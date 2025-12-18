От Пушкина и Гоголя до авангардистов и полярников — Гоголевский и Никитский бульвары скрывают множество почти детективных сюжетов. Вас ждёт 12 вопросов викторины, истории о дружбе, любви и ненависти знаменитых персонажей прошлого. Московские бульвары и здания оживут на ваших глазах, чтобы раскрыть свои тайны. А ещё вы узнаете о судьбе второго тома «Мёртвых душ».
Описание экскурсии
Литературный детектив
Вы узнаете, зачем Пушкин навещал директора гимназии и увидите, где Гоголь сжёг второй том Мертвых душ.
Архитектурный сыск
Мы раскроем замысел египетского храма в вестибюле станции метро «Кропоткинская» и разберёмся в утопической идее дома-коммуны художников, где до сих пор живут творческие бунтари.
Гастрономические расследования
Вы познакомитесь с историей булочки, которая спасла пекаря от гнева генерал-губернатора и покорила весь город.
Музыкальные и кинозагадки
Выясните тайну странной дружбы Чайковского и фон Мекк, заглянете в старейший кинотеатр «Художественный» и в Дом журналиста, где Есенин прощался с Москвой.
Истории из мира исследователей Севера
Рассмотрите Дом полярников — архитектурный памятник отваге покорителей Арктики.
Организационные детали
- Окончание экскурсии — рядом с театром у Никитских ворот
- Участники викторины в конце программы получат приятный приз
в воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Дети до 16 лет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Москве
Я посвящаю себя тому, чтобы помогать людям находить общий язык и глубже понимать культуру. По образованию я лингвист-переводчик, преподаватель английского и русского как иностранного. Но язык — это не только слова.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание со Старой Москвой
Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Начало: У метро Третьяковская
Расписание: в среду и пятницу в 13:00
7 янв в 13:00
14 янв в 13:00
от 1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Mosca italiana в пределах Бульварного кольца
Узнайте, как итальянцы повлияли на архитектуру Москвы. Откройте для себя тайны, скрытые в зданиях и улицах столицы, за 2,5 часа
Начало: Рядом с метро Кузнецкий Мост
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Групповая
до 18 чел.
Зарядье: из грязи в князи. Архитектура и чудачества старой Москвы
Начало: У памятника Кириллу и Мефодию, метро Китай-город
20 дек в 15:00
21 дек в 13:00
629.10 ₽
699 ₽ за человека