Бункер Сталина в Москве напомнит нам об исторических событиях прошлого века, когда шла война и решалась судьба нашей Родины. В СССР в тот период было построено несколько подземных объектов для вождя страны и одно из них – это бункер Сталина в Москве в Измайлово, замаскированный под стадион 🏟️ ходе экскурсии 🧭 посетители обстоятельно познакомятся с историей 📖 закрытого мемориала сталинской эпохи, как сверхсекретного подземного объекта с полностью автономной системой жизнеобеспечения; история создания, забвения и возрождения мемориала.

Во время посещения объекта особое внимание уделяется Залу заседаний Ставки и рабочему кабинету Верховного Главнокомандующего, отражающих события ноября 1941 г., ключевых дней Московской битвы.