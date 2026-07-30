Этот ежедневный речной маршрут стартует от Киевской площади — отсюда вы увидите небоскрёбы Москва-Сити.
Затем теплоход пройдёт мимо живописных московских парков и главных достопримечательностей, включая Храм Христа Спасителя, Кремль, парк «Зарядье», высотку на Котельнической набережной. Финал — причал «Кленовый бульвар» недалеко от Коломенского. На борту работает ресторан.
Затем теплоход пройдёт мимо живописных московских парков и главных достопримечательностей, включая Храм Христа Спасителя, Кремль, парк «Зарядье», высотку на Котельнической набережной. Финал — причал «Кленовый бульвар» недалеко от Коломенского. На борту работает ресторан.
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Киевский» (посадка) — Дом правительства — Гостиница «Украина» — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — МГУ — Стадион «Лужники» — Московская канатная дорога — Воробьёвы горы — Парк Горького → Крымский мост — Парк искусств «Музеон» и Новая Третьяковка — Памятник Петру I — Храм Христа Спасителя — Театр Эстрады — Кремль — Собор Василия Блаженного — Парк «Зарядье» — Парящий мост — Высотка на Котельнической набережной — Краснохолмский мост — Дом Музыки — Новоспасский мост — Автозаводский мост — «Полуостров ЗИЛ» — Нагатинский метромост — Южный речной вокзал — Нагатино — Причал «Кленовый бульвар» (высадка)
Организационные детали
- Продолжительность 2 ч 25 мин
- Прогулка проходит на теплоходе «Удача» или «Счастье». На борту есть туалет, кондиционер и тёплые пледы
- Прогулка доступна для гостей с велосипедами и детскими колясками. Нельзя с животными
- Запрещено проносить на борт любую еду и напитки. На борту работает ресторан европейской кухни
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый, с 12 лет, ПН, ВТ, СР, ЧТ
|690 ₽
|Льготный, для детей до 12 лет, многодетных семей, пенсионеров, участников СВО, ПН, ВТ, СР, ЧТ
|490 ₽
|Взрослый, с 12 лет, ПТ, СБ—ВС
|890 ₽
|Льготный, для детей до 12 лет, многодетных семей, пенсионеров, участников СВО, ПТ, СБ—ВС
|690 ₽
|Дети до 5 лет, Без предоставления посадочного места
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
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Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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