Старинные переулки Замоскворечья

Замоскворечье - старинный район, заповедный уголок Москвы

4.8
8 отзывов
Замоскворечье — старинный район, заповедный уголок Москвы.

Здесь сохранилась уникальная застройка, а в названиях улиц и храмов словно отражается вся история столицы.

Здесь каждый переулок может поведать о далёком прошлом, и поделиться с нами преданиями старины.

Вы пройдётесь по Замоскворечью слободскому, стрелецкому и купеческому, познакомитесь с историей этого района, полюбуетесь его уникальной архитектурой.

Вы увидите множество храмов, узнаете, почему один из переулков получил имя в честь Черниговских святых и что можно увидеть во дворе купеческой усадьбы.
Старинные переулки Замоскворечья
Старинные переулки Замоскворечья
Старинные переулки Замоскворечья
Старинные переулки Замоскворечья

Что вы увидите 🤩

  • храм священномученика Климента, папы Римского
  • купеческие особняки доходные дома на главной улице Замоскворечья
  • храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи, что под Бором
  • храм Черниговских чудотворцев великого князя Михаила и боярина Феодора
  • Гимназия Косицына
  • храм Воскресения Христова в Кадашах
  • Третьяковская галерея
  • усадьба Демидова
  • храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".
История старинного района
Замоскворечье — старинный район, заповедный уголок Москвы. Здесь сохранилась уникальная застройка, а в названиях улиц и храмов словно отражается вся история столицы. Здесь каждый переулок может поведать о далёком прошлом, и поделиться с нами преданиями старины. На экскурсии Вы пройдётесь по самобытным улицам Замоскворечья, познакомитесь с его самыми яркими достопримечательностями, услышите истории о замечательных людях, которые жили здесь.

На этой экскурсии Вы:

  • увидите Замоскворечье стрелецкое, дворянское и купеческое; *
  • полюбуетесь красивыми храмами и узнаете, где находится один из старейших храмов Замоскворечья;
  • прогуляетесь по бывшим землям знаменитой ткацкой слободы;
  • увидите, как палаты XVII века превращались в особняки;
  • узнаете о том, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район.
  • Гуляя по его заповедным улочкам, мы постараемся уловить и прочувствовать дух старой Москвы, который сохраняется здесь и сегодня.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
2 750 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
ул. Большая Ордынка, 21с2
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник: 11-19. Вторник: с 15. Среда: с 12. Сб: 10-14. Вск: с 14
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Понедельник: 11-19. Вторник: с 15. Среда: с 12. Сб: 10-14. Вск: с 14

Оксана А.
Оксана А.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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