На фотопрогулке вы увидите выдающиеся творения Василия Баженова. Услышите историю дворца и легенды местности «Чёрная грязь». Рассмотрите архитектурные нюансы и детали отреставрированного комплекса.
Фотосессия пройдёт на фоне живописной природы парка и величественной царской резиденции под руководством опытного фотографа, который поможет придумать вам свою фотоисторию.
Фотосессия пройдёт на фоне живописной природы парка и величественной царской резиденции под руководством опытного фотографа, который поможет придумать вам свою фотоисторию.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Прогулка будет насыщена интересными фактами и тайнами:
- Поговорим о главной загадке царицынской усадьбы — отстранении придворного архитектора.
- Рассмотрим проект Матвея Казакова — роскошный дворец в стиле классицизма с элементами готики: арочными окнами и остроконечными башнями.
- Пройдёмся по Фигурному мосту, построенному в конце 18 века. Полюбуемся его необычным декором — ромбами, квадратами, стилизованным солнцем с волнистыми лучами, стрельчатыми арками и обелисками. В. И. Баженов называл этот стиль «нежной готикой».
- Завершим часовую прогулку, пройдя сквозь виноградные ворота, возле самого романтичного сооружения парка — Башни-руины. Полуразрушенная стилизованная под средневековую постройку из белого камня башня получила название «Чёртова лестница»: на неё легко взобраться и нелегко спуститься.
Фотограф-гид подскажет выигрышные локации, поможет с позированием, а главное -оставит яркие кадры на память о прогулке.
Организационные детали
- Вы получите от 30 фотографий в цветокоррекции на почту в течение недели после прогулки
- Посещения самого музея не входит в программу, мы будем гулять только по территории парка
- На фотопрогулку мы ждём и взрослых, и детей. Программа всесезонная. Рекомендуем надеть удобную обувь.
- Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Доплата составит 1000 руб. с человека
- Фотопрогулку для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле главного входа в парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1491 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Александра, я фотограф-гид из Москвы. Также работаю в Анталье. Окончила магистратуру по культурологии, изучаю историю Москвы, её архитектуру и профессионально фотографирую в красивых локациях города. Я работаю совместно с командой фотогидов: прогулку проведу я либо другой гид из команды. На наших экскурсиях в Москве и Анталье мы создаём приятную и дружественную атмосферу и помогаем при позировании.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
5 июня 2024
Классно провела время с детьми 7 и 13 лет! Мы немного нервничали до начала экскурсии, гид-фотограф Александра подействовала на нас очень благоприятно. Её рассказ был интересен и мне и старшей дочери, маленькой просто нравилось все, что происходит. Экскурсия прошла легко, я получила много классных "живых" фотографий и хороших впечатлений. Подходит всем!
М
Марина
11 апр 2024
Классная экскурсия, легкая и веселая. Подойдет и взрослым и семьям с детьми.
Д
Дарья
6 мар 2024
Все прошло замечательно! Комфортная атмосфера на фотопрогулке, приятная беседа, и сама идея прекрасная.
Спасибо нашему фотографу и гиду в одном лице Алене за то, что помогла нам перед камерой и с интересом увлекла в историю Царицыно! Обязательно буду советовать друзья. Встретить весну в парке - классно!
Спасибо нашему фотографу и гиду в одном лице Алене за то, что помогла нам перед камерой и с интересом увлекла в историю Царицыно! Обязательно буду советовать друзья. Встретить весну в парке - классно!
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