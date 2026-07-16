Приглашаем на речную прогулку в сердце Москве! Вы увидите с воды её визитные карточки: Кремль, Храм Христа Спасителя, памятник Петру I, парк «Зарядье», собор Василия Блаженного и многое другое. Прогулка проходит на уютном теплоходе «Флагман».
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Новодевичий монастырь.
- Московскую канатную дорогу.
- Стадион «Лужники».
- Парки Горького и «Музеон».
- Андреевский мост.
- Памятник Петру I.
- Храм Христа Спасителя.
- Кремль и собор Василия Блаженного.
- Ландшафтный парк «Зарядье».
Организационные детали
- Продолжительность прогулки — 1 час 15 минут.
- Прогулка начинается на причале «Киевский», завершается на причале «Китай-город/Устьинский».
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|билет в одну сторону взрослый
|1400 ₽
|билет в одну сторону детский , ДЕТИ ОТ 6 ДО 11 ЛЕТ
|1000 ₽
|билет в 1 сторону детский без места, дети от 0 до 5 лет
|10 ₽
|билет льготный в 1 сторону, билет строго по предъявлению удостоверения многодетной семьи все дети должны присутствовать на посадке, инвалидного и пенсионного удостоверения.
|1200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Киевский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 18208 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
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