Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках

О семье, первой любви, творчестве одного из главных поэтов 20 столетия — на прогулке по Мясницкой

О Пастернаке, нашем втором Нобелевском лауреате по литературе, рассказывать действительно увлекательно.

У него много стихов, прочно вошедших в наше сознание, — некоторые из них мы вспомним на экскурсии.

А окрестности Чистых прудов и Мясницкой улицы, не раз видавшие поэта, оживят мой рассказ и его гениальные поэтические строчки.
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках
Борис Пастернак. Рифмы судьбы в московских переулках

Что вас ожидает

От мальчика Бори до лауреата Нобелевской премии

Пастернак был чудаковатым человеком, но эта странность шла не от глупости, а от воспитания, которое он получил благодаря своим знаменитым родителям — художнику и пианистке. Вы больше узнаете о его семье, улыбнётесь парочке весёлых историй о поэте и погрузитесь в ту сложную эпоху, когда он жил, влюблялся и работал. Конечно, мы обсудим и его творчество: как рождались стихотворения, к кому он обращался через них? Я поделюсь тем, как возник цикл стихов из романа «Доктор Живаго» и кто стал прообразом главной героини Лары Гишар.

Мясницкая Пастернака

Мы пройдемся по местам столицы, исхоженным поэтом вдоль и поперёк. Я покажу дом, где прошло его детство; место, где он был крещен; окна его первой любви Иды Высоцкой, о которой он скажет в письме «.. эта отпетая слепая». Переулки и здания в районе Чистых прудов перестанут быть безликими после нашей прогулки, они обрастут историей как минимум одного крупнейшего поэта XX века.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдет в районе Мясницкой улицы, протяженность небольшая
  • Дополнительных расходов не предвидится

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе станции метро Чистые пруды
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Николай
Николай
Меня зовут Николай. Я очень люблю русскую литературу и искусство в целом, живопись, музыку, театр, кино. Я закончил Московский государственный институт культуры. Отделение кино и фотографии. В Москве я живу давно и давно увлекаюсь историей и культурой города. На своих экскурсиях я рассказываю о Москве литературной, о том, что значил этот город в судьбе моих любимых писателей.
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