Замоскворечье — старинный район, заповедный уголок Москвы.



Здесь сохранилась уникальная застройка, а в названиях улиц и храмов словно отражается вся история столицы.



Здесь каждый переулок может поведать о далёком прошлом, и поделиться с нами преданиями старины.



Вы пройдётесь по Замоскворечью слободскому, стрелецкому и купеческому, познакомитесь с историей этого района, полюбуетесь его уникальной архитектурой.



Вы увидите множество храмов, узнаете, почему один из переулков получил имя в честь Черниговских святых и что можно увидеть во дворе купеческой усадьбы.