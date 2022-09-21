Вас ждет Москва-Сити 19 века! На экскурсии вы посмотрите на Китай-город как на финансовый центр и увидите, как деньги позволяли создавать здесь архитектурные шедевры. Мы поговорим о торговых делах и доходных домах, о стилистике зданий и о переменах, диктуемых временем. Гулять будем по Варварке, Ильинке, тихим переулкам — и в итоге вы по-новому взглянете на знакомые места.

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Описание

Что вас ожидает

Финансовый центр Москвы 19 века

Если взять карту Китай-города и посмотреть на историю зданий, то большинство из них так или иначе связаны с бизнесом. Эту тему и раскроет моя экскурсия. Вы увидите, насколько разными могут быть назначения зданий при одной цели — получение дохода. Найдете отражение этой цели в архитектуре и посмотрите, как менялся центр Москвы. Я расскажу:

Что приносило деньги и где их можно было потратить;

Какое заведение стоило посетить, чтобы услышать мнение людей, обладающих миллионами;

Такое ли уж новое понятие — фондовая биржа;

И были ли небоскребы в 19 веке…

Старинный город

Мы погрузимся в атмосферу древней Москвы времен Ивана Грозного. На Варварке посмотрим на Английское посольство — здание, которому больше пяти столетий. Пройдем по Ильинке, не пропустим Гостиный двор, Биржу и известные банки. Повернем в тихие переулки, найдем героев Древней Греции в декоре московских домов, встретим образцы готики и модерна, нео-барокко и классицизма. Вернемся на Ильинку к величественному зданию Северного страхового общества и завершим экскурсию недалеко от метро Китай-город. Кстати, почему Китай? Обязательно расскажу!