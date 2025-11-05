Это был переломный момент в истории — время, когда москвички получили возможность заниматься бизнесом, влиять на моду, создавать театры и открывать благотворительные организации. Маршрут раскроет обыденную и необычную жизнь женщин дореволюционной Москвы.
Мы поговорим о судьбах актрис, предпринимательниц, модисток, меценаток и других дам большого города.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Доходный дом Фирсановой — прекрасный образец архитектуры своего времени
- Легендарные Сандуновские бани — и тайны красоты москвичек
- Петровский пассаж и Кузнецкий Мост, 14 — мир моды и стиля
- ЦУМ — торговые традиции и уникальные покупки прошлого
- Малый театр — атмосфера театральных премьер и знаменитые актрисы
- Театральная площадь — центр культурной жизни города
- Колонный зал Дома союзов — самые шикарные балы в Первопрестольной
Вы узнаете:
- Как выглядели наряды москвичек и какие правила диктовал этикет
- Чем пользовались дамы для ухода за кожей и волосами, какие средства считались эффективными
- Какие развлечения были популярны среди женщин высшего общества: театры, балы, приёмы
- По какому календарю жили московские барышни в начале 20 века
- Примеры ярких женских судеб и профессий: предпринимательницы, модистки, актрисы, благотворительницы и даже первые маркетологи
Организационные детали
На экскурсии используем индивидуальные радиогиды, чтобы вы хорошо слышали мой рассказ и любовались архитектурой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На выходе из метро «Трубная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Меня зовут Ольга. Я аттестованный гид по Москве. Люблю город всем сердцем и приглашаю вас познакомиться с удивительными историями, достопримечательностями и судьбами связанных с ним людей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
5 ноя 2025
Мы благодарны Ольге за интересную, насыщенную экскурсию по местам, которые казались знакомыми, но подсветились новыми любопытными фактами. Отдельная благодарность за то, что экскурсия была малочисленной (даже индивидуальной), но состоялась в полном объеме, очень искренне и душевно.
С
Смирнова
23 июл 2025
Удивительная экскурсия. Уже не первая моя экскурсия с Ольгой. Узнала много нового и интересного про мир женщин той эпохи. Полное погружение в атмосферу того времени. Экскурсия сопровождается наглядным пособиями, благодаря которым создаётся эффект присутствия. Рекомендую гида Ольгу и экскурсию День москвички.
Е
Елена
21 июл 2025
Огромное спасибо Ольге за это путешествие во времени! Если хотите не просто узнать, а прочувствовать Москву начала XX века — это идеальный выбор. 💫
Любовь
21 июл 2025
Эта экскурсия — настоящий подарок для всех, кто хочет почувствовать дух дореволюционной Москвы через истории её удивительных женщин! Гид Ольга — не просто профессионал, а вдохновляющая рассказчица, которая с такой
Ю
Юлия
21 июл 2025
Замечательная экскурсия, последнее время так полюбила "узкие" темы, на таких экскурсиях узнаешь много интересного, а не по верхам. Наряды, архитектура, прически - все очень красиво. Ольга с таким уважением относится к материалу, без заминки отвечает на дополнительные вопросы, даже на самые нелепые. Я в восторге!
Денисова
21 июл 2025
Уже не первый раз езжу с Ольгой на экскурсию и всегда узнаю все новое и очень интересное. И скажу вам девочки, как же мы живет сейчас хорошо по сравнению с
Ольга
15 июн 2025
**Волшебное путешествие в эпоху изящества и женственности**
Если вы хотите на мгновение перенестись в Москву начала XX века, почувствовать её ароматы, услышать шелест шелков и представить, как блистали дамы на балах
