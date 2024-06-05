Классно провела время с детьми 7 и 13 лет! Мы немного нервничали до начала экскурсии, гид-фотограф Александра подействовала на нас очень благоприятно. Её рассказ был интересен и мне и старшей дочери, маленькой просто нравилось все, что происходит. Экскурсия прошла легко, я получила много классных "живых" фотографий и хороших впечатлений. Подходит всем!