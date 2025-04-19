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Экскурсия по ВДНХ + световое шоу в «Макете Москвы»

Узнать, как создавалась главная выставка страны, и поздороваться с самым мудрым её обитателем
Приглашаю вас на увлекательную прогулку по знаменитому «городу в городе». Покажу вам знаковые павильоны, известные и неизвестные фонтаны, а также 250-летний дуб. Познакомлю со старейшими и уникальными зданиями.

Расскажу, кто на ВДНХ давал мастер-классы по выращиванию помидоров, в какой ресторан бронировали столик за 6 месяцев и много другого интересного.
Экскурсия по ВДНХ + световое шоу в «Макете Москвы»
Экскурсия по ВДНХ + световое шоу в «Макете Москвы»
Экскурсия по ВДНХ + световое шоу в «Макете Москвы»

Описание билета

Вы увидите:

  • старейшее сооружение комплекса со времён первой выставки 1939 года
  • единственный павильон с деревянными скульптурами
  • знаковую площадь, где уже более полувека празднуют Новый год
  • фонтаны — известные и малоизвестные
  • сталактитовый свод павильона «Азербайджан»
  • самого мудрого «жителя» выставки — дуб возрастом 250 лет

Вы узнаете:

  • Как появилась идея создания ВДНХ
  • Где находился ресторан с записью за полгода вперёд
  • Какой русский писатель учил на ВДНХ выращивать помидоры
  • Где можно поймать осетра, не уезжая из Москвы
  • Какие сорта сирени украшают королевские сады Европы и при чём тут ВДНХ
  • Как найти лучший ракурс для фото у главного фонтана выставки

Дополнительно посетим павильон «Макет Москвы», где увидим светотехническое шоу. Раз в полчаса столица в миниатюре оживает с помощью динамического освещения, видеоинсталляций и звукового сопровождения.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается сбор ВДНХ: от 75 до 150 ₽ за чел. в зависимости от размера группы
  • Возможно проведение для большего количества человек (до 35). Стоимость за каждого последующего — 500 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «ВДНХ»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 601 туриста
Восточная мудрость гласит: нельзя понять пустыню, пересчитывая песчинки. Точно так же не понять город через сухие факты и цифры. Мы знакомим с Москвой через её ритм, драйв и увлекательные истории. В
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копилке наших гидов — профильное образование и богатый опыт проведения экскурсий как в столице, так и в других городах и странах, помноженные на энергию городских марафонов. Никаких заученных монологов — только живой диалог, глубокий контекст и маршруты, на которых сложное становится простым. Знаем, как кофейную экскурсию превратить в КАЙФейную, как создать настроение с первых минут, как работать с взыскательными индивидуальными путешественниками и как найти подход к детским группам, где элемент развлечения не менее важен, чем познавательная часть. Нас отличает внимательность к деталям и искреннее желание открывать Москву заново — так, чтобы после экскурсии вы чувствовали себя не туристом, а долгожданным гостем.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Благодарю компанию за организацию нашей индивидуальной экскурсии!
Было все интересно узнать про нашу историю! Экскурсовод Сергей обо всем рассказывал интересно и мы довольны,особенно,когда первый раз! 🙏👍🏻
Благодарю компанию за организацию нашей индивидуальной экскурсии!
Благодарю компанию за организацию нашей индивидуальной экскурсии!
Благодарю компанию за организацию нашей индивидуальной экскурсии!
Благодарю компанию за организацию нашей индивидуальной экскурсии!
Благодарю компанию за организацию нашей индивидуальной экскурсии!
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