История старинного района
Замоскворечье — старинный район, заповедный уголок Москвы. Здесь сохранилась уникальная застройка, а в названиях улиц и храмов словно отражается вся история столицы. Здесь каждый переулок может поведать о далёком прошлом, и поделиться с нами преданиями старины. На экскурсии Вы пройдётесь по самобытным улицам Замоскворечья, познакомитесь с его самыми яркими достопримечательностями, услышите истории о замечательных людях, которые жили здесь.
На этой экскурсии Вы:
- увидите Замоскворечье стрелецкое, дворянское и купеческое; *
- полюбуетесь красивыми храмами и узнаете, где находится один из старейших храмов Замоскворечья;
- прогуляетесь по бывшим землям знаменитой ткацкой слободы;
- увидите, как палаты XVII века превращались в особняки;
- узнаете о том, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район.
- Гуляя по его заповедным улочкам, мы постараемся уловить и прочувствовать дух старой Москвы, который сохраняется здесь и сегодня.