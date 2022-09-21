Большой бизнес в старом Китай-городе

Узнать, как деньги определяли характер и облик московского района, на авторской экскурсии

Вас ждет Москва-Сити 19 века! На экскурсии вы посмотрите на Китай-город как на финансовый центр и увидите, как деньги позволяли создавать здесь архитектурные шедевры.

Мы поговорим о торговых делах и доходных домах, о стилистике зданий и о переменах, диктуемых временем.

Гулять будем по Варварке, Ильинке, тихим переулкам — и в итоге вы по-новому взглянете на знакомые места.
Большой бизнес в старом Китай-городе
Большой бизнес в старом Китай-городе
Большой бизнес в старом Китай-городе
Большой бизнес в старом Китай-городе
Большой бизнес в старом Китай-городе
Большой бизнес в старом Китай-городе
Большой бизнес в старом Китай-городе
Большой бизнес в старом Китай-городе
Большой бизнес в старом Китай-городе
Большой бизнес в старом Китай-городе
Ближайшие даты:
23
сен
24
сен
26
сен
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Финансовый центр Москвы 19 века

Если взять карту Китай-города и посмотреть на историю зданий, то большинство из них так или иначе связаны с бизнесом. Эту тему и раскроет моя экскурсия. Вы увидите, насколько разными могут быть назначения зданий при одной цели — получение дохода. Найдете отражение этой цели в архитектуре и посмотрите, как менялся центр Москвы. Я расскажу:

  • Что приносило деньги и где их можно было потратить;
  • Какое заведение стоило посетить, чтобы услышать мнение людей, обладающих миллионами;
  • Такое ли уж новое понятие — фондовая биржа;
  • И были ли небоскребы в 19 веке…

Старинный город

Мы погрузимся в атмосферу древней Москвы времен Ивана Грозного. На Варварке посмотрим на Английское посольство — здание, которому больше пяти столетий. Пройдем по Ильинке, не пропустим Гостиный двор, Биржу и известные банки. Повернем в тихие переулки, найдем героев Древней Греции в декоре московских домов, встретим образцы готики и модерна, нео-барокко и классицизма. Вернемся на Ильинку к величественному зданию Северного страхового общества и завершим экскурсию недалеко от метро Китай-город. Кстати, почему Китай? Обязательно расскажу!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🏛История и архитектураКитай-город🗽Популярные места🧐АвторскиеУлицы и переулки

Похожие туры в Москве

Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 6 чел.
Организатор экскурсии Questeri
Questeri
Нет отзывов
Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка
Где еще можно погрузиться так глубоко в историю, как не в одном из старейших районов Москвы - Китай-городе
Станция метро Лубянка, выход 10
990 за всё до 6 чел.
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Алла
Алла
4.9
19 отзывов
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Почему этот район называется Китай-город
памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 7 285 за всё до 5 чел.
Сердце Москвы: история старого города
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Ева
Ева
5
1 отзыв
Сердце Москвы: история старого города
Мы увидим самые живописные площади старого города
Ильинский сквер, памятник Кириллу и Мефодию
6 000 за всё до 20 чел.
Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 20 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
21 отзыв
Некитайский Китай: экскурсия-квест в пределах старинной крепости
Открыть древние тайны Китай-города, расшифровать подсказки летописца и выполнить задания
у метро Китай-город
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 4 850 за всё до 5 чел.
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Irina
Irina
5
181 отзыв
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
Исследовать старейший район Москвы и прикоснуться к судьбам его жителей
у памятника героям Плевны
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
3 250 за всё до 3 чел.
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
1.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 10 чел.
Организатор экскурсии Полина
Полина
Нет отзывов
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
Совершить путешествие на «машине времени», погрузиться в прошлое Москвы и разгадать ее тайны
в районе м. Лубянка
23 сен
24 сен
25 сен
26 сен
60005 400 за всё до 10 чел.
Квест для детей по Китай-городу
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 20 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
5
2 отзыва
Квест для детей по Китай-городу
В интерактивном формате раскрыть тайны одного из древнейших районов Москвы
у Васильевского спуска
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
300 за 1 человека
Авторская экскурсия «Театральное кольцо Москвы»
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Лариса
Лариса
Нет отзывов
Авторская экскурсия «Театральное кольцо Москвы»
Погулять по театральным местам города и услышать о связанных с ними великих людях
у м. Тверская, Чеховская, Пушкинская
24 сен
1 окт
8 окт
15 окт
от 1 950 за всё до 3 чел.
К истокам московского моря
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
Нет отзывов
К истокам московского моря
Авторская экскурсия к истокам Московского моря и в древнюю Дубну
Метро Савеловская
19 890 за всё до 3 чел.
Авторская экскурсия по окрестностям Плющихи
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Авторская экскурсия по окрестностям Плющихи
Проникнуться духом Старой Москвы и разобраться в многослойной столичной архитектуре
в районе метро Смоленская
23 сен
24 сен
29 сен
30 сен
4 500 за всё до 6 чел.
История возникновения и строительства Московского метрополитена
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Лера
Лера
Нет отзывов
История возникновения и строительства Московского метрополитена
Ежедневно спускаясь в Московское метро, мы большей частью ничего
У павильона станции метро «Сокольники»
от 8 000 за всё до 10 чел.
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
4.7
347 отзывов
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
На автобусе по must-see местам столицы
у метро Площадь Революции
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
990 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ