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Бункер Сталина в Измайлово

4.8
11 отзывов
Алла В.
Алла В. – Гид из Москвы
Бункер Сталина в Измайлово
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🖼Музеи
  • 🧘На выходные
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • Подземная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи

  • 990 ₽ за человека

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Бункер Сталина в Измайлово
Бункер Сталина в Измайлово

Что вы увидите

  • бункер Сталина.
Бункер Сталина в Москве напомнит нам об исторических событиях прошлого века, когда шла война и решалась судьба нашей Родины. В СССР в тот период было построено несколько подземных объектов для вождя страны и одно из них – это бункер Сталина в Москве в Измайлово, замаскированный под стадион 🏟️ ходе экскурсии 🧭 посетители обстоятельно познакомятся с историей 📖 закрытого мемориала сталинской эпохи, как сверхсекретного подземного объекта с полностью автономной системой жизнеобеспечения; история создания, забвения и возрождения мемориала.
Во время посещения объекта особое внимание уделяется Залу заседаний Ставки и рабочему кабинету Верховного Главнокомандующего, отражающих события ноября 1941 г., ключевых дней Московской битвы.
Что входит
  • Экскурсия с гидом по музею бункер Сталина в Измайлово
Что не входит
  • Проезд до музея
Начало
🚩 Москва, ул. Советская, д. 80, стр. 1, у проходной
Место завершения
🏁 Москва, ул. Советская, д.80, строение 1
Бункер Сталина в Измайлово
Бункер Сталина в Измайлово
Бункер Сталина в Измайлово
Бункер Сталина в Измайлово

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Алла В.
Алла В.
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11 отзывов оставили туристы

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