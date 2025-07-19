Путешествие в историю Москвы, где звон колоколов и гул турбин звучат рядом — прекрасная возможность отдыха со своими близкими.
Вас ожидает приятное часовое путешествие на современном электросудне по новому маршруту по историческому руслу Москвы-реки в сопровождении экскурсовода.
Описание водной прогулки
Через панорамные окна вы увидите духовные центры столицы:
- Симонов монастырь — место, где покоятся герои Куликовской битвы.
- Новоспасский монастырь — хранитель царских и патриарших историй.
• Данилов монастырь — духовный центр Москвы с тысячелетней историей. Услышите индустриальные легенды:
- Завод ЗИЛ — от лимузинов для вождей до церковных колоколов.
- Даниловская мануфактура — как завод стал арт-кварталом.
- Бизнес-модель развития производства 19 века и «социальная ответственность» купца-предпринимателя.
- Формирование городской среды вокруг фабрики и создание пространства «города в городе».
- Завод «Динамо» — символ инженерного рывка страны. Помимо водной части, вас ждет пешеходная экскурсия по территории Крутицкого подворья! (для мини-групп) «Крутицы» — удивительный «островок» старой Москвы. Относительно небольшое пространство в самом центре огромного мегаполиса сохранило многовековую историю и архитектурный комплекс 17 века. Мы побываем в бывшей резиденции митрополитов Сарских и Подонских и вспомним особую миссию «Крутиц» в истории страны. Среди старинных храмов и палат выделяется «Изразцовый терем» с ажурными кованными решётками ворот. Это настоящая архитектурная «жемчужина» всего комплекса строений. Мы зайдём в Успенский собор, в митрополичьи палаты с надземными переходами и фруктовым садом, выйдем на главную площадь, от которой уходит улица старинных домиков 19 века. Для участников индивидуальной экскурсии предлагается 2 пешеходные программы на выбор: Крутицкое подворье или Даниловская мануфактура (одна из двух на выбор). Мы увидим старые цеха и фабричные конторы «Товарищество Даниловской мануфактуры» и узнаем, как из небольшого производства с двумя сотнями станков «Даниловка» превратилось в крупнейший промышленный комплекс. Во время экскурсии поднимем актуальные темы:.
- Увидим «именные» цеха, конторы и ряды в честь людей, связанных с «Даниловской мануфактурой», а именно: особняк Мещерин, контора Кнопа, корпус Гастелло, ряды Солдатёнкова, батистовый, сатиновый, хлопковый, ситцевый корпуса. В настоящее время пространство текстильной фабрики «Даниловская мануфактура» — крупнейший бизнес-квартал с лофтами и ресторанами. Важная информация:.
- Перед бронированием экскурсии уточните у вашего гида наличие свободных мест.
- Проезд на экобасе не входит в стоимость экскурсии. Оплата на месте картой банка или «Тройка». Стоимость проезда составит от 200 до 500 рублей в зависимости от дня недели и способа оплаты.
- Всем участникам будут выданы наушники для качественного звучания голоса гида.
- Конечная точка маршрута — причал «ЗИЛ».
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Симонов монастырь
- Новоспасский монастырь
- Данилов монастырь
- Завод ЗИЛ
- Даниловская мануфактура
- Завод «Динамо»
- Крутицкое подворье
Что включено
- Услуги гида
- Радиогид и наушники
Что не входит в цену
- Проезд на электросудне: оплата картой от 200 - 500 руб. /чел. (в зависимости от дня недели)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Причал «Новоспасский», Краснохолмская набережная
Завершение: Причал «ЗИЛ», набережная Марка Шагала
Когда и сколько длится?
Когда: Перед оплатой бронирования обязательно уточните у гида возможность проведения экскурсии на конкретное временя. Экскурсия проводится при наборе от двух и больше человек.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Раиса
19 июл 2025
Мы были на экскурсии с супругом. Нам понравилась организация, все быстро и четко. Ольга была всегда на связи. Ольга - умница, её рассказ очень интересный, слушали с удовольствием! Ольга, большое Вам спасибо! Желаем Вам много экскурсантов! Были рады встрече с Вами!
Входит в следующие категории Москвы
