Легенда о Синем Камне, пожалуй, одна из самых древних легенд, т. к. она связана с историей 📖 Гипербореи и Атлантиды. Лежит тот синь камень на берегу Плещеева озера, что под Переславлем-Залесским. Хотите узнать ее? Тогда присоединяйтесь к моей прогулке!

Это строго автомобильная экскурсия ⛳ на один день. Маршрут следующий: Переславль-Залесский - Синий камень - источник св. Варвары (по возможности, т. к. нет дороги). По дороге расскажу о событиях из истории Гипербореи, необычных легендах и древней истории Земли. Проход к Синему камню платный 50 руб. (местные власти создали ООПТ вокруг Плещеева озера). Далее посетим источник св. Варвары: вода в нём богата серебром и, по народному поверью, обладает целебными свойствами – помогает лечить зрение. Это короткий вариант экскурсии 🧭. Можно этим и ограничится.

Но при желании можно сделать эту экскурсию двухдневной и затем поехать с ночёвкой в экопоселение Благодать. Ночевать можно в палатках или договориться с поселенцами и ночевать у них в гостях.

По дороге туда расскажу о зелёных движениях России, экопоселениях, экотехнологиях и многом другом. Благодать - это экологическое поселение из родовых поместий. Люди живут в гармонии с природой. Применяют на практике природное ЗемлеДелие. Строят экологичные дома. Используют альтернативную энергетику и многое другое. Посетить можно только по предварительной договорённости с жителями поселения (стоимость от 1000 руб., не входит в цену экскурсии), возможно отведать экологически чистой пищи за дополнительную плату (тоже оговаривается заранее).

Экскурсия строго автомобильная. В автомобиле 🚘 4 пассажирских места (лучше три). Возможно проведение экскурсии на транспорте заказчика.