Это вдохновляющая экскурсия ⛳ для тех, кто хочет сделать этот мир лучше!
Истории о дореволюционных предпринимателях, оставившие столице богатое наследие. Вы узнаете, что креатив и находчивость были в почёте во все времена!
Наш маршрут начнется на Цветном бульваре. Мы будем двигаться по невидимой реке Неглинке, которая со временем обросла прекрасным архитектурным ансамблем.
Мы детально рассмотрим Сандуновские бани и обязательно завернём на задний фотогеничный дворик.
Нарядная Рождественка покажет нам важный городской артефакт. Шумный Кузнецкий мост расскажет свои секреты про банки, доходные дома и мастерские.
Мы увидим древнеримского Бога, который будет наблюдать за нами со стен Петровского пассажа. Раскроем секрет ЦУМа – его настоящее имя!
Как появился салат Оливье?
Как Бландов с помощью красоты, молодости и хитрости добыл кефир?
Почему Вера Фирсанова выбрала путь бизнес-леди?
А вдруг Савва Мамонтов стал бы артистом и не видать нам Метрополь?
Все ответы вы узнаете на моей экскурсии 🧭 “Бизнес по-московски”