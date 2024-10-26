Приглашаю на фотопрогулку по самым интересным уголкам города. Я покажу популярные локации и места, не отмеченные на картах достопримечательностей.
Сделаю ваши классные фотографии и поделюсь парочкой любопытных фактов: есть ли сталинская высотка недалеко от Красной площади, где искать гранж на Чистых прудах и как на глаз определить, какие здания надстраивали.
Сделаю ваши классные фотографии и поделюсь парочкой любопытных фактов: есть ли сталинская высотка недалеко от Красной площади, где искать гранж на Чистых прудах и как на глаз определить, какие здания надстраивали.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание фото-прогулки
Судя по моему опыту, самые популярные локации для фотосессий в Москве — эти:
- Красная площадь. Вы прогуляетесь по главной площади страны и зайдёте в ГУМ, где продают то самое советское мороженое. Я сниму вас у одной из самых больших библиотек мира или на панорамном мосту в Зарядье.
- Чистые пруды. Вы пройдётесь вокруг пруда, заглянете в знаменитую чайную и посмотрите на интересный исторический дом с животным орнаментом.
- ВДНХ. Я сфотографирую вас у фонтанов, павильонов и живописных цветников. Если захотите, зайдём в кофейню за одним из лучших кофе в Москве.
- Москва-Сити. Здесь получаются отличные футуристические снимки на фоне небоскрёбов.
Вы выберете одну из этих локаций или предложите свою.
Организационные детали
- Мы заранее обсудим локации, ваши пожелания и образы
- В течение недели после прогулки вы получите 40–60 фотографий в обработке
- Съёмка проходит на Canon EOS 77D с объективом Canon 35mm
- Напитки и еда на прогулке оплачиваются отдельно и по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 34 туристов
Меня зовут Аля, я фотограф из Москвы. С радостью сниму вас в самых интересных местах нашей столицы. Я живу в Москве всю жизнь и часто гуляю по городу, поэтому знаюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Альберт
26 окт 2024
Благодарю за экскурсию. Локацией был парк Хуамин. Сразу скажу, что меня в первую очередь интересовала именно "фото" часть экскурсии.
Были некоторые сомнения по позировки и правки по ретуши, однако, экскурсия прошла хорошо и результатом в виде фотографий я в целом доволен. Рекомендую Александру.
Примеры работы прикладываю…
Были некоторые сомнения по позировки и правки по ретуши, однако, экскурсия прошла хорошо и результатом в виде фотографий я в целом доволен. Рекомендую Александру.
Примеры работы прикладываю…
Мария
17 окт 2024
Отличная получилась прогулка! Александра предложила колоритную локацию для фотосессии, откликалась на идеи. Не знаю, чья аура сработала, но в честь нашей фотосессии в хмурой октябрьской Москве включили солнце именно на этот день. В итоге наша компания получила массу впечатлений от красивого места и приятного общения плюс прекрасные фотографии. Александре большое спасибо! Экскурсию рекомендую!
Светлана
3 сен 2024
Прекрасная экскурсия и фотосессия. Александра большая умничка. На следующий день получили множество профессиональных фото от мастера! Благодарим Алю и всем советуем!!
А
Александр
13 авг 2024
Нашей целью было сделать альбом фотографий с главными и узнаваемыми локациями в Москве. Александра прекрасно справилась с задачей! Получили большое количество отличных фотографий! Отработала профессионально, фотографии прислала очень быстро. Качество съемки великолепное. Александра приветлива и доброжелательна в общении.
Всей семье очень запомнился этот день фотосессии и на память остался прекрасный набор фото. Рекомендую!
Всей семье очень запомнился этот день фотосессии и на память остался прекрасный набор фото. Рекомендую!
Марина
18 июл 2024
Очень понравилась прогулка с Александрой! Общительная, скромная и тактичная девушка, рассказала, показала Москву и любимые места. Получила удовольствие от прогулки, общения, рассказов и фотографий буквально через пару часов!
Спасииииииииибо!
Спасииииииииибо!
Входит в следующие категории Москвы
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