Эпоха позднесоветского кино – самая родная и теплая в отечественном кинематографе. Наши любимые фильмы, узнаваемые с первых кадров, сформировали культурный код нескольких поколений. Приглашаем вас на прогулку по тем самым улицам, которые стали родными для миллионов зрителей. Разгадайте шифры Гайдая и узнайте, где жили и снимались легенды советского кино!
Описание квестаМосква в объективе кинокамеры Мы предлагаем вместе пройтись по знаковым локациям, которые стали декорациями для известных фильмов. Где скрывались «джентльмены удачи»? По какому принципу Рязанов заселял своих героев в кино? Какая незримая нить связывает фильмы Бондарчука и Гайдая? В каком архитектурном пространстве пересекались Булгаков, Рязанов и Шахназаров? Ответы на эти и другие вопросы ждут вас в этом увлекательном квесте! Как это устроено? Два простых шага — и город превращается в игру. После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. А если я плохо знаю город? Это то, что нужно! Большая часть заданий требует логики и смекалки, а не знания улиц. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что включено
- Квест в Вашем телефоне
Что не входит в цену
- Услуги гида (сопровождение гидом не предусмотрено!)
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Маяковская, Триумфальная площадь
Завершение: М. Цветной бульвар
Когда и сколько длится?
Когда: Квест-экскурсию вы проходите в любое удобное для вас время. Рекомендуем проходить в светлое время суток.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
