Когда: Перед оплатой бронирования обязательно уточните у гида возможность проведения экскурсии на конкретное временя. Экскурсия проводится при наборе от двух и больше человек. Проезд на экобасе не входит в стоимость экскурсии. Оплата на месте картой банка или «Тройка». Стоимость проезда составит от 200 до 500 рублей в зависимости от дня недели и способа оплаты.

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала