Что вас ожидает

От мальчика Бори до лауреата Нобелевской премии

Пастернак был чудаковатым человеком, но эта странность шла не от глупости, а от воспитания, которое он получил благодаря своим знаменитым родителям — художнику и пианистке. Вы больше узнаете о его семье, улыбнётесь парочке весёлых историй о поэте и погрузитесь в ту сложную эпоху, когда он жил, влюблялся и работал. Конечно, мы обсудим и его творчество: как рождались стихотворения, к кому он обращался через них? Я поделюсь тем, как возник цикл стихов из романа «Доктор Живаго» и кто стал прообразом главной героини Лары Гишар.

Мясницкая Пастернака

Мы пройдемся по местам столицы, исхоженным поэтом вдоль и поперёк. Я покажу дом, где прошло его детство; место, где он был крещен; окна его первой любви Иды Высоцкой, о которой он скажет в письме «.. эта отпетая слепая». Переулки и здания в районе Чистых прудов перестанут быть безликими после нашей прогулки, они обрастут историей как минимум одного крупнейшего поэта XX века.

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