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Большой бизнес в старом Китай-городе

Погрузитесь в историю Москвы, изучая финансовый центр 19 века. Узнайте, как здания служили бизнесу, и откройте для себя архитектурные шедевры прошлых эпох
На этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Москвы-Сити 19 века. Увидите, как Китай-город был финансовым центром, и узнаете, как деньги влияли на архитектуру. Прогулка по Варварке и Ильинке покажет
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вам, что приносило доход и где его тратили.

Откройте для себя здания, которые когда-то были важными торговыми точками, и насладитесь историей старинного города. Это путешествие по улицам и переулкам поможет взглянуть на Москву с новой стороны

5
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать историю финансового центра Москвы
  • 🗺️ Прогуляться по старинным улицам
  • 🏦 Увидеть архитектурные шедевры
  • 💼 Понять, как бизнес влиял на город
  • 📚 Получить новые знания о Москве
Большой бизнес в старом Китай-городе
Большой бизнес в старом Китай-городе
Большой бизнес в старом Китай-городе

Что можно увидеть

  • Английское посольство
  • Гостиный двор
  • Биржа
  • Северное страховое общество

Описание экскурсии

Финансовый центр Москвы 19 века

Если взять карту Китай-города и посмотреть на историю зданий, то большинство из них так или иначе связаны с бизнесом. Эту тему и раскроет моя экскурсия. Вы увидите, насколько разными могут быть назначения зданий при одной цели — получение дохода. Найдете отражение этой цели в архитектуре и посмотрите, как менялся центр Москвы. Я расскажу:

  • Что приносило деньги и где их можно было потратить;
  • Какое заведение стоило посетить, чтобы услышать мнение людей, обладающих миллионами;
  • Такое ли уж новое понятие — фондовая биржа;
  • И были ли небоскребы в 19 веке…

Старинный город

Мы погрузимся в атмосферу древней Москвы времен Ивана Грозного. На Варварке посмотрим на Английское посольство — здание, которому больше пяти столетий. Пройдем по Ильинке, не пропустим Гостиный Двор, Биржу и известные банки. Повернем в тихие переулки, найдем героев Древней Греции в декоре московских домов, встретим образцы готики и модерна, нео-барокко и классицизма. Вернемся на Ильинку к величественному зданию Северного страхового общества и завершим экскурсию недалеко от метро Китай-город. Кстати, почему Китай? Обязательно расскажу!

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 95 туристов
Самое интересное — узнавать мир в оригинале. Экскурсия — одна из возможностей посмотреть на Москву и познакомиться). У города свои ритмы, мы встраиваемся в них или задаём собственные… История, архитектура, уникальность — составляющие моих экскурсий. Буду рада видеть вас на своих прогулках по Москве. Аккредитованный гид, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов, выпускница школы «Москва глазами инженера».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Коротко: экскурсия очень понравилась, хотим в планах взять еще по другим районам

Подробности.
Живу в Москве третий год, уже неплохо изучил где-что в центре находится, но не хватает душевности в прогулках. Поэтому
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мы решили взять экскурсию чтобы понять историю места и каждого здания которые находится в нём. Всех карт раскрывать не буду чтоб не спойлерить. Встретились с экскурсоводом во время у Китай города. Послушали этимологию названия района, его историю, а также сейчас и недалёком прошлом. Дальше прошлись по Варварке прослушали информацию о парке зарядье и о палатах которые находятся в нём. После этого свернули на Ильинку и послушали информацию про Гостиный двор, здание торгово промышленной палаты РФ, здание министерства финансов России и другие. Про каждый из объектов Наталья рассказала историю в прошлом, интересные мнения горожан и истории о зданиях. Также рассказы были подкреплены историческим контекстом, что того более глубокое понимание принятых решений. полезно было узнать что означают рисунки на фасадах, почему Гостиный двор так назван, и увидеть стиль Тиффани.

После экскурсии, здания как будто ожили для меня. Каждое из них стало собеседником который хранит и рассказывает интересную историю о своем прошлом.

Большое спасибо Наталье, что в моем заказе размещённый за 3 часа до начала экскурсии она разглядела большой интерес, и согласилась провести ее нам!

Коротко: экскурсия очень понравилась, хотим в планах взять еще по другим районам
Коротко: экскурсия очень понравилась, хотим в планах взять еще по другим районам
Коротко: экскурсия очень понравилась, хотим в планах взять еще по другим районам
Коротко: экскурсия очень понравилась, хотим в планах взять еще по другим районам
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К
На прошлой неделе я ездила в Москву. Я встретилась там со своими друзьями, мы погуляли, но все равно мне хотелось узнать город лучше, поэтому я взяла экскурсию у Наташи, и
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мои друзья согласились присоединиться, хоть, вроде бы, и сами неплохо знают город. И не разочаровались! Наташа показала нам Александровский сад, Красную Площадь… Погода была не самая приятная, но с нашим экскурсоводом нам была любая погода ни по чем! У Натальи классное чувство юмора, она так же подскажет, куда зайти погреться Спасибо за экскурсию и классно проведенное время, за эмоции!

На прошлой неделе я ездила в Москву. Я встретилась там со своими друзьями, мы погуляли, но
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А
Доброе утро!
Наталья хорошо владеет материалом, упомянула несколько интересных моментов, о которых мы, побывавшие с экскурсиями на Красной площади не один раз, не знали. Хорошо держит внимание экскурсантов младшего возраста, которые изначально пытались заменить экскурсию листанием шортсов в гаджетах. Экскурсия понравилась и взрослым, и детям, узнали много нового.
Спасибо Наталье!
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В
Отличная экскурсия! 2 часа пролетели незаметно
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Станислав
Эта экскурсия мне очень понравилась. А теперь по существу… Скучно, сухо, монотонно - это НЕ про данную программу!
Напротив, прогулка в сочетании с повествованием Натальи была очень динамичной, без дублирования одних
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и тех же дорог. Это именно тот случай, когда мы говорим, что несколько часов пролетают как минуты, несмотря на холодную ветреную декабрьскую погоду.
Отмечу мастерство Натальи как рассказчицы. Речь, в лучшем смысле этого слова, академичная, но лёгкая. Экскурсовод предоставила сразу нам (мы были вдвоём с дочерью-подростком) возможность задавать вопросы. И на каждый из них был дан ответ. Особенно круто, что Наталья порой отвечала не сразу, а спустя недолгое время, чтобы свой ответ "проиллюстрировать" показом той или иной достопримечательности. Считаю, что это высший пилотаж!
Некоторые гиды любят рассказывать о том, что "раньше в этом месте нечто интересное стояло, а сейчас этого нет". Это тоже не про нашего экскурсовода! Наталья представила нашему вниманию то, что существует спустя десятилетия (и столетия) в реальном времени.
В общем, если Вы думаете, что от старинного наследия в Москве ничего не осталось, записывайтесь на эту программу. Во время экскурсии Вы прочувствуете - я уверен в этом! - дух этого великого города.
Спасибо! и всем привет из Новгорода Нижнего, к Москве ближнего:)

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Елена
Чудесная экскурсия по таким вроде знакомым, но как оказалось - неизведанным, местам!
Наталья - мастер своего дела, интересный рассказчик, интересующийся деталями и внимательно относящаяся к своим экскурсантам.
Время экскурсии пролетело незаметно, познавательно и очень душевно! Очень ждем от Натальи других не менее интересных путешествий, и всем интересующимся советуем!
Спасибо!
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