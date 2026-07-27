Иногда даже «совершенно секретные» подземные объекты открывают двери! Приглашаем вас в бункер в Измайлово, чтобы перенестись в сталинскую эпоху. Вы побываете в Зале заседаний Ставки, рабочем кабинете Сталина и в
Описание экскурсии
Изучить мемориал сталинской эпохи
Бункер в Измайлово, замаскированный под советский стадион, имеет исключительную историей создания, забвения и возрождения: обо всём этом вы непременно узнаете на экскурсии. Вы услышите об инженерных особенностях постройки и буквально прикоснётесь к истории:
- Бункер под Москвой: вы узнаете, кто его спроектировал, почему он находится так далеко от Кремля, а также поймёте, как спрятать в столице сверхсекретный подземный объект с автономной системой жизнеобеспечения так, чтобы долгие годы почти ни один человек о нём не знал.
- По следам вождя. Внутри запасного командного пункта Верховного Главнокомандующего осмотрите роскошно обставленный Зал заседаний Ставки, рабочий кабинет Сталина, известного любовью к аскетизму, и его комнату отдыха. В этих помещениях мы перенесёмся в ноябрьские дни 1941 года: проследим ключевые события войны.
- Вещи, связанные со Сталиным. Экспозиция в залах музея дополнена подлинными вещами, относящимися к эпохе вождя. Рассмотрим телеграфный аппарат, одну из курительных трубок Сталина, патефон и пластинки с голосом вождя, орден «Победа», френч И. В. Сталина и многое другое.
Организационные детали
- На экскурсию допускаются дети старше 12 лет
- Билет входит в стоимость экскурсии — мы купим его заранее
- Встречаемся на проходной ФОП «Измайлово»
Бронирование экскурсии
- Билет для пенсионеров доступен по возрасту: 60+ лет для женщин, 65+ лет для мужчин
- Бесплатно поменять данные или отменить билет можно за 2+ дня до начала экскурсии. Если позже — деньги за билет не возвращаются
Как проходит экскурсия
- Экскурсию по самому «Бункеру Сталина» проводит гид музея
- В даты с повышенной стоимостью программа включает рассказ о любимых винах тов. Сталина и дегустацию одного его любимого вина в помещении бывшей офицерской столовой (дегустация — употребление небольшого количества напитка для оценки вкуса и аромата, только для лиц старше 21 года).
в субботу в 16:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый (18+) - экс только на русском языке
|1400 ₽
|Пенсионеры
|1000 ₽
|Студенты (дневного отд ВУЗов и колледжей) - экс только на русском языке
|1000 ₽
|Дети старше 12 лет
|1000 ₽
|семейный (1 взр + 2 школьн старше 12 лет) - экс только на русском языке
|3250 ₽
|семейный (2 взр + 2 школьн старше 12 лет) - экс только на русском языке
|4550 ₽
|Участники БД и СВО, инвалиды I и II гр.
|950 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проходной ФОП «Измайлово»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 2756 туристов
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Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
историю страны нужно знать. И рассказчики её знают
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В
Неклассическая экскурсия в прошлое, увлечённый экскурсовод, интересные экспонаты, принадлежавшие Сталину. Было интересно послушать, узнать что-то новое для себя, приоткрыть завесу тайны бункеров времён СССР.
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Потрясающая экскурсия для тех, кто любит настоящую историю от первого лица) а не перевернутую и переписанную. Очень рекомендую! от души. Не пожалеете!
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Я считаю,если экскурсия запомнилась и ты её обсуждаешь длительное время,то она -великолепна! Эта экскурсия обсуждается мной и супругом уже несколько дней. Так что, выводы делайте сами)))добавлю,что экскурсия весьма познавательна. И
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А
Брала экскурсию в подарок мужу и сыну на 23 февраля. Им очень понравилось.
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Л
Интересное и запоминающийся место. Рекомендую сходить,познавательно
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