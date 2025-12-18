От Пушкина и Гоголя до авангардистов и полярников — Гоголевский и Никитский бульвары скрывают множество почти детективных сюжетов. Вас ждёт 12 вопросов викторины, истории о дружбе, любви и ненависти знаменитых персонажей прошлого. Московские бульвары и здания оживут на ваших глазах, чтобы раскрыть свои тайны. А ещё вы узнаете о судьбе второго тома «Мёртвых душ».

Описание экскурсии

Литературный детектив

Вы узнаете, зачем Пушкин навещал директора гимназии и увидите, где Гоголь сжёг второй том Мертвых душ.

Архитектурный сыск

Мы раскроем замысел египетского храма в вестибюле станции метро «Кропоткинская» и разберёмся в утопической идее дома-коммуны художников, где до сих пор живут творческие бунтари.

Гастрономические расследования

Вы познакомитесь с историей булочки, которая спасла пекаря от гнева генерал-губернатора и покорила весь город.

Музыкальные и кинозагадки

Выясните тайну странной дружбы Чайковского и фон Мекк, заглянете в старейший кинотеатр «Художественный» и в Дом журналиста, где Есенин прощался с Москвой.

Истории из мира исследователей Севера

Рассмотрите Дом полярников — архитектурный памятник отваге покорителей Арктики.

