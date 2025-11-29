Юным детективам предстоит обнаружить похитителя волшебной звезды, без которой Новый год не наступит.
Но не всё так просто! Преступник не только украл всеобщую драгоценность, он ещё наложил на неё множество заклятий. Для спасения праздника мы исследуем Красную площадь и ближайшие от неё улицы. А также разыщем тайных хранителей Москвы, чтобы вернуть пропажу.
Описание квеста
История Москвы и Нового года
Юные следопыты выяснят всю правду о новогодних волшебниках и восстановят справедливость. Познакомятся с геральдическими символами разных эпох и отыщут их на зданиях.
Участники исследуют:
- Сказочный указатель, подсказывающий и направляющий
- Древние ворота, дарующие магию преображения
- Красную площадь — центральное место праздника и обитель Хранителей
- Настоящие русские терема, поражающие красотой уже не первый век (ГУМ и ГИМ)
- Магическое изображение Николая Угодника — прообраза новогодних волшебников
- Лобное место, где объявляли важные указы, в том числе и о Новом годе
А ещё:
- Выяснят, кто считался птицей счастья
- Услышат звуки древней Москвы и разгадают их источники
- Узнают тайны новогодних атрибутов
Кому подойдёт экскурсия
Квест предназначен для детей от 6 лет. Он станет увлекательным знакомством с Москвой для юных путешественников вместе с родителями. А также отличным подарком на Новый год!
Организационные детали
- На 10 детей должен быть минимум один взрослый, ответственный за ребят. До двух взрослых сопровождающих присутствуют на экскурсии бесплатно
- Возможно проведение квеста для большего количества детей. В этом случае участники делятся на группы и проходят квест с разными гидами (моими коллегами) — подробности уточняйте в переписке
- Каждый ребёнок получит сувенир, который входит в стоимость программы. Дополнительные подарки обсуждаются отдельно
- Протяжённость маршрута 1,5 км — экскурсия проходит без захода на территорию Кремля
- Если вы хотите заказать экскурсию на уже занятое время — напишите мне, возможно, я смогу найти коллегу на замену
Обратите внимание, что в отдельные дни (праздники, фестивали и т. п.) доступ на Красную площадь может быть ограничен. В таких случаях экскурсия проводится без захода на Красную площадь, с максимальным сохранением программы.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 224 туристов
Меня зовут Татьяна. Я аттестованный гид-экскурсовод Москвы. По образованию филолог и переводчик. Влюблена в столицу и помогаю путешественникам обрести в ней свои любимые уголки. С удовольствием поделюсь с вами тайнами и преданиями московских улочек и двориков. И по вашему желанию превращу вас в соучастников старинных событий.
