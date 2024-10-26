А Альберт Благодарю за экскурсию. Локацией был парк Хуамин. Сразу скажу, что меня в первую очередь интересовала именно "фото" часть экскурсии.

Были некоторые сомнения по позировки и правки по ретуши, однако, экскурсия прошла хорошо и результатом в виде фотографий я в целом доволен. Рекомендую Александру.

Примеры работы прикладываю…

Мария Отличная получилась прогулка! Александра предложила колоритную локацию для фотосессии, откликалась на идеи. Не знаю, чья аура сработала, но в честь нашей фотосессии в хмурой октябрьской Москве включили солнце именно на этот день. В итоге наша компания получила массу впечатлений от красивого места и приятного общения плюс прекрасные фотографии. Александре большое спасибо! Экскурсию рекомендую!

Светлана Прекрасная экскурсия и фотосессия. Александра большая умничка. На следующий день получили множество профессиональных фото от мастера! Благодарим Алю и всем советуем!!

А Александр Нашей целью было сделать альбом фотографий с главными и узнаваемыми локациями в Москве. Александра прекрасно справилась с задачей! Получили большое количество отличных фотографий! Отработала профессионально, фотографии прислала очень быстро. Качество съемки великолепное. Александра приветлива и доброжелательна в общении.

Всей семье очень запомнился этот день фотосессии и на память остался прекрасный набор фото. Рекомендую!