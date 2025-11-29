Говорят, однажды Есенин похвастался, что у него было 3000 женщин. Друг не поверил. «Ну, 300… ну, 30», — ответил поэт. Сколько их было на самом деле, мы уже не узнаем,
Описание квестаПо следам Есенина и его любимых женщин Вы пройдёте по есенинским местам Москвы, связанным с разными периодами жизни и творчества поэта: от его первого приезда в столицу в 1914 году до последнего, трагического 1925-го. Увлечение имажинизмом и литературные эксперименты 1920-х гг, рождение детей, возвращение из Америки — после прохождения квеста эти яркие эпизоды есенинской биографии раскроются для вас совершенно по-новому. И конечно же, мы вспомним о самых знаменитых романах С. Есенина: танцовщица-американка, известная во всем мире; актриса Камерного театра, ставшая музой поэта; внучка великого русского писателя лишь открывают наш список. Эти истории любви помогут вам увидеть Есенина – человека — страстного, ищущего, влюблённого и вместе с тем очень ранимого. Вы узнаете:
- где когда-то стоял памятник Пушкину и куда он «переехал», • где когда-то находилось знаменитое кафе «Стойло Пегаса», • что такое имажинизм и почему Есенин примкнул к группе поэтов-имажинистов, • что отличало Сергея Александровича от его современников. И самое главное — вы разгадаете имя той загадочной женщины, которую поэт на самом деле любил. Важная информация:.
- Это квест без гида. Все задания — в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета, вам понадобится телефон или планшет. После внесения оплаты я отправлю доступ к квесту (один код — одно устройство) и свяжусь с вами для разъяснения всех деталей.
- Квест не привязан ко времени, вы можете пройти его, когда вам удобно; рекомендую проходить в светлое время суток.
- Квест будет интересен взрослым и детям старшего школьного возраста.
- Пройденный квест нельзя начать заново, но если вы не успеете пройти его целиком, сможете вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места.
Квест не привязан ко времени, вы можете пройти его, когда вам удобно. Рекомендую проходить в светлое время суток.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Пушкину
- Жилые дома
- Большую Московскую консерваторию
- Палаты XVII века в Брюсовом переулке
- Храм «Малое Вознесение» XVII века
- Церковь Святого Андрея
- Здание на Никитской, в котором находилась книжная лавка имажинистов
- Дом на Тверском бульваре, в котором жила Мария Ермолова
Что включено
- Квест в мобильном приложении: один билет - один код доступа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пушкинская площадь, Экскурсия начнется у памятника А.С. Пушкину
Завершение: Памятник Есенину на Тверском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Квест не привязан ко времени, вы можете пройти его, когда вам удобно. Рекомендую проходить в светлое время суток.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Это квест без гида. Все задания - в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета, вам понадобится телефон или планшет. После внесения оплаты я отправлю доступ к квесту (один код - одно устройство) и свяжусь с вами для разъяснения всех деталей
- Квест не привязан ко времени, вы можете пройти его, когда вам удобно рекомендую проходить в светлое время суток
- Квест будет интересен взрослым и детям старшего школьного возраста
- Пройденный квест нельзя начать заново, но если вы не успеете пройти его целиком, сможете вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 10 чел.
Любите ли вы театр?
Погрузиться в историю московского сценического искусства и вспомнить судьбы его творцов
Начало: У метро "Тверская"/"Пушкинская"
29 ноя в 12:00
30 ноя в 12:00
от 2000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
Начало: Станция метро ВДНХ, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
7 дек в 09:00
21 дек в 09:00
3750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Москва имажинистов: Анатолий Мариенгоф
Литературная прогулка по Москве 1920-х годов. Узнайте, как имажинисты творили, жили и дружили в сердце столицы, оставив свой след в истории
Начало: У метро «Пушкинская»
28 ноя в 17:00
1 дек в 17:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.