Это вдохновляющая экскурсия ⛳ для тех, кто хочет сделать этот мир лучше!

Истории о дореволюционных предпринимателях, оставившие столице богатое наследие. Вы узнаете, что креатив и находчивость были в почёте во все времена!

Наш маршрут начнется на Цветном бульваре. Мы будем двигаться по невидимой реке Неглинке, которая со временем обросла прекрасным архитектурным ансамблем.

Мы детально рассмотрим Сандуновские бани и обязательно завернём на задний фотогеничный дворик.

Нарядная Рождественка покажет нам важный городской артефакт. Шумный Кузнецкий мост расскажет свои секреты про банки, доходные дома и мастерские.

Мы увидим древнеримского Бога, который будет наблюдать за нами со стен Петровского пассажа. Раскроем секрет ЦУМа – его настоящее имя!

Как появился салат Оливье?

Как Бландов с помощью красоты, молодости и хитрости добыл кефир?

Почему Вера Фирсанова выбрала путь бизнес-леди?

А вдруг Савва Мамонтов стал бы артистом и не видать нам Метрополь?

Все ответы вы узнаете на моей экскурсии 🧭 “Бизнес по-московски”