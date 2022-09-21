Если взять карту Китай-города и посмотреть на историю зданий, то большинство из них так или иначе связаны с бизнесом. Эту тему и раскроет моя экскурсия. Вы увидите, насколько разными могут быть назначения зданий при одной цели — получение дохода. Найдете отражение этой цели в архитектуре и посмотрите, как менялся центр Москвы. Я расскажу:
Мы погрузимся в атмосферу древней Москвы времен Ивана Грозного. На Варварке посмотрим на Английское посольство — здание, которому больше пяти столетий. Пройдем по Ильинке, не пропустим Гостиный двор, Биржу и известные банки. Повернем в тихие переулки, найдем героев Древней Греции в декоре московских домов, встретим образцы готики и модерна, нео-барокко и классицизма. Вернемся на Ильинку к величественному зданию Северного страхового общества и завершим экскурсию недалеко от метро Китай-город. Кстати, почему Китай? Обязательно расскажу!