый известный дворик Москвы и памятник самому известному русскому поэту — всё это в небольшом уютном сквере.
- Церковь Спаса в Песках.
- Музеи-квартиры А. С. Пушкина и Андрея Белого.
И узнаете
- О жителях Арбата 19 века: поэтах, художниках и писателях.
- О жизни Арбата в годы репрессий и войны.
- Как менялась и перестраивалась улица.
- Откуда у неё такое название и что здесь было пару веков назад.
- Где находится самый страшный дом Арбата.
- Кто стал прототипом булгаковского Воланда.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 22 туристов
Аккредитованный московский экскурсовод, влюблена в свой родной город и хочу передать свою любовь к нему. С удовольствием поделюсь историям из прошлого с гостям и жителям столицы. Познакомлю с выдающимися личностями и историей через архитектуру города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
22 фев 2025
Замечательная и очень интересная экскурсия в обществе гида Марии. Сразу видно знающего и влюбленного в свой город экскурсовода. Большое спасибо за интересную прогулку.
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