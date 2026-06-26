Французы в Москве: квест-экскурсия по секретным тропам столицы (без гида)

Вы примерите роль агента тайного сыска, а город станет вашей шпионской картой. Маршрут проложен по следам французских дипломатов, инженеров и гурманов. Вам предстоит разгадывать шифры, искать тайники и общаться с «резидентами».
Движение на велосипеде, самокате или роликах добавит динамики: вы не просто прослушаете экскурсию, а проживёте её. Финал — неожиданный и вкусный.
Движение на велосипеде, самокате или роликах добавит динамики: вы не просто прослушаете экскурсию, а проживёте её. Финал — неожиданный и вкусный.
Описание квеста
- Особняк на Пречистенке — бывшая резиденция французского посла, где вас встретит первый шифр
- Тайный дворик в Лаврушинском переулке — место, где французские инженеры в 19 веке обсуждали проекты московских мостов
- Смотровая точка с видом на Кремль — здесь нужно будет расшифровать послание, оставленное в дневниках офицеров наполеоновской армии
- Современный культурный центр — финальная точка, где вас ждёт встреча с виртуальным «агентом» и подведение итогов миссии
После завершения вы получите персональную аналитику маршрута, фотоотчёт и шанс выиграть призы от партнёров. И да, предупреждаем: после квеста вы точно захотите заказать круассан и сказать «merci» прохожему. Но это уже совсем другая история.
Что нужно для прохождения квеста
- Гаджет с доступом к интернету
- Приложение для навигации
- Колёсный транспорт, собственный или прокатный: велосипед, самокат и т. д. А если подведёт техника, погода или кончатся силы, можете пересесть на такси
- Экипировка для безопасных поездок по городу: защита коленей и локтей, велошлем, замок для велосипеда, фонарь спереди и сзади, светоотражатели на одежде и колёсах
Организационные детали
- Квест не предполагает присутствия гида и проходит в любое удобное время — сценарий доступен в мобильном приложении круглосуточно
- Обязательна предварительная регистрация на сайте проекта (подробности в личных сообщениях после бронирования)
- Рекомендуемый возраст — от 14 лет, дети младше — только в сопровождении взрослых
- Общая длина трассы зависит от выбранного варианта передвижения:
— пешеходный — около 21 км (по пути много лестниц!)
— велосамокатный — около 23 км (дорога на 100% асфальтирована)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — авторы городских квестов. В выходные с радостью забываем тесные офисы, аудитории и классы, чтобы ощутить свободу улиц. Активный отдых на велосипеде — отличный способ зарядиться энергией, а для разнообразия можно пересесть на самокат, воспользоваться скейтом или роликами и почувствовать настоящую свободу движения!
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