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Эко-экскурсия из Москвы: Синий Камень – Переславль–Залесский

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9 отзывов
Ольга К.
Ольга К. – Гид из Москвы
Легенда о Синем камне, которая связана с историей 📖 мифической Гипербореи и Атлантиды – это одно из самых древних и загадочных преданий.

Во время экскурсии 🧭 вы узнаете древнюю историю Земли, и найдете ответы на многие тайны и загадки.

Мы побываем на особо охраняемых природных территориях, попробуем экологически чистую пищу и поговорим о зеленых движениях России.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚗На автомобиле
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 2 800 ₽ за экскурсию

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Эко-экскурсия из Москвы: Синий Камень – Переславль–Залесский
Эко-экскурсия из Москвы: Синий Камень – Переславль–Залесский

Что вы увидите

  • Переславль-Залесский
  • Синий камень
  • источник Святой Варвары (по возможности, т. к. нет дороги)
  • мужской Никитский монастырь
Легенда о Синем Камне, пожалуй, одна из самых древних легенд, т. к. она связана с историей 📖 Гипербореи и Атлантиды. Лежит тот синь камень на берегу Плещеева озера, что под Переславлем-Залесским. Хотите узнать ее? Тогда присоединяйтесь к моей прогулке!
Это строго автомобильная экскурсия ⛳ на один день. Маршрут следующий: Переславль-Залесский - Синий камень - источник св. Варвары (по возможности, т. к. нет дороги). По дороге расскажу о событиях из истории Гипербореи, необычных легендах и древней истории Земли. Проход к Синему камню платный 50 руб. (местные власти создали ООПТ вокруг Плещеева озера). Далее посетим источник св. Варвары: вода в нём богата серебром и, по народному поверью, обладает целебными свойствами – помогает лечить зрение. Это короткий вариант экскурсии 🧭. Можно этим и ограничится.
Но при желании можно сделать эту экскурсию двухдневной и затем поехать с ночёвкой в экопоселение Благодать. Ночевать можно в палатках или договориться с поселенцами и ночевать у них в гостях.
По дороге туда расскажу о зелёных движениях России, экопоселениях, экотехнологиях и многом другом. Благодать - это экологическое поселение из родовых поместий. Люди живут в гармонии с природой. Применяют на практике природное ЗемлеДелие. Строят экологичные дома. Используют альтернативную энергетику и многое другое. Посетить можно только по предварительной договорённости с жителями поселения (стоимость от 1000 руб., не входит в цену экскурсии), возможно отведать экологически чистой пищи за дополнительную плату (тоже оговаривается заранее).
Экскурсия строго автомобильная. В автомобиле 🚘 4 пассажирских места (лучше три). Возможно проведение экскурсии на транспорте заказчика.
Что входит
  • В указанную цену включено только посещение Синего камня (примерно 120 км от Москвы) на автомобиле Таврия. Если вы хотите поехать на своем авто
  • то предупредите об этом.
Что не входит
  • Посещение поселения Благодать
  • Цена бензина
Начало
🚩 метро Ботанический сад, 1 вагон, направо, направо
Место завершения
🏁 Москва, метро Ботанический сад
Эко-экскурсия из Москвы: Синий Камень – Переславль–Залесский
Эко-экскурсия из Москвы: Синий Камень – Переславль–Залесский
Эко-экскурсия из Москвы: Синий Камень – Переславль–Залесский
Эко-экскурсия из Москвы: Синий Камень – Переславль–Залесский

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга К.
Ольга К.
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9 отзывов оставили туристы

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