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Бизнес по-московски

Колмагорова Д.
Колмагорова Д. – Гид из Москвы
Бизнес по-московски
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 900 ₽ за человека

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Бизнес по-московски
Бизнес по-московски

Что вы увидите

  • Сандуновские бани
  • Петровский пассаж
  • ЦУМ и другие
Это вдохновляющая экскурсия ⛳ для тех, кто хочет сделать этот мир лучше!
Истории о дореволюционных предпринимателях, оставившие столице богатое наследие. Вы узнаете, что креатив и находчивость были в почёте во все времена!
Наш маршрут начнется на Цветном бульваре. Мы будем двигаться по невидимой реке Неглинке, которая со временем обросла прекрасным архитектурным ансамблем.
Мы детально рассмотрим Сандуновские бани и обязательно завернём на задний фотогеничный дворик.
Нарядная Рождественка покажет нам важный городской артефакт. Шумный Кузнецкий мост расскажет свои секреты про банки, доходные дома и мастерские.
Мы увидим древнеримского Бога, который будет наблюдать за нами со стен Петровского пассажа. Раскроем секрет ЦУМа – его настоящее имя!
Как появился салат Оливье?
Как Бландов с помощью красоты, молодости и хитрости добыл кефир?
Почему Вера Фирсанова выбрала путь бизнес-леди?
А вдруг Савва Мамонтов стал бы артистом и не видать нам Метрополь?
Все ответы вы узнаете на моей экскурсии 🧭 “Бизнес по-московски”
Начало
🚩 Выход 2 ст. м. Трубная, площадь Трубная
Место завершения
🏁 Театральный проезд 3 ст.4
Бизнес по-московски
Бизнес по-московски
Бизнес по-московски
Бизнес по-московски

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Колмагорова Д.
Колмагорова Д.
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