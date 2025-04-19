Приглашаю вас на увлекательную прогулку по знаменитому «городу в городе». Покажу вам знаковые павильоны, известные и неизвестные фонтаны, а также 250-летний дуб. Познакомлю со старейшими и уникальными зданиями.
Расскажу, кто на ВДНХ давал мастер-классы по выращиванию помидоров, в какой ресторан бронировали столик за 6 месяцев и много другого интересного.
Расскажу, кто на ВДНХ давал мастер-классы по выращиванию помидоров, в какой ресторан бронировали столик за 6 месяцев и много другого интересного.
Описание билета
Вы увидите:
- старейшее сооружение комплекса со времён первой выставки 1939 года
- единственный павильон с деревянными скульптурами
- знаковую площадь, где уже более полувека празднуют Новый год
- фонтаны — известные и малоизвестные
- сталактитовый свод павильона «Азербайджан»
- самого мудрого «жителя» выставки — дуб возрастом 250 лет
Вы узнаете:
- Как появилась идея создания ВДНХ
- Где находился ресторан с записью за полгода вперёд
- Какой русский писатель учил на ВДНХ выращивать помидоры
- Где можно поймать осетра, не уезжая из Москвы
- Какие сорта сирени украшают королевские сады Европы и при чём тут ВДНХ
- Как найти лучший ракурс для фото у главного фонтана выставки
Дополнительно посетим павильон «Макет Москвы», где увидим светотехническое шоу. Раз в полчаса столица в миниатюре оживает с помощью динамического освещения, видеоинсталляций и звукового сопровождения.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается сбор ВДНХ: от 75 до 150 ₽ за чел. в зависимости от размера группы
- Возможно проведение для большего количества человек (до 35). Стоимость за каждого последующего — 500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «ВДНХ»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 601 туриста
Восточная мудрость гласит: нельзя понять пустыню, пересчитывая песчинки. Точно так же не понять город через сухие факты и цифры. Мы знакомим с Москвой через её ритм, драйв и увлекательные истории. В
Отзывы и рейтинг
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Л
Благодарю компанию за организацию нашей индивидуальной экскурсии!
Было все интересно узнать про нашу историю! Экскурсовод Сергей обо всем рассказывал интересно и мы довольны,особенно,когда первый раз! 🙏👍🏻
Было все интересно узнать про нашу историю! Экскурсовод Сергей обо всем рассказывал интересно и мы довольны,особенно,когда первый раз! 🙏👍🏻
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