На этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Москвы-Сити 19 века. Увидите, как Китай-город был финансовым центром, и узнаете, как деньги влияли на архитектуру. Прогулка по Варварке и Ильинке покажет

вам, что приносило доход и где его тратили. Откройте для себя здания, которые когда-то были важными торговыми точками, и насладитесь историей старинного города. Это путешествие по улицам и переулкам поможет взглянуть на Москву с новой стороны

Цена если вас не более 6 человек, но есть вариант до 6 чел.

Описание экскурсии

Финансовый центр Москвы 19 века

Если взять карту Китай-города и посмотреть на историю зданий, то большинство из них так или иначе связаны с бизнесом. Эту тему и раскроет моя экскурсия. Вы увидите, насколько разными могут быть назначения зданий при одной цели — получение дохода. Найдете отражение этой цели в архитектуре и посмотрите, как менялся центр Москвы. Я расскажу:

Что приносило деньги и где их можно было потратить;

Какое заведение стоило посетить, чтобы услышать мнение людей, обладающих миллионами;

Такое ли уж новое понятие — фондовая биржа;

И были ли небоскребы в 19 веке…

Старинный город

Мы погрузимся в атмосферу древней Москвы времен Ивана Грозного. На Варварке посмотрим на Английское посольство — здание, которому больше пяти столетий. Пройдем по Ильинке, не пропустим Гостиный Двор, Биржу и известные банки. Повернем в тихие переулки, найдем героев Древней Греции в декоре московских домов, встретим образцы готики и модерна, нео-барокко и классицизма. Вернемся на Ильинку к величественному зданию Северного страхового общества и завершим экскурсию недалеко от метро Китай-город. Кстати, почему Китай? Обязательно расскажу!