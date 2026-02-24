5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнать историю финансового центра Москвы
- 🗺️ Прогуляться по старинным улицам
- 🏦 Увидеть архитектурные шедевры
- 💼 Понять, как бизнес влиял на город
- 📚 Получить новые знания о Москве
Что можно увидеть
- Английское посольство
- Гостиный двор
- Биржа
- Северное страховое общество
Описание экскурсии
Финансовый центр Москвы 19 века
Если взять карту Китай-города и посмотреть на историю зданий, то большинство из них так или иначе связаны с бизнесом. Эту тему и раскроет моя экскурсия. Вы увидите, насколько разными могут быть назначения зданий при одной цели — получение дохода. Найдете отражение этой цели в архитектуре и посмотрите, как менялся центр Москвы. Я расскажу:
- Что приносило деньги и где их можно было потратить;
- Какое заведение стоило посетить, чтобы услышать мнение людей, обладающих миллионами;
- Такое ли уж новое понятие — фондовая биржа;
- И были ли небоскребы в 19 веке…
Старинный город
Мы погрузимся в атмосферу древней Москвы времен Ивана Грозного. На Варварке посмотрим на Английское посольство — здание, которому больше пяти столетий. Пройдем по Ильинке, не пропустим Гостиный Двор, Биржу и известные банки. Повернем в тихие переулки, найдем героев Древней Греции в декоре московских домов, встретим образцы готики и модерна, нео-барокко и классицизма. Вернемся на Ильинку к величественному зданию Северного страхового общества и завершим экскурсию недалеко от метро Китай-город. Кстати, почему Китай? Обязательно расскажу!
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Отзывы и рейтинг
Подробности.
Живу в Москве третий год, уже неплохо изучил где-что в центре находится, но не хватает душевности в прогулках. Поэтому
Наталья хорошо владеет материалом, упомянула несколько интересных моментов, о которых мы, побывавшие с экскурсиями на Красной площади не один раз, не знали. Хорошо держит внимание экскурсантов младшего возраста, которые изначально пытались заменить экскурсию листанием шортсов в гаджетах. Экскурсия понравилась и взрослым, и детям, узнали много нового.
Спасибо Наталье!
Напротив, прогулка в сочетании с повествованием Натальи была очень динамичной, без дублирования одних
Наталья - мастер своего дела, интересный рассказчик, интересующийся деталями и внимательно относящаяся к своим экскурсантам.
Время экскурсии пролетело незаметно, познавательно и очень душевно! Очень ждем от Натальи других не менее интересных путешествий, и всем интересующимся советуем!
Спасибо!